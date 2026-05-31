Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा; रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!

Updated On: May 31, 2026 | 07:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mumbai CNG News: मुंबईत सीएनजीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाल्यामुळे, मध्यरात्रीपूर्वी इंधन भरण्यासाठी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. वाहतूक क्षेत्रात असंतोष वाढत आहे.

मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा (Photo Credit- X)

मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका?
  • सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा
  • रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!
मुंबई: मुंबईत सीएनजीच्या दरात पुन्हा एकदा झालेल्या वाढीचा परिणाम मध्यरात्रीनंतर लगेचच जाणवू लागला. नवीन दर लागू होण्यापूर्वीच आपल्या वाहनांच्या टाक्या भरून घेण्यासाठी चालकांची एकच धावपळ उडाली; परिणामी, शहराभरातील अनेक सीएनजी केंद्रांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. ‘महानगर गॅस लिमिटेड’ने (MGL) सीएनजीच्या दरात केलेल्या वाढीमुळे रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांचा परिचालन खर्च वाढला आहे. ही सलग दुसरी दरवाढ असल्याने, परिवहन क्षेत्रात तीव्र नाराजी पसरत आहे आणि भाडेवाढीच्या मागणीला आता अधिकच जोर मिळण्याची शक्यता आहे. परिणामी, येत्या काही दिवसांत केवळ चालकांवरील आर्थिक बोजाच वाढणार नाही, तर लाखो प्रवाशांचा प्रवासही अधिक महाग होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

₹2 प्रति किलोची वाढ

सीएनजीचे दर पुन्हा एकदा वाढवण्याच्या MGL च्या निर्णयामुळे, शनिवारी मुंबईभरातील विविध सीएनजी केंद्रांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसून आल्या. नवीन दर लागू होण्यापूर्वीच, रिक्षा, टॅक्सी, कॅब आणि व्यावसायिक मालवाहू वाहनांच्या चालकांसह मोठ्या संख्येने वाहनचालकांनी इंधन भरून घेण्यासाठी पंपांकडे धाव घेतली.

भायखला येथील जे.जे. रोडसह शहराच्या विविध भागांतून समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये, सीएनजी केंद्रांपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसून आले. MGL ने 29-30 मेच्या मध्यरात्रीपासून लागू होणाऱ्या निर्णयानुसार, सीएनजीच्या दरात ₹2 प्रति किलो आणि घरगुती PNG च्या दरात ₹0.50 प्रति ‘स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर’ने वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे, मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील सीएनजीचा दर वाढून ₹86 प्रति किलो झाला आहे; तर घरगुती PNG आता ₹52 प्रति ‘स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर’ (SCM) दराने उपलब्ध होईल.

परिवहनमंत्र्यांची संगमेश्वर बसस्थानकाला अचानक भेट; प्रवाशांसोबत वडापावचा घेतला आस्वाद

रिक्षा आणि टॅक्सीचे भाडे ‘खटुआ समिती’च्या शिफारशींवर आधारित असते. भाडे सुधारणेबाबतचे निर्णय सहसा वर्षातून एकदा, महागाई आणि परिचालन खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकीत घेतले जातात. सध्याच्या स्थितीनुसार, अशी पुढील बैठक जानेवारी महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, सीएनजीच्या दरात नुकतीच झालेली ₹2 प्रति किलोची वाढ मुंबईत कार्यरत असलेल्या 30,000 ते 35,000 टॅक्सी चालकांवरही परिणाम करणारी ठरणार आहे. के. के. तिवारी, अध्यक्ष, टॅक्सी युनियन

