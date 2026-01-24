Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

SA20 : सनरायझर्सच्या विजयानंतर काव्या मारनचे सेलिब्रेशन इंटरनेटवर व्हायरल, पहा Video

सलग चौथ्यांदा SA20 च्या अंतिम फेरीत पोहोचणे हा एक संस्मरणीय क्षण होता. संघाची मालकीण काव्या मारन तिच्या वडिलांना कलानिधी मारन यांच्यासोबत स्टँडमध्ये भावनिक मिठी मारताना दिसली, हा क्षण सोशल मीडियावर लगेचच व्हायरल झाला.

Updated On: Jan 24, 2026 | 01:17 PM
फोटो सौजन्य - Betway SA20 सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Betway SA20 सोशल मिडिया

सनरायझर्सने इतिहास रचला

सनरायझर्स ईस्टर्नने आतापर्यंत खेळलेल्या सर्व SA20 फायनल जिंकल्या आहेत. सलग चार टी20 स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा SEC पर्थ स्कॉर्चर्स नंतरचा हा दुसरा संघ आहे. पार्ल रॉयल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाने २० षटकांत ७ गडी गमावून फक्त ११४ धावा केल्या. यष्टिरक्षक-फलंदाज काइल व्हेरेन वगळता इतर कोणत्याही फलंदाजाला लक्षणीय खेळी करता आली नाही. व्हेरेनने ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ५२ धावा केल्या आणि संघाला एकूण १०० पेक्षा जास्त धावसंख्या गाठण्यास मदत केली.

सनरायझर्सने इतिहास रचला

सनरायझर्स ईस्टर्नने आतापर्यंत खेळलेल्या सर्व SA20 फायनल जिंकल्या आहेत. सलग चार टी20 स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा SEC पर्थ स्कॉर्चर्स नंतरचा हा दुसरा संघ आहे. पार्ल रॉयल्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. संघाने २० षटकांत ७ गडी गमावून फक्त ११४ धावा केल्या. यष्टिरक्षक-फलंदाज काइल व्हेरेन वगळता इतर कोणत्याही फलंदाजाला लक्षणीय खेळी करता आली नाही. व्हेरेनने ४६ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ५२ धावा केल्या आणि संघाला एकूण १०० पेक्षा जास्त धावसंख्या गाठण्यास मदत केली.

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral

११५ धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना, सनरायझर्स ईस्टर्न केपच्या एकाही फलंदाजाला पन्नास धावा करता आल्या नाहीत, परंतु जवळजवळ सर्वांनीच चांगला स्ट्राईक रेट राखला. संघाकडून जेम्स कोल्स (४५) यांनी सर्वाधिक धावा केल्या. एसईसीने केवळ ११.४ षटकांत विजय मिळवला. कोल्सला त्याच्या उत्कृष्ट फलंदाजीसाठी सामनावीर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. SA20 फायनल ३५ जानेवारी रोजी केपटाऊनमधील न्यूलँड्स येथे प्रिटोरिया कॅपिटल्सशी सामना करेल.

२३ जानेवारीच्या रात्री खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या क्वालिफायर सामन्यात सनरायझर्स ईस्टर्न केपने पार्ल रॉयल्सचा पराभव करून जेतेपदाच्या सामन्यात स्थान मिळवले. त्यांनी पार्लचा ७ गडी राखून पराभव केला. या विजयासह, काव्या मारनच्या सनरायझर्स ईस्टर्न केपने एक अनोखा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सलग चार हंगामात टी-२० क्रिकेटमध्ये अंतिम फेरी गाठणारा ते जगभरातील दुसरा संघ बनला आहे. पर्थ स्कॉर्चर्स हा नंबर वन संघ आहे, ज्याने सलग चार हंगामात ऑस्ट्रेलियाच्या बिग बॅश लीगच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवले आहे.

