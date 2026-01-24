Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : सुर्या दादाने आणखी एकदा जिंकलं मनं…सामना जिंकल्यानंतर रघुचे धरले पाय! सोशल मिडियावर Video Viral

कर्णधाराने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांनाच खूश केले नाही तर त्याने पुढे जे केले त्याने सर्वांचे मन जिंकले. सामन्यानंतर, भारतीय कर्णधाराने टीम इंडियाच्या थ्रो-डाऊन स्पेशालिस्ट रघुचे पाय स्पर्श केले.

Jan 24, 2026
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची मालिका खेळवली जात आहे. भारतीय संघाची ही विश्वचषकाआधी शेवटची मालिका असणार आहे. बऱ्याच महिन्यांपासून फार्म शोधत असलेला भारताचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव याने दुसऱ्या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली. सुर्यकुमार यादव याने 14 महिन्यानंतर अर्धशतक झळकावले. त्याच्या या खेळीने त्याच्या चाहत्यांना भरपूर आनंद झाला. सुर्यकुमार यादव याने काल नाबाद खेळी खेळली. 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये सामना संपल्यानंतरचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा वायरल होत आहे. सामना झाल्यानंतर सर्व खेळाडू हे स्टाफ त्याचबरोबर विरोधी संघासोबत हॅन्डशेक करतात. कर्णधाराने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांनाच खूश केले नाही तर त्याने पुढे जे केले त्याने सर्वांचे मन जिंकले. सामन्यानंतर, भारतीय कर्णधाराने टीम इंडियाच्या थ्रो-डाऊन स्पेशालिस्ट रघुचे पाय स्पर्श केले. रायपूरमध्ये खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात टीम इंडियासमोर २०९ धावांचे मोठे लक्ष्य होते.

प्रत्युत्तरात भारताने अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांचे बळी फक्त ६ धावांत गमावले. तरीही, इशान किशनच्या स्फोटक अर्धशतकाच्या मदतीने टीम इंडियाने जोरदार पुनरागमन केले, त्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या फक्त ३७ चेंडूत ८२ धावा. भारतीय कर्णधाराचे १५ महिन्यांतील हे पहिले अर्धशतक होते. त्याने यापूर्वी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध अर्धशतक झळकावले होते, परंतु तेव्हापासून तो सातत्याने अपयशी ठरत आहे आणि त्याच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. असे असूनही, सूर्याने सराव सुरू ठेवला आहे.

WPL 2026 : धक्कादायक… दिल्ली कॅपिटल्सला मोठा धक्का! हे संघातील दोन खेळाडू संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर

गौतम गंभीर आणि इतर प्रशिक्षकांकडून त्याला पूर्ण पाठिंबा मिळाला असला तरी, या काळात त्याला सर्वात जास्त मदत करणारा व्यक्ती म्हणजे थ्रो-डाऊन स्पेशालिस्ट रघु. म्हणून, सामन्यानंतर, सूर्यकुमारने हस्तांदोलन केले आणि गुरु गंभीरसह इतर खेळाडूंना मिठी मारली, तर भारतीय कर्णधाराने रघूला पाहून त्याचे पाय प्रथम स्पर्श केले. रघूला हे पाहून आश्चर्य वाटले आणि त्याने लगेच त्याला उचलले. त्यानंतर दोघांनी मिठी मारली. काही आठवड्यांपूर्वी, तिलक वर्मानेही असेच केले होते, टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर रघूचे पाय स्पर्श केले होते.

रघु इतका खास का आहे?

खरं तर, रघु आणि त्याचे सहकारी सर्व फलंदाजांना नेटमध्ये थ्रो-डाऊनद्वारे सराव करतात. ते त्यांच्या कलाकुसरीत इतके पारंगत आहेत की ते अनेकदा फलंदाजांसाठी अडचणी निर्माण करतात, ज्यामुळे त्यांना सामन्याची तयारी करण्यास मदत होते. जरी त्यांनी स्वतः आंतरराष्ट्रीय किंवा स्थानिक पातळीवर क्रिकेट खेळले नसले तरी, ते जगभरात गाजवलेल्या भारतीय फलंदाजांना काळजीपूर्वक तयार करण्यात सक्षम आहेत. म्हणूनच ते १० वर्षांहून अधिक काळ टीम इंडियाचा भाग आहेत. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सारख्या स्टार फलंदाजांनी अनेकदा माध्यमांसमोर रघु आणि त्याच्या सहकारी थ्रो-डाऊन तज्ञांचे कौतुक केले आहे.

Jan 24, 2026

