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Stock Market New Timing: शेअर बाजारात ट्रेडिंगच्या वेळेत झाला मोठा बदल! नवीन CAS सिस्टीम लागू; जाणून घ्या डिटेल्स

Updated On: Aug 01, 2026 | 06:41 PM IST
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सारांश

Stock Market New Timing: शेअर बाजारात ट्रेडिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE आणि मुंबई शेअर बाजारातील BSE ट्रेडिंगच्या वेळेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला असून, नवीन कॉलबॅक ऑक्शन सेशन CAS सिस्टीम अधिकृतपणे लागू करण्यात आली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • शेअर बाजारात ट्रेडिंगसाठी महत्त्वाची बातमी
  • वेळेत झाला मोठा बदल!
  • नवीन CAS सिस्टीम लागू
Stock Market New Timing: शेअर मार्केटशी जोडलेले आहात ( Stock Market New Timing ) तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ऑगस्टपासून, एक्सचेंज एक नवीन बदल लागू करणार आहेत. हा नवीन बदल तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. मार्केट रेगुलेटर ‘सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ म्हणजे SEBI ने सिक्योरिटीजसाठी ‘क्लोजिंग ऑक्शन सेशन’ (सीएएस) जाहीर केले आहे. ज्यामध्ये एफ अँड ओ ट्रेडिंगसाठी परवानगी देखील देण्यात आली आहे जेणेकरून अंतिम किमतींमध्ये फेरफार करणे अधिक कठीण होईल. सोमवारपासून, एक्सचेंज F & O स्टॉक्ससाठी व्हॉल्यूम-वेटेज्ड ॲव्हरेज प्राईस (VWAP) प्रणालीवरून CAS सिस्टीमकडे वळणार आहेत.

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नेमकं काय बदलणार ?

शेअर्सची अंतिम किंमत निश्चित करण्यासाठी, CAS हे दुपारी ३:१५ ते ३:३० या वेळेत होणारे एक नवीन १५-मिनिटांचे सत्र असणार आहे. आतापर्यंत, एखाद्या शेअरची अंतिम किंमत प्रामुख्याने मागील ३० मिनिटांत म्हणजेच दुपारी ३:०० ते ३:३० या वेळेमध्ये झालेल्या व्यवहाराच्या सरासरी किमतीवर आधारित होती. ३ ऑगस्टपासून, अंतिम किंमत निश्चित करण्यासाठी एक्सचेंज क्लोजिंग ऑक्शन आयोजित करण्यात येणार आहे. CAS अंतर्गत, खरेदी आणि विक्रीच्या ऑर्डर्स एकत्रित करून एकाच समतोल किंमतीवर जुळवल्या जातील. इक्विटी आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज बाजारात व्यवहार करणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, पहिल्या टप्प्यात, ही उपाययोजना केवळ अशा स्टॉक्सना लागू होईल, ज्यांमध्ये F&O ट्रेडिंगला परवानगी आहे.

किरकोळ गुंतवणूकदारांवर परिणाम होईल का?

१२९ वेल्थचे फंड मॅनेजर आणि पॉल असेटचे रिसर्च अॅनालिस्ट प्रसेनजीत पॉल म्हणाले की, किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी हा जरी मोठ्या प्रमाणावर पडद्यामागील बदल असला तरी, यामुळे क्लोजिंग प्राईस अधिक अचूक होतील. ज्यामुळे म्युच्युअल फंडांची एनएव्ही (NAV) आणि पोर्टफोलिओ व्हॅल्युएशन अधिक अचूक होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, सुरुवातीला ही प्रणाली केवळ एफ अँड ओ (F&O) सेगमेंटमधील स्टॉक्सना लागू होईल, तर बहुतेक लिस्टेड स्टॉक्सचा व्यापार पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.

SEBI हा बदल का करतेय?

या बदलाचा उद्देश दोन समस्यांचे निराकरण करणे आहे. झिरोधाचे संस्थापक नितीन कामथ यांनी अलीकडेच एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, शेअरच्या किमतींमधील फेरफार रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. ते म्हणाले की, निर्देशांकांचा मागोवा घेणाऱ्या पॅसिव्ह फंडांना दिवसाच्या शेवटी क्लोजिंग प्राईसशी जुळवून घेण्यासाठी मोठ्या ऑर्डर्स कार्यान्वित कराव्या लागतात आणि या ऑर्डर्समुळे किमती बदलू शकत असल्याने, ट्रॅकिंग एररचा धोका वाढतो.

दुसरे म्हणजे, त्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की शेवटच्या काही मिनिटांत दिलेल्या मोठ्या ऑर्डर्समुळे स्टॉक्सच्या आणि ते ज्या निर्देशांकांचा भाग आहेत त्यांच्या क्लोजिंग प्राईसवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. ते म्हणाले, “याचा वापर निर्देशांकाला एका विशिष्ट क्लोजिंग पातळीवर नेण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. CAS सर्व ऑर्डर्स एकत्र आणून त्यांना एकाच किमतीवर जुळवत असल्यामुळे, क्लोजिंग प्राईसवर प्रभाव टाकणे कठीण होते.”

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Web Title: Stock market new timing trading cas system implemented marathi

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Published On: Aug 01, 2026 | 06:41 PM

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