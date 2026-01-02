पाकिस्तानात जन्मलेल्या या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा संस्मरणीय प्रवासाचा होणार शेवट…पत्रकार परिषदेमध्ये झाला इमोशनल

Usman khawaja retirement press conference : ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज उस्मान ख्वाजा ४ जानेवारी रोजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना खेळणार आहे. तो या निर्णयासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे दिसून येते. ख्वाजाने पत्रकार परिषदेत चाहत्यांना त्याच्या निवृत्तीबद्दल माहिती दिली, जिथे त्याने काही खुलासे केले आणि त्याच्या संघर्षमय दिवसांची आठवण केली. पत्रकार परिषदेदरम्यान ख्वाजा भावुक झाला.
उस्मान ख्वाजाचा जन्म पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथे झाला. तथापि, तो ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे वाढला. त्याच्या पाकिस्तानी वंशामुळे त्याला ऑस्ट्रेलियाकडून खेळणे कठीण झाले. ख्वाजा सिडनीमध्ये त्याचा शेवटचा सामना खेळणार आहे. पाकिस्तानी मुस्लिम मुलगा असल्याबद्दल बोलताना उस्मान ख्वाजा पत्रकार परिषदेत म्हणाले, “मी पाकिस्तानचा एक अभिमानी मुस्लिम मुलगा आहे. मला सांगण्यात आले होते की मी कधीही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघासाठी खेळणार नाही. आता माझ्याकडे पहा. मला फक्त एक नम्र क्रिकेटपटू म्हणून लक्षात ठेवायचे आहे जो तिथे जाऊन मनोरंजन करतो.”
२०२४ मध्ये, उस्मान ख्वाजा भारताविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे कसोटीनंतर निवृत्त होऊ इच्छित होता. त्याने ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक अँड्र्यू मॅकडोनाल्ड यांच्याशीही याबद्दल चर्चा केली, पण तो तसा झाला नाही. त्याने स्पष्ट केले, “मी त्याला सांगितले, ‘जर तुम्हाला मी ताबडतोब निवृत्त व्हावे असे वाटत असेल तर मी ते लगेच करेन. मला ते मान्य आहे. मी इथे थांबू इच्छित नाही.’ त्यावेळी ते माझ्यासाठी खूप अस्वस्थ करणारे होते कारण मला असे वाटले की लोक मला टोमणे मारत आहेत आणि मला स्वार्थी म्हणत आहेत, पण मी टिकून राहिलो नाही.”
Australian cricketer Usman Khawaja used his retirement speech to take aim at “right wing politicians” and their rhetoric on mass immigration and Islam, defending his views by appealing to inclusivity and pointing to his own background and mixed race family as an example. pic.twitter.com/IaesxmVUMB — Australians vs. The Agenda (@ausvstheagenda) January 2, 2026
त्याच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, ३९ वर्षीय पाकिस्तानी वंशाचा फलंदाज उस्मान ख्वाजाने सिडनी कसोटीपूर्वी ऑस्ट्रेलियासाठी ८७ सामन्यांपैकी १५७ डावांमध्ये ४३ च्या सरासरीने ६२०६ धावा केल्या होत्या. यामध्ये १६ शतके आणि २८ अर्धशतकांचा समावेश होता. ४० एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने १५५४ धावा केल्या होत्या, ज्यामध्ये २ शतके आणि १२ अर्धशतकांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे, त्याने ९ टी-२० सामन्यांमध्ये २४१ धावा केल्या होत्या. सध्याच्या अॅशेस मालिकेत, तो ५ डावांमध्ये ३०.६० च्या सरासरीने फक्त १५३ धावा करू शकला होता, ज्यामध्ये एका अर्धशतकाचा समावेश होता.