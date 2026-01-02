Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Pakistani Born Australian Player Usman Khawaja Will Come To An Endthe Press Conference Was Emotional

पाकिस्तानात जन्मलेल्या या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूचा संस्मरणीय प्रवासाचा होणार शेवट…पत्रकार परिषदेमध्ये झाला इमोशनल

ख्वाजाने पत्रकार परिषदेत चाहत्यांना त्याच्या निवृत्तीबद्दल माहिती दिली, जिथे त्याने काही खुलासे केले आणि त्याच्या संघर्षमय दिवसांची आठवण केली. पत्रकार परिषदेदरम्यान ख्वाजा भावुक झाला.

Updated On: Jan 02, 2026 | 12:41 PM
फोटो सौजन्य - Fox Cricket सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Fox Cricket सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Usman khawaja retirement press conference : ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज उस्मान ख्वाजा ४ जानेवारी रोजी सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना खेळणार आहे. तो या निर्णयासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे दिसून येते. ख्वाजाने पत्रकार परिषदेत चाहत्यांना त्याच्या निवृत्तीबद्दल माहिती दिली, जिथे त्याने काही खुलासे केले आणि त्याच्या संघर्षमय दिवसांची आठवण केली. पत्रकार परिषदेदरम्यान ख्वाजा भावुक झाला.

उस्मान ख्वाजाचा जन्म पाकिस्तानातील इस्लामाबाद येथे झाला. तथापि, तो ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे वाढला. त्याच्या पाकिस्तानी वंशामुळे त्याला ऑस्ट्रेलियाकडून खेळणे कठीण झाले. ख्वाजा सिडनीमध्ये त्याचा शेवटचा सामना खेळणार आहे. पाकिस्तानी मुस्लिम मुलगा असल्याबद्दल बोलताना उस्मान ख्वाजा पत्रकार परिषदेत म्हणाले, “मी पाकिस्तानचा एक अभिमानी मुस्लिम मुलगा आहे. मला सांगण्यात आले होते की मी कधीही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघासाठी खेळणार नाही. आता माझ्याकडे पहा. मला फक्त एक नम्र क्रिकेटपटू म्हणून लक्षात ठेवायचे आहे जो तिथे जाऊन मनोरंजन करतो.” 

मृत्यूशी झुंजणाऱ्या डेमियन मार्टिनची तब्येत कशी आहे? मित्र अ‍ॅडम गिलख्रिस्टने केला खुलासा, म्हणाला – गेल्या २४ तासांत…

२०२४ मध्ये, उस्मान ख्वाजा भारताविरुद्धच्या बॉक्सिंग डे कसोटीनंतर निवृत्त होऊ इच्छित होता. त्याने ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक अँड्र्यू मॅकडोनाल्ड यांच्याशीही याबद्दल चर्चा केली, पण तो तसा झाला नाही. त्याने स्पष्ट केले, “मी त्याला सांगितले, ‘जर तुम्हाला मी ताबडतोब निवृत्त व्हावे असे वाटत असेल तर मी ते लगेच करेन. मला ते मान्य आहे. मी इथे थांबू इच्छित नाही.’ त्यावेळी ते माझ्यासाठी खूप अस्वस्थ करणारे होते कारण मला असे वाटले की लोक मला टोमणे मारत आहेत आणि मला स्वार्थी म्हणत आहेत, पण मी टिकून राहिलो नाही.”

त्याच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, ३९ वर्षीय पाकिस्तानी वंशाचा फलंदाज उस्मान ख्वाजाने सिडनी कसोटीपूर्वी ऑस्ट्रेलियासाठी ८७ सामन्यांपैकी १५७ डावांमध्ये ४३ च्या सरासरीने ६२०६ धावा केल्या होत्या. यामध्ये १६ शतके आणि २८ अर्धशतकांचा समावेश होता. ४० एकदिवसीय सामन्यांमध्ये त्याने १५५४ धावा केल्या होत्या, ज्यामध्ये २ शतके आणि १२ अर्धशतकांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे, त्याने ९ टी-२० सामन्यांमध्ये २४१ धावा केल्या होत्या. सध्याच्या अ‍ॅशेस मालिकेत, तो ५ डावांमध्ये ३०.६० च्या सरासरीने फक्त १५३ धावा करू शकला होता, ज्यामध्ये एका अर्धशतकाचा समावेश होता.

 

Web Title: Pakistani born australian player usman khawaja will come to an endthe press conference was emotional

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा 
1

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा 

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं
2

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी
3

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग
4

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येला कोणते दान श्रेष्ठ? अन्नदान, वस्त्रदान की धनदान

Jan 18, 2026 | 07:05 AM
Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Hero Splendor साठी कमीतकमी किती Down Payment करावा लागेल? जाणून घ्या EMI

Jan 18, 2026 | 06:15 AM
नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

नाजूक जागी वाढलेला मूळव्याध मुळांपासून होईल नष्ट! तीव्र वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jan 18, 2026 | 05:30 AM
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM