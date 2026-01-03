Mohammed Shami ने अजून काय करायला पाहिजे? निवड न झाल्याने सिलेक्टर्सवर चाहत्यांची संतापाने प्रश्नांची सरबत्ती

भारताचा स्टार क्रिकेटर तरीही न्यूझीलंडविरूद्ध टीमबाहेर, Hardik Pandya ला का नाही निवडले? BCCI ने सांगितले कारण
मोहम्मद शमीला पुन्हा स्थान देण्यात आले नाही
मोहम्मद शमीला संघातून वगळण्यात आल्याने चाहते संतप्त झाले आहेत आणि त्यांनी मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. बीसीसीआयने मोहम्मद शमीला पुन्हा एकदा दुर्लक्षित केले आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघ जाहीर करण्यात आला आहे.
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शमीची कामगिरी चांगली होती, त्याने पाच सामन्यांमध्ये २२.२७ च्या सरासरीने ११ बळी घेतले. या प्रभावी आकडेवारी असूनही, त्याला संघात स्थान देण्यात आले नाही. जसप्रीत बुमराहला मालिकेतून विश्रांती देण्यात आल्यानंतर हे घडले आहे. बीसीसीआयने त्याच्या जागी मोहम्मद सिराजला स्थान दिले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी सिराजची निवड झाली नाही. दरम्यान सोशल मीडियावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त करत नक्की आता मोहम्मद शामीने काय करायला हवे आणि त्याच्याकडे का दुर्लक्ष करण्यात येत आहे? असे प्रश्न विचारायला सुरूवात केली आहे.
हे खेळाडू परतले
श्रेयस अय्यर आणि शुभमन गिल संघात परतले आहेत. मानेच्या जडपणामुळे गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेला मुकला. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान अय्यरला दुखापत झाली होती. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेलाही अय्यर मुकण्याची शक्यता आहे, परंतु तंदुरुस्तीच्या चिंतेमुळे त्याला संघात स्थान देण्यात आले आहे, असे वृत्त होते. दरम्यान, वर्कलोड व्यवस्थापनामुळे हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांना विश्रांती देण्यात आली आहे.
ऋषभ पंतला संधी
दुसरा यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून ऋषभ पंतला संधी देण्यात आली आहे. इशान किशन आणि सरफराज खान यांच्याशीही चर्चा झाली होती, परंतु बोर्डाने पंतवर विश्वास व्यक्त केला. अय्यरची उपकर्णधारपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत शतक झळकावणारा ऋतुराज गायकवाड याला संघातून वगळण्यात आले आहे. ही मालिका ११ जानेवारी रोजी वडोदरा येथे सुरू होईल. दुसरा एकदिवसीय सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोट येथे आणि तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूर येथे खेळला जाईल.
न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारताचा संघ:
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जयस्वाल.