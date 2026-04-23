IPL 2026: मुंबईचा ‘राजा’ विरुद्ध चेन्नईचा ‘थाला’; वानखेडेवर हाय व्होल्टेज ड्रामा, पहा हेड-टू-हेड रेकॉर्ड्स

आयपीएलच्या फायनलमध्ये हे दोन संघ 4 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये मुंबईने चेन्नईला 3 वेळा धूळ चारली आहे, तर चेन्नईला केवळ 1 वेळा मुंबईवर मात करता आली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:14 PM
MI Vs CSK Playing 11 (फोटो- सोशल मिडिया)

Tata IPL 2026 MI Vs CSK Live: आयपीएलच्या इतिहासातील दोन सर्वात यशस्वी संघ, मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स आज पुन्हा एकदा आमनेसामने येत आहेत. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या या ३३ व्या सामन्याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 5 वेळा जेतेपदावर नाव कोरले आहे. यंदाच्या हंगामात (IPL 2026) टिकून राहण्यासाठी दोन्ही ‘महाबलाढ्य’ संघांना आजचा विजय महत्वचा असणार आहे.

रोहित शर्मा आणि एमएस धोनी आजच्या सामन्यात खेळणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुखापत झाल्यामुळे धोनी अद्याप एकही सामना खेळू शकलेला नाही. आजच्या सामन्यात तो खेळणार का हे पहावे लागेल. तर रोहित शर्मा मागील दोन सामन्यात खेळू शकला नाही. तो तंदुरुस्त झाला असल्यास आज महत्वाच्या सामन्यात तो खेळू शकतो.

हेड टू हेड रेकॉर्ड काय?
आयपीएलमध्ये आणि चॅम्पियन्स टी-20 स्पर्धेत मुंबई आणि चेन्नई 41 वेळेस आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये मुंबई इंडियन्सने आपले वरचवस राखले आहे.

एकूण सामने: 41

मुंबई इंडियन्सचा विजय: 22

चेन्नई सुपर किंग्सचा विजय: 19

फायनलमधील चुरस

आयपीएलच्या फायनलमध्ये हे दोन संघ 4 वेळा आमनेसामने आले आहेत. यामध्ये मुंबईने चेन्नईला 3 वेळा धूळ चारली आहे, तर चेन्नईला केवळ 1 वेळा मुंबईवर मात करता आली आहे.

मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवार आज चेन्नई विरुद्ध मुंबई असा महामुकाबला होणार आहे. ऋतुराज गायकवाड आणि हार्दिक पंड्या आमनेसामने येणार आहेत. संध्याकाळी 7.30 वाजता हा सामना सुरू होणार आहे. आजच्या सामन्यात एम.एस. धोनी खेळणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या ‘हाय-व्होल्टेज’ सामन्यात वानखेडेची खेळपट्टी कोणाला साथ देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वानखेडेची खेळपट्टी ही परंपरेने फलंदाजांसाठी नंदनवन मानली जाते. यंदाच्या आयपीएलमध्ये  वानखेडेवर झालेल्या सामन्यांमध्ये पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 200 ते 220 दरम्यान राहिलेली आहे. लाल मातीच्या या खेळपट्टीवर चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येतो आणि याचा फायदा फलंदाजांना मिळतो. रात्रीच्या वेळी दव पडण्याची शक्यता असल्याने दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे कठीण होऊ शकते. चेंडू ओला झाल्यास स्पिनर्सला एवढी मदत मिळत नाही.

मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रोहित शर्मा, दानिश मालेवार, क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सँटनर, ए.एम. गझनफर, जसप्रीत बुमराह, अश्वनी कुमार.

चेन्नई सुपर किंग्जची संभाव्य टीम: संजू सॅमसन, ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, शिवम दुबे, मॅथ्यू शॉर्ट / एम.एस. धोनी, जेमी ओव्हरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, गुरजपनेत सिंग, मुकेश चौधरी / मॅट हेन्री

Published On: Apr 23, 2026 | 04:11 PM

RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?
भक्ती आणि योगाचा अनोखा संगम! 8 वर्षांच्या मुलाने शीर्षासन करत गायले तांडव स्तोत्र, गिनिज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली नोंद; Video Viral  

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल 'इतका' Tax

IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; 'या' खेळाडूंना संधी मिळणार?

Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली "कृपया करून…"

Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते 'ही' गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

झेडपी सीईओंचा कडक इशारा; शाळा-अंगणवाडीत अस्वच्छता आढळल्यास जागेवरच होणार निलंबन!

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

