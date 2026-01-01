मोहम्मद रिझवान ऑस्ट्रेलियामध्ये फूस्स…4 BBL सामन्यांमध्ये ठरला अपयशी! आकडेवारी फारच खराब

पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा यष्टीरक्षक फलंदाज मोहम्मद रिझवान सध्या ऑस्ट्रेलियात बिग बॅश लीग (BBL) खेळत आहे. तो पहिल्यांदाच या स्पर्धेत खेळत आहे, परंतु आतापर्यंत तो पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. ४ BBL सामन्यांमध्ये त्याचा एकूण धावसंख्या ६० देखील नाही. बाबर आझम देखील त्याच्यासोबत या स्पर्धेत खेळत आहे. जरी, त्याने पहिल्या चार सामन्यांमध्ये अर्धशतक झळकावले असले तरी, उर्वरित तीन सामन्यांमध्ये तो अपयशी ठरला आहे. मेलबर्न रेनेगेड्सने मोठ्या अपेक्षांसह मोहम्मद रिझवानचा समावेश केला असेल, परंतु मोहम्मद रिझवानने त्यांच्या आशांवर पाणी फेरले आहे.
मोहम्मद रिझवानने बीबीएलमध्ये चार सामने खेळले आहेत आणि त्याची सरासरी १४.५ आहे. त्याने चार डावांमध्ये एकूण ५८ धावा केल्या आहेत. या स्पर्धेत त्याचा सर्वोत्तम धावसंख्या फक्त ३२ आहे. तो येथे कसोटी क्रिकेटप्रमाणे टी-२० क्रिकेट खेळत आहे. चाहत्यांना असे वाटते कारण चौथ्या सामन्यात त्याने क्लीन बोल्ड होण्यापूर्वी १० चेंडूत फक्त सहा धावा केल्या. मोहम्मद रिझवानला सोशल मीडियावर अशाच प्रकारच्या कमेंट्सचा सामना करावा लागत आहे.
अलिकडेपर्यंत, मोहम्मद रिझवान हा टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानच्या फलंदाजी युनिटचा एक महत्त्वाचा भाग होता, त्याने बाबर आझमसोबत एक जबरदस्त भागीदारी केली. त्यांनी एकत्रितपणे २,५२२ धावा केल्या आणि टी-२० इतिहासातील पाकिस्तानची सर्वात यशस्वी सलामी जोडी बनली. तथापि, संघाचा आणि या दोघांचा अनुभवी खेळाडूंचा फॉर्म नंतर घसरला. त्यांना सलामीवीरांपासून मधल्या फळीपर्यंत ढकलण्यात आले, परंतु त्यांची कामगिरी खराब राहिली. त्यानंतर बाबर आणि रिझवान यांना संघातून वगळण्यात आले.
Mohammad Rizwan in BBL 2025-26: – 4 (10), 32 (26), 16 (12), & 6 (10). 4 Matches | 58 Runs | 14 Average | 100 Strike Rate. pic.twitter.com/dNXWyKwJZR — Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) January 1, 2026
पाकिस्तान संघातून वगळण्यापूर्वी, मोहम्मद रिझवानने टी-२० क्रिकेटमध्ये ४७.४२ च्या सरासरीने आणि १२५.३८ च्या स्ट्राईक रेटने ३४१४ धावा केल्या. बीबीएलने रिझवानला त्याची योग्यता सिद्ध करण्याची आणि पाकिस्तानच्या टी-२० विश्वचषक संघात स्थान मिळवण्यासाठी एक मजबूत दावा करण्याची उत्तम संधी दिली असली तरी, तो या संधीचा फायदा घेऊ शकला नाही. परिणामी, पाकिस्तान संघात त्याचा प्रवेश अशक्य दिसत आहे.