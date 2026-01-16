Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Gautam Gambhir And Kl Rahul Visit The Mahakaleshwar Temple In Ujjain

IND vs NZ 3rd ODI : गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन! महाकालेश्वर मंदिरात केली भस्म आरती; पहा VIDEO 

१८ जानेवारी रोजी इंदूरमध्ये होणाऱ्या भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसऱ्या एकदिवसीय सामान्याआधी भारतीय संघाचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि फलंदाज केएल राहुल यांनी उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिराला भेट दिली.

Updated On: Jan 16, 2026 | 08:32 PM
IND vs NZ 3rd ODI: Gautam Gambhir and KL Rahul surrender themselves at the feet of Lord Shiva! Performed Bhasma Aarti at Mahakaleshwar Temple; Watch VIDEO.

गौतम गंभीर आणि केएल राहुल भगवान शिव चरणी लीन(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Gautam Gambhir and KL Rahul at the Mahakaleshwar temple in Ujjain : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू असून या मालिकेतील तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूरमध्ये खेळला जाणार आहे.  या सामन्यापूर्वी, भारतीय संघाचे प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि स्टार फलंदाज केएल राहुल यांनी शुक्रवारी उज्जैनमधील महाकालेश्वर मंदिराला भेट दिली आहे. यावेळी त्यांनी आरतीमध्ये देखील सहभागी झाले आहेत.

हेही वाचा : MIW vs UPW WPL 2026 : नॅट सायव्हर-ब्रंटचा WPL मध्ये धुराळा! ‘ही’ किमया साधत संयुक्तपणे आली अव्वलस्थानी

गौतम गंभीरने मंदिरात भस्म आरतीत भाग घेतला आणि भगवान शिवाच्या बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एकाची पूजा देखील केली. दर्शनानंतर, त्याच्याकडून भाविकांसाठी केलेल्या व्यवस्थेचे कौतुक करण्यात आले. तसेच पूजा सुरळीत पार पडल्याबद्दल समाधान देखील व्यक्त केले. गंभीर म्हणाला की, “व्यवस्था खूप चांगली होती आणि दर्शन सोपे होते. मला खात्री आहे की मी लवकरच परत येणार.”

 

केएल राहुलने भगवान शिवाच्या बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एकावर प्रार्थना केली आणि नंदीची देखील पूजा केली. केएल राहुल हा महाकालेश्वर मंदिरात नियमित येत असतो. आयपीएल २०२४ सुरू होण्यापूर्वी, त्याने  त्याच्या पालकांसह भस्म आरतीला उपस्थिती राहिली. तसेच स्पर्धेत त्याच्या संघाच्या यशासाठी प्रार्थना देखील केली. यापूर्वी २०२३ मध्ये इंदूर कसोटीपूर्वी त्याने त्याची पत्नी अथिया शेट्टीसह मंदिराला भेट दिली होती.

भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक देखील पहाटे ४ वाजता गंभीरसोबत भस्म आरतीसाठी उपस्थित होते. दोन्ही प्रशिक्षकांनी सुमारे दोन तास नंदी हॉलमध्ये बसून आगामी सामन्यात भारतीय संघाच्या यशासाठी यशासाठी प्रार्थना केल्याची माहीत समोर आली  आहे.  आरती संपल्यानंतर, त्यांनी मंदिराच्या उंबरठ्यावरून भगवान महाकालचे दर्शन घेतले आणि पारंपारिक विधीनुसार नंदीला पाणी अर्पण केले. गौतम गंभीरची ही पहिलीच मंदिरात भेट नाही; तर गेल्या पाच महिन्यांत त्याने त्याच्या कुटुंबासह अनेक वेळा मंदिराला भेट दिली आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ, 3rd ODI: इंदूर ODI सामन्यात ‘किंग’ कोहलीला विश्वविक्रमाची संधी! ‘ही’ कामगिरी करताच ‘या’ दिग्गजांचा मोडणार विक्रम

कोण जिंकणार मालिका?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूरमध्ये होणार आहे. या सामन्याच्या निकालावर मालिका विजय कुणाच्या पारड्यात पडेल हे कळणार आहे. या मालिकेत भारताने एक सामना जिंकला आणि दुसरा न्यूझीलंडने जिंकला आहे. त्यामुळे आता मालिका १-१ अशी बरोबरीत आहे.

Web Title: Gautam gambhir and kl rahul visit the mahakaleshwar temple in ujjain

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 08:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 
1

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना
2

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ
3

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 
4

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM