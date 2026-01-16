Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Rcb Vs Gg Live Score Rcb Sets A Target Of 183 Runs Against Gujarat Giants

RCB vs GG Live Score : आरसीबीची मोठी गर्जना; गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान; राधा यादचे दमदार अर्धशतक 

आज महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू आणि गुजरात जायट्स यांच्यात नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर सामना सुरू आहे. प्रथम फलंदाजी करत आरसीबीने जीजीसमोर १८३ धावांचे लक्ष्य दिले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 09:32 PM
RCB vs GG Live Score: RCB makes a big statement; sets a target of 183 runs for Gujarat Giants; Radha Yadav scores a powerful half-century.

आरसीबीचीचे गुजरात जायट्ससमोर183 धावांचे आव्हान(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

RCB vs GG, WPL 2026 : आज महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू आणि गुजरात जायट्स यांच्यात नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर लढत सुरू आहे. या सामन्यात नाणेफेक गमावून आरसीबीने प्रथम फलंदाजी करत राधा यादवच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ७ गडी गमावून १८२ धावा उभ्या केल्या आहेत. स्मृती मानधनाच्या संघाला विजय मिळवण्यासाठी १८३ धावा कराव्या लागणार आहेत. गुजरातकडून सोफी डिव्हाईनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या आहेत.

हेही वाचा : IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO

नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या आरसीबी विरुद्ध गुजरात जायट्स सामन्यात, जरात जायट्स संघाने टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, तर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आले. आरसीबीची सुरवात आक्रमक झाली असली तरी दुसऱ्याच षटकात ग्रेस हॅरिसच्या रूपात पहिला धक्का बसला.  हॅरिसला ५  धावांवर काशवी गौतमने बाद केले.  त्यानंतर आरसीबीच्या विकेट्स जात राहिल्या. ४३ धावांवर संघाच्या ४ विकेट्स गेल्या होत्या. कर्णधार स्मृती मानधना ५ धावा, दयालन हेमलता ४ धावा तर गौतमी नाईक ९ धावा करून माघारी गेल्या.

त्यानंतर राधा यादव आणि ऋचा घोष यांनी १०५ धावांची भागीदारी रचली. राधा यादवने ४७ चेंडूत ६६ धावा केल्या. यामध्ये तिने ६ चौकार आणि ३ षटकार ठोकले. तिला सोफी डिव्हाईनने बाद केले. तर २८ चेंडूत ४४ धावा(४ चौकार आणि २ षटकार) करणाऱ्या ऋचा घोषला जॉर्जिया वेरेहमने बाद केले. तर नादिन डी क्लार्कमे २६ धावांचे योगदान देऊन बाद झाली. अरुंधती रेड्डी नाबाद २ तर श्रेयांका पाटील ० धावेवर नाबाद राहिली. गुजरात जायट्सकडून सोफी डिव्हाईनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. तर काशवी गौतमने २ तर जॉर्जिया वेरेहम आणि रेणुका सिंग ठाकूरने प्रत्येकी १ विकेट घेतली.

हेही वाचा : MIW vs UPW WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटचा WPL मध्ये धुराळा! ‘ही’ किमया साधत संयुक्तपणे आली अव्वलस्थानी

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

आरसीबीचा प्लेइंग ११ : ग्रेस हॅरिस, स्मृती मानधना (क), दयालन हेमलता, गौतमी नाईक, रिचा घोष (डब्ल्यू), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

जीजीची प्लेइंग ११ : बेथ मुनी (डब्ल्यू), सोफी डेव्हाईन, ॲशले गार्डनर (क), शिवानी सिंग, जॉर्जिया वेरेहम, कनिका आहुजा, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड, रेणुका सिंग ठाकूर

Web Title: Rcb vs gg live score rcb sets a target of 183 runs against gujarat giants

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 09:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप
1

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 
2

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी
3

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत
4

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM