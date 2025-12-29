Abhishek Sharma : बापरे ठोकले 45 षटकार! पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्माचे वादळी सराव सत्र

Abhishek Sharma’s explosive practice session : पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्मा रविवारी सकाळी त्याच्या नेट सेशनमध्ये सुमारे १० मिनिटे थांबला आणि संघातील गौरव चौधरीकडे वळला आणि त्याच्या हेतू आणि कल्पनाशक्तीला उजागर करणारा प्रश्न विचारला. त्याने विचारले की क्षेत्ररक्षण कसे चालले आहे. अभिषेकने काल्पनिक क्षेत्ररक्षणकर्त्यांबद्दल विचारले. ऑफ-स्पिनर चौधरीने लगेच उत्तर दिले की त्याने धाव वाचवण्यासाठी क्षेत्ररक्षणकर्त्याला मिड-ऑफवर ठेवले हो ते. त्यानंतर जे घडले ते अंदाजे होते, तरीही रोमांचक होते. अभिषेकने त्याच्या ट्रेडमार्क शैलीत बॅट फिरवली आणि चेंडू मैदानाबाहेर पाठवला.
जगातील नंबर १ टी२० फलंदाजाने तासन्तास सराव केला आणि बचावाकडे दुर्लक्ष केले. त्याने जयपूर शहराच्या हद्दीबाहेर असलेल्या सुंदर अनंतम क्रिकेट मैदानावर किमान ४५ षटकार मारले. ते एका खास फलंदाजी सत्रासारखे वाटत होते जिथे अभिषेक फक्त फिरकीपटूंचा सामना करू इच्छित होता. ऑफ स्पिनर्स, लेग-स्पिन आणि स्लो डावखुरा गोलंदाजांचा सामना करताना, जिथे चेंडू वारंवार थांबत असे आणि उजव्या भागात टाकल्यास लक्षणीय वळण मिळत असे, अशा खेळपट्टीवर डावखुरा फलंदाजाने मैदानातील खेळाडूंना हलका रोलर वापरण्यास सांगितले, परंतु अडचणी कमी झाल्या नाहीत, कारण नेट गोलंदाजांच्या चेंडूंमुळे त्याला त्रास होत राहिला.
काही चेंडू अनपेक्षितपणे वाढले, तर काही धोकादायकपणे कमी राहिले. जेव्हा जेव्हा लांबी थोडी कमी होती, तेव्हा अभिषेक संघर्ष करत असे, परंतु त्याने ज्या पद्धतीने त्याचे पाय वापरले ते पाहणे उल्लेखनीय होते. चेंडू चुकवल्यानंतर आणि तो उसळताना पाहिल्यानंतर, तो खेळपट्टीवर पुढे सरकत असे, त्याच्या बॅटने चिन्हावर टॅप करत असे आणि नंतर त्याचे प्रभुत्व दाखवत असे. शॉर्ट चेंडूंवर, तो खेळपट्टीवर पुढे जात असे आणि ऑफ-स्पिन आणि गुगलीज (जे डावखुरा फलंदाजांपासून दूर जात होते) विरुद्ध अतिरिक्त कव्हरवर इनसाइड-आउट शॉट्स मारत असे. किमान पाच वेळा, चेंडू जवळच्या एका उंच इमारतीच्या कंपाऊंडमध्ये पडला. इनसाइड-आउट शॉट इतक्या वेळा पुनरावृत्ती झाला की संघाचे मुख्य प्रशिक्षक संदीप शर्मा यांनी विनोदाने म्हटले की त्याचे शतक पूर्ण करण्यासाठी, तुम्हाला फक्त अतिरिक्त कव्हरवर षटकार मारायचे आहेत.