इंधनाच्या वाढत्या किमती: चिंतेचा एक वाढता विषय

  • नवीन दर लागू झाल्यानंतर, शहराभरातील सीएनजी (CNG) केंद्रांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसून आल्या.
  • यावरून हे अगदी स्पष्ट झाले आहे की, इंधनाच्या किमतींमध्ये होत असलेली ही सततची वाढ आता वाहनचालक आणि प्रवाशी अशा दोन्ही घटकांसाठी चिंतेचा एक वाढता विषय बनत चालली आहे.
  • वाढत्या खर्चाच्या या समस्येवर सरकार आणि नियामक संस्था लवकरच एखादा समतोल तोडगा काढतील, अशी आशा परिवहन क्षेत्राला अजूनही आहे; जेणेकरून वाहनचालक किंवा प्रवासी यांपैकी कोणावरही कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.
 मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील वाघोबा खिंडीत एसटी बसचा अपघात; सहा प्रवासी जखमी

Web Title: Long queues at pumps in mumbai as cng prices rise looming threat of hike in rickshaw and taxi fares

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 31, 2026 | 07:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल
1

Mumbai Crime: लिव्ह-इनमध्ये ठेवून शारीरिक शोषण, दोनदा गर्भपात, धर्मांतरासाठी दबाव; तरुणीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल

Pavai Crime: पित्याचा क्रूर चेहरा! ४ वर्षीय चिमुकला दुधासाठी रडला आणि जन्मदात्या पित्याने भिंतीवर आपटला
2

Pavai Crime: पित्याचा क्रूर चेहरा! ४ वर्षीय चिमुकला दुधासाठी रडला आणि जन्मदात्या पित्याने भिंतीवर आपटला

Mumbai Monsoon Update: मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ दिवशी मान्सून धडकणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज
3

Mumbai Monsoon Update: मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ दिवशी मान्सून धडकणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

पाठदुखी, मणक्याचे विकार वाढले! ‘क्रॉनिक पेन’कडे दुर्लक्ष धोकादायक! मुंबईतील MIPSICON परिषदेत तज्ज्ञांचा इशारा
4

पाठदुखी, मणक्याचे विकार वाढले! ‘क्रॉनिक पेन’कडे दुर्लक्ष धोकादायक! मुंबईतील MIPSICON परिषदेत तज्ज्ञांचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

भारताचा डंका! सात्विक-चिरागची विजयी गर्जना; Singapore Open 2026 जिंकून रचला इतिहास

May 31, 2026 | 07:19 PM
Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा; रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!

Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा; रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!

May 31, 2026 | 07:15 PM
मोठी बातमी! शेतकऱ्यांनो पेरणीची घाई करू नका, मान्सूनचे आगमन लांबणार; हवामानखात्याने दिला इशारा

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांनो पेरणीची घाई करू नका, मान्सूनचे आगमन लांबणार; हवामानखात्याने दिला इशारा

May 31, 2026 | 07:06 PM
GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

GT Vs RCB IPL Final Live: रजत पाटीदारने जिंकला पहिला डाव; गुजरातविरुद्ध घेतला गोलंदाजीचा निर्णय

May 31, 2026 | 07:03 PM
थार घ्यायचा विचार करताय? ह्या आहेत तीन बेस्ट थार ऑप्शन तुमच्यासाठी

थार घ्यायचा विचार करताय? ह्या आहेत तीन बेस्ट थार ऑप्शन तुमच्यासाठी

May 31, 2026 | 06:56 PM
पुढील आठवड्यात Share Market मध्ये तेजी येणार की मंदी? ‘हे’ मोठे घटक ठरवणार मार्केटची पुढची दिशा

पुढील आठवड्यात Share Market मध्ये तेजी येणार की मंदी? ‘हे’ मोठे घटक ठरवणार मार्केटची पुढची दिशा

May 31, 2026 | 06:55 PM
कोकण विधान परिषदेची जागा राष्ट्रवादीला, शिवसेना आमदारांनी युतीधर्म पाळावा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना

कोकण विधान परिषदेची जागा राष्ट्रवादीला, शिवसेना आमदारांनी युतीधर्म पाळावा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना

May 31, 2026 | 06:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, “सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील”

May 31, 2026 | 03:08 PM
Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

Ramdas Athawale Reacts On Pune Liquor Case: हातभट्ट्या कायमस्वरूपी बंद करण्याची मागणी

May 31, 2026 | 03:03 PM
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM