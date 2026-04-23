काय सांगता! आता थेट WhatsApp वरुन करता येणार मोबाईल रिचार्ज; एका क्लिकवर जाणून घ्या सोपी पद्धत

या वैशिष्ट्याचे एक मुख्य आकर्षण म्हणजे, तुम्ही केवळ तुमचा स्वतःचा मोबाईल क्रमांकच नाही, तर तुमचे मित्र आणि कुटुंबातील सदस्यांचे मोबाईल क्रमांकही सहजपणे रिचार्ज करू शकता. यामुळे वारंवार वेगवेगळी ॲप्स उघडण्याचा किंवा बाह्य वेबसाइट्सना भेट देण्याचा त्रास वाचतो.
WhatsApp ने ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. वापरकर्त्यांना फक्त ‘₹’ या चिन्हावर (icon) टॅप करायचे आहे, ‘Mobile Prepaid Recharge’ हा पर्याय निवडायचा आहे, संपर्क निवडायचा आहे, एखादा प्लॅन निवडायचा आहे आणि त्यानंतर पेमेंट पूर्ण करायचे आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया अवघ्या काही सोप्या टप्प्यांमध्ये पूर्ण करता येते. या वैशिष्ट्याच्या माध्यमातून, वापरकर्ते Reliance Jio, Bharti Airtel आणि Vodafone Idea यांसारख्या प्रमुख ऑपरेटरचे प्लॅन्स पाहू शकतात आणि त्यांचे मोबाईल क्रमांक रिचार्ज करू शकतात.
WhatsApp Plus: आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! प्रीमियम फीचर्ससाठी मोजावे लागणार पैसे; पाहा काय आहे मेटाचा नवा प्लॅन
रिचार्ज करण्यासाठी, वापरकर्त्यांना UPI, डेबिट कार्ड्स आणि क्रेडिट कार्ड्स यांसारखे विविध पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत. ही सेवा ‘PayU’ द्वारे समर्थित आहे, ज्यामुळे सर्व व्यवहार जलद आणि सुरळीतपणे पार पडतात.
WhatsApp च्या होम स्क्रीनवर एक नवीन ‘₹’ चिन्ह (icon) जोडण्यात आले आहे, जे ‘पेमेंट्स’ विभागाकडे जाण्यासाठीचा एक शॉर्टकट म्हणून काम करते. या चिन्हाद्वारे, वापरकर्ते मोबाईल रिचार्ज करण्याव्यतिरिक्त पैसे पाठवणे आणि मेट्रो तिकिटे बुक करणे यांसारख्या इतर सेवांचाही लाभ घेऊ शकतात.
कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, WhatsApp हे आता केवळ गप्पा मारण्याचे (चॅटिंगचे) ॲप राहिलेले नाही. वापरकर्ते या प्लॅटफॉर्मचा वापर आधीच बिल भरण्यासाठी, मेट्रो तिकिटे बुक करण्यासाठी आणि विविध सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी करत आहेत. मोबाईल रिचार्जचे वैशिष्ट्य जोडल्यामुळे, हे ॲप आता अधिकच बहुउद्देशीय बनले आहे; ज्यामुळे वापरकर्ते अनेक महत्त्वाची कामे एकाच, एकात्मिक प्लॅटफॉर्मवरून अत्यंत सोयीस्करपणे हाताळू शकतात.
WhatsApp Update: स्पॅम मेसेजची कटकट संपणार! बिझनेस चॅट्ससाठी तयार होणार वेगळा फोल्डर, यूजर्सना असा होणार फायदा