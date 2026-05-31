Mumbai CNG Price Hike: मुंबईत प्रवाशांना मोठा फटका? सीएनजी महागल्याने पंपांवर रांगा; रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीची टांगती तलवार!

सीएनजीचे दर पुन्हा एकदा वाढवण्याच्या MGL च्या निर्णयामुळे, शनिवारी मुंबईभरातील विविध सीएनजी केंद्रांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसून आल्या. नवीन दर लागू होण्यापूर्वीच, रिक्षा, टॅक्सी, कॅब आणि व्यावसायिक मालवाहू वाहनांच्या चालकांसह मोठ्या संख्येने वाहनचालकांनी इंधन भरून घेण्यासाठी पंपांकडे धाव घेतली.
भायखला येथील जे.जे. रोडसह शहराच्या विविध भागांतून समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये, सीएनजी केंद्रांपासून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसून आले. MGL ने 29-30 मेच्या मध्यरात्रीपासून लागू होणाऱ्या निर्णयानुसार, सीएनजीच्या दरात ₹2 प्रति किलो आणि घरगुती PNG च्या दरात ₹0.50 प्रति ‘स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर’ने वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे, मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातील सीएनजीचा दर वाढून ₹86 प्रति किलो झाला आहे; तर घरगुती PNG आता ₹52 प्रति ‘स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर’ (SCM) दराने उपलब्ध होईल.
रिक्षा आणि टॅक्सीचे भाडे ‘खटुआ समिती’च्या शिफारशींवर आधारित असते. भाडे सुधारणेबाबतचे निर्णय सहसा वर्षातून एकदा, महागाई आणि परिचालन खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकीत घेतले जातात. सध्याच्या स्थितीनुसार, अशी पुढील बैठक जानेवारी महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, सीएनजीच्या दरात नुकतीच झालेली ₹2 प्रति किलोची वाढ मुंबईत कार्यरत असलेल्या 30,000 ते 35,000 टॅक्सी चालकांवरही परिणाम करणारी ठरणार आहे. के. के. तिवारी, अध्यक्ष, टॅक्सी युनियन