काय सांगता! आता थेट WhatsApp वरुन करता येणार मोबाईल रिचार्ज; एका क्लिकवर जाणून घ्या सोपी पद्धत

ट्सॲपवरून आता थेट मोबाइल रिचार्ज करणे शक्य आहे. जिओ, एअरटेल आणि व्हीआय युजर्ससाठी व्हॉट्सॲपने हे खास फीचर लाँच केले असून ते कसे वापरावे, याची सविस्तर माहिती वाचा.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:31 PM
काय सांगता! आता थेट WhatsApp वरुन करता येणार मोबाईल रिचार्ज (Photo Credit- AI)

Mobile Recharge on WhatsApp: आता, तुमचा मोबाईलवर फोन रिचार्ज करण्यासाठी वेगवेगळ्या ॲप्समध्ये सतत स्विच करण्याची कोणतीही गरज उरलेली नाही; कारण WhatsApp ने एक असे नवीन वैशिष्ट्य (Feature) सादर केले आहे, ज्याद्वारे तुम्ही थेट ॲपमध्येच मोबाईल रिचार्ज करू शकता. हे अपडेट विशेषतः भारतातील वापरकर्त्यांसाठी आणले गेले आहे आणि ते टप्प्याटप्प्याने सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिले जात आहे. Meta च्या या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मने हे नवीन वैशिष्ट्य सादर केले आहे, ज्यामुळे वापरकर्ते त्यांचे प्रीपेड मोबाईल क्रमांक थेट ॲपमधूनच रिचार्ज करू शकतात. ही सुविधा सध्या Android आणि iOS या दोन्ही उपकरणांवर टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिली जात आहे.

केवळ स्वतःसाठीच नाही, तर इतरांसाठीही रिचार्ज करा

या वैशिष्ट्याचे एक मुख्य आकर्षण म्हणजे, तुम्ही केवळ तुमचा स्वतःचा मोबाईल क्रमांकच नाही, तर तुमचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईल क्रमांकही सहजपणे रिचार्ज करू शकता. यामुळे वारंवार वेगवेगळी ॲप्स उघडण्याचा किंवा बाह्य वेबसाइट्सना भेट देण्याचा त्रास वाचतो.

हे Feature कसे काम करते?

WhatsApp ने ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. वापरकर्त्यांना फक्त ‘₹’ या चिन्हावर (icon) टॅप करायचे आहे, ‘Mobile Prepaid Recharge’ हा पर्याय निवडायचा आहे, संपर्क निवडायचा आहे, एखादा प्लॅन निवडायचा आहे आणि त्यानंतर पेमेंट पूर्ण करायचे आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या काही सोप्या टप्प्यांमध्ये पूर्ण करता येते. या वैशिष्ट्याच्या माध्यमातून, वापरकर्ते Reliance Jio, Bharti Airtel आणि Vodafone Idea यांसारख्या प्रमुख ऑपरेटरचे प्लॅन्स पाहू शकतात आणि त्यांचे मोबाईल क्रमांक रिचार्ज करू शकतात.

पेमेंटचे अनेक सोपे पर्याय

रिचार्ज करण्यासाठी, वापरकर्त्यांना UPI, डेबिट कार्ड्स आणि क्रेडिट कार्ड्स यांसारखे विविध पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत. ही सेवा ‘PayU’ द्वारे समर्थित आहे, ज्यामुळे सर्व व्यवहार जलद आणि सुरळीतपणे पार पडतात.

‘₹’ चिन्हाद्वारे उपलब्ध होणारा शॉर्टकट

WhatsApp च्या होम स्क्रीनवर एक नवीन ‘₹’ चिन्ह (icon) जोडण्यात आले आहे, जे ‘पेमेंट्स’ विभागाकडे जाण्यासाठीचा एक शॉर्टकट म्हणून काम करते. या चिन्हाद्वारे, वापरकर्ते मोबाईल रिचार्ज करण्याव्यतिरिक्त पैसे पाठवणे आणि मेट्रो तिकिटे बुक करणे यांसारख्या इतर सेवांचाही लाभ घेऊ शकतात.

WhatsApp: एका ‘ऑल-इन-वन’ ॲपमध्ये होणारे रूपांतर

कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, WhatsApp हे आता केवळ गप्पा मारण्याचे (चॅटिंगचे) ॲप राहिलेले नाही. वापरकर्ते या प्लॅटफॉर्मचा वापर आधीच बिल भरण्यासाठी, मेट्रो तिकिटे बुक करण्यासाठी आणि विविध सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी करत आहेत. मोबाईल रिचार्जचे वैशिष्ट्य जोडल्यामुळे, हे ॲप आता अधिकच बहुउद्देशीय बनले आहे; ज्यामुळे वापरकर्ते अनेक महत्त्वाची कामे एकाच, एकात्मिक प्लॅटफॉर्मवरून अत्यंत सोयीस्करपणे हाताळू शकतात.

Published On: Apr 23, 2026 | 04:31 PM

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; 'या' परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

