Rohit Sharma Record: रोहित शर्माचा आशियाई भूमीवर ऐतिहासिक पराक्रम! सचिन-विराटच्या 'एलिट' क्लबमध्ये एन्ट्री; धोनीचा रेकॉर्ड धोक्यात

Rohit Sharma News: रोहित शर्माने आशियाई भूमीवर ७,००० वनडे धावा पूर्ण करत सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहलीच्या 'एलिट' क्लबमध्ये प्रवेश केला आहे. राजकोट वनडेत हिटमॅनने रचलेल्या या ऐतिहासिक विक्रमाबद्दल वाचा सविस्तर माहिती.

Updated On: Jan 14, 2026 | 06:19 PM
रोहित शर्माचा आशियाई भूमीवर ऐतिहासिक पराक्रम! (Photo Credit- X)

रोहित शर्माचा आशियाई भूमीवर ऐतिहासिक पराक्रम! (Photo Credit- X)

  • रोहित शर्माचा मोठा कारनामा!
  • आशियाई भूमीवर ७००० धावा पूर्ण करणारा चौथा भारतीय
  • धोनीचा रेकॉर्ड धोक्यात
Rohit Sharma 7000 Runs Asia: भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जात आहे. मालिकेतील दुसरा सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोट येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी केली. सलामीवीर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दुसऱ्या सामन्यात चांगली कामगिरी करू शकला नाही. तो मोठी खेळी करू शकला नाही. तरीही, हिटमॅनने एक मोठी कामगिरी केली. त्याने आशियाई भूमीवर एक मोठी कामगिरी केली आहे.

सचिन-विराटच्या पंक्तीत ‘हिटमॅन’

खरं तर, रोहित शर्मा आता आशियाई भूमीवर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ७,००० धावा करणारा सातवा फलंदाज बनला आहे. रोहितपूर्वी, हा पराक्रम एमएस धोनीने केला होता. त्याने आशियाई भूमीवर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ७,१०३ धावा केल्या आहेत. आता रोहित शर्माने ७,०१९ धावा करून यादीत प्रवेश केला आहे.

IND vs NZ 2nd ODI : राजकोटमध्ये KL Rahul ची ‘संकटमोचक’ शतकी खेळी! भारताचे न्यूझीलंडसमोर 285 धावांचे लक्ष्य 

आशियाई भूमीवर एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज सचिन तेंडुलकर आहे, ज्याने १२,०६७ धावा केल्या आहेत. त्याच्या पाठोपाठ विराट कोहलीचा क्रमांक लागतो, ज्याने ९,१२१ धावा केल्या आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर सनथ जयसूर्या आहे, ज्याने ८,४४८ धावा केल्या आहेत.

हिटमॅन संथ खेळी खेळून बाद

रोहित शर्मा सहसा जलद धावा करण्यासाठी ओळखला जातो. तथापि, न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात त्याने संथ फलंदाजी केली आणि या काळात ३८ चेंडूत केवळ २४ धावा केल्या, या काळात त्याने चार चौकार मारले. याआधी, रोहितने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात २९ चेंडूत २६ धावा केल्या होत्या. भारतीय संघाने ५० षटकांत ७ गडी गमावून २८४ धावा केल्या. टीम इंडियासाठी शुभमन गिलने अर्धशतक झळकावले. त्याने ५३ चेंडूत नऊ चौकार आणि एका षटकारासह ५६ धावा केल्या. केएल राहुलनेही शानदार नाबाद शतक झळकावले, त्याने ९२ चेंडूत ११ चौकार आणि एका षटकारासह ११२ धावा केल्या. न्यूझीलंडला जिंकण्यासाठी २८५ धावा कराव्या लागतील.

ICC Rankings: रोहित शर्माला झटका तर ‘किंग’ कोहलीची बल्लेबल्ले! तब्बल चार वर्षांनंतर ODI मध्ये पुन्हा अव्वल स्थानी 

Published On: Jan 14, 2026 | 06:19 PM

