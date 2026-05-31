भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

सामन्याच्या सुरुवातीला भारतीय जोडीवर दबाव दिसून. सात्विक आणि चिराग पहिला गेम १८-२१ ने हरले. त्यानंतर त्यांनी पुनरागमन करत दुसरा गेम २१-१७ ने जिंकून सामना बरोबरीत आणला. त्यानंतर या भारतीय जोडीने निर्णायक आणि तिसऱ्या गेममध्ये संयम आणि अचूकता दाखवत इंडोनेशियन जोडीला २१-१६ ने हरवून चषक जिंकला. जेतेपद जिंकल्यानंतर दोन्ही खेळाडू कोर्टवर आडवे झाले. सात्विकने एक खास ‘बेबी सेलिब्रेशन’ केले, तर चिराग आनंदाने आपल्या जोडीदारावर उडी मारली. दोन्ही खेळाडूंनी नाचून आपला विजय साजरा केला. पुरस्कार सोहळ्यात त्यांना एक चषक, सुवर्णपदक आणि ७० लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम प्रदान करण्यात आली.
👑 THE SMASHBROS REIGN SINGAPORE 🇮🇳 Pure power, ultimate grit, and a historic finish! Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty are your KFF Singapore Badminton Open 2026 MD Champions, conquering a 73-minute thriller against Indonesia’s Fajar Alfian and Muhammad Shohibul Fikri… pic.twitter.com/ghYhJRainB — BAI Media (@BAI_Media) May 31, 2026
सात्विक-चिराग ही सिंगापूर ओपन पुरुष दुहेरीचे विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय जोडी ठरली आहे. याआधी त्यांनी २०२४ मध्ये शेवटचे विजेतेपद थायलंड ओपन जिंकले होते. त्यानंतर ते अनेक मोठ्या स्पर्धांच्या अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत, परंतु त्यांना अद्याप एकही ट्रॉफी जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे हा विजय त्यांच्या कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यांनी अखेर पुन्हा एकदा मोठ्या BWF सुपर 750 स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.
अंतिम फेरीपूर्वी भारतीय जोडीने उपांत्य सामन्यात जागतिक क्रमवारीतील अव्वल आणि विद्यमान विश्वविजेते दक्षिण कोरियाच्या किम वोन-हो आणि सिओ स्युंग-जे या जोडीचा सरळ गेममध्ये पराभव केला होता. या विजयामुळेच भारतीय जोडीचा आत्मविश्वास अधिक वाढला होता.
