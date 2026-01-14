खरं तर, रोहित शर्मा आता आशियाई भूमीवर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ७,००० धावा करणारा सातवा फलंदाज बनला आहे. रोहितपूर्वी, हा पराक्रम एमएस धोनीने केला होता. त्याने आशियाई भूमीवर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ७,१०३ धावा केल्या आहेत. आता रोहित शर्माने ७,०१९ धावा करून यादीत प्रवेश केला आहे.
आशियाई भूमीवर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज सचिन तेंडुलकर आहे, ज्याने १२,०६७ धावा केल्या आहेत. त्याच्या पाठोपाठ विराट कोहलीचा क्रमांक लागतो, ज्याने ९,१२१ धावा केल्या आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर सनथ जयसूर्या आहे, ज्याने ८,४४८ धावा केल्या आहेत.
रोहित शर्मा सहसा जलद धावा करण्यासाठी ओळखला जातो. तथापि, न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात त्याने संथ फलंदाजी केली आणि या काळात ३८ चेंडूत केवळ २४ धावा केल्या, या काळात त्याने चार चौकार मारले. याआधी, रोहितने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात २९ चेंडूत २६ धावा केल्या होत्या. भारतीय संघाने ५० षटकांत ७ गडी गमावून २८४ धावा केल्या. टीम इंडियासाठी शुभमन गिलने अर्धशतक झळकावले. त्याने ५३ चेंडूत नऊ चौकार आणि एका षटकारासह ५६ धावा केल्या. केएल राहुलनेही शानदार नाबाद शतक झळकावले, त्याने ९२ चेंडूत ११ चौकार आणि एका षटकारासह ११२ धावा केल्या. न्यूझीलंडला जिंकण्यासाठी २८५ धावा कराव्या लागतील.
