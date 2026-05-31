  • Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty Win Singapore Open 2026 Bwf Super 750 Title Marathi News

भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

Updated On: May 31, 2026 | 07:19 PM IST
सारांश

Satwik-Chirag Won Singapore Open 2026 script history: भारताची स्टार बॅडमिंटन पुरुष दुहेरी जोडी सात्विक-चिरागने सिंगापूर ओपन 2026 जिंकून रचला इतिहास आहे.

  • बॅडमिंटनमध्ये भारताचा डंका
  • सात्विक-चिरागची ऐतिहासिक कामगिरी
  • सिंगापूर ओपन 2026 जिंकून रचला इतिहास
भारताच्या स्टार बॅडमिंटन पुरुष दुहेरी जोडीने पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर देशाचा झेंडा उंचावला आहे. सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (Satwiksairaj Rankireddy) आणि (Chirag Shetty) चिराग शेट्टी या स्टार जोडीने सिंगापूर ओपन 2026 सुपर 750 स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला आहे. रविवारी (३१ मे) खेळल्या गेलेल्या रोमांचक अंतिम सामन्यात भारतीय जोडीने इंडोनेशियाच्या फजर अल्फियान आणि मोहम्मद शोहिबुल फिक्री या जोडीचा यांचा १८-२१, २१-१७, २१-१६ असा पराभव केला. सुमारे एक तास आणि १३ मिनिटे चाललेल्या या हाय-व्होल्टेज सामन्यात, सात्विक- चिरागच्या जोडीने ऐतिहासिक कामगिरी केली. या विजयासह तब्बल दोन वर्षांचा किताबाचा दुष्काळही संपुष्टात आला.

पहिला सामना गमावल्यानंतर दमदार कमबॅक

सामन्याच्या सुरुवातीला भारतीय जोडीवर दबाव दिसून. सात्विक आणि चिराग पहिला गेम १८-२१ ने हरले. त्यानंतर त्यांनी पुनरागमन करत दुसरा गेम २१-१७ ने जिंकून सामना बरोबरीत आणला. त्यानंतर या भारतीय जोडीने निर्णायक आणि तिसऱ्या गेममध्ये संयम आणि अचूकता दाखवत इंडोनेशियन जोडीला २१-१६ ने हरवून चषक जिंकला. जेतेपद जिंकल्यानंतर दोन्ही खेळाडू कोर्टवर आडवे झाले. सात्विकने एक खास ‘बेबी सेलिब्रेशन’ केले, तर चिराग आनंदाने आपल्या जोडीदारावर उडी मारली. दोन्ही खेळाडूंनी नाचून आपला विजय साजरा केला. पुरस्कार सोहळ्यात त्यांना एक चषक, सुवर्णपदक आणि ७० लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम प्रदान करण्यात आली.

भारतासाठी ऐतिहासिक क्षण

सात्विक-चिराग ही सिंगापूर ओपन पुरुष दुहेरीचे विजेतेपद जिंकणारी पहिली भारतीय जोडी ठरली आहे. याआधी त्यांनी २०२४ मध्ये शेवटचे विजेतेपद थायलंड ओपन जिंकले होते. त्यानंतर ते अनेक मोठ्या स्पर्धांच्या अंतिम फेरीत पोहोचले आहेत, परंतु त्यांना अद्याप एकही ट्रॉफी जिंकता आलेली नाही. त्यामुळे हा विजय त्यांच्या कारकिर्दीतील अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यांनी अखेर पुन्हा एकदा मोठ्या BWF सुपर 750 स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले.

उपांत्य फेरीत विश्वविजेत्यांवर मात

अंतिम फेरीपूर्वी भारतीय जोडीने उपांत्य सामन्यात जागतिक क्रमवारीतील अव्वल आणि विद्यमान विश्वविजेते दक्षिण कोरियाच्या किम वोन-हो आणि सिओ स्युंग-जे या जोडीचा सरळ गेममध्ये पराभव केला होता. या विजयामुळेच भारतीय जोडीचा आत्मविश्वास अधिक वाढला होता.

Published On: May 31, 2026 | 07:19 PM

भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

