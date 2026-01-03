Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Selectors In India Again Ignore Mohammed Shami Performance In India Vs New Zealand Odi Series Fans Angry On Selectors Agarkar And Gambhir

Mohammed Shami ने अजून काय करायला पाहिजे? निवड न झाल्याने सिलेक्टर्सवर चाहत्यांची संतापाने प्रश्नांची सरबत्ती

आगामी न्यूझीलंड मालिकेसाठी भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. मोहम्मद शमीला पुन्हा एकदा संघातून वगळण्यात आले आहे. यामुळे चाहते नाराज झाले असून गौतम गंभीर आणि आगरकरवर आगपाखड करत आहेत

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:44 PM
मोहम्मद शामीला न्यूझीलंड मालिकेतून वगळले (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

मोहम्मद शामीला न्यूझीलंड मालिकेतून वगळले (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिका भारतीय संघाची निवड 
  • मोहम्मद शामीला वगळले
  • चाहते झाले नाराज 
BCCI ने न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघ जाहीर केला आहे. यावेळीही विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये प्रभावी कामगिरी करून पाच सामन्यांमध्ये ११ बळी घेतल्यानंतर मोहम्मद शमीला संघाबाहेर ठेवण्यात आले आहे. जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली आहे, परंतु शमीला स्थान देण्यात आलेले नाही. त्याच्या जागी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर राहिलेल्या मोहम्मद सिराजला स्थान देण्यात आले आहे. यामुळे आता चाहत्यांचा राग अनावर झाला असून सोशल मीडियावर सिलेक्टर अजित आगरकर आणि भारतीय संघाचा कोच असणाऱ्या गौतम गंभीरला अद्वातद्वा बोलण्यात येत आहे. नक्की काय घडले?

भारताचा स्टार क्रिकेटर तरीही न्यूझीलंडविरूद्ध टीमबाहेर, Hardik Pandya ला का नाही निवडले? BCCI ने सांगितले कारण

मोहम्मद शमीला पुन्हा स्थान देण्यात आले नाही

मोहम्मद शमीला संघातून वगळण्यात आल्याने चाहते संतप्त झाले आहेत आणि त्यांनी मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. बीसीसीआयने मोहम्मद शमीला पुन्हा एकदा दुर्लक्षित केले आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी संघ जाहीर करण्यात आला आहे. 

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये शमीची कामगिरी चांगली होती, त्याने पाच सामन्यांमध्ये २२.२७ च्या सरासरीने ११ बळी घेतले. या प्रभावी आकडेवारी असूनही, त्याला संघात स्थान देण्यात आले नाही. जसप्रीत बुमराहला मालिकेतून विश्रांती देण्यात आल्यानंतर हे घडले आहे. बीसीसीआयने त्याच्या जागी मोहम्मद सिराजला स्थान दिले आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी सिराजची निवड झाली नाही. दरम्यान सोशल मीडियावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त करत नक्की आता मोहम्मद शामीने काय करायला हवे आणि त्याच्याकडे का दुर्लक्ष करण्यात येत आहे? असे प्रश्न विचारायला सुरूवात केली आहे. 

हे खेळाडू परतले

श्रेयस अय्यर आणि शुभमन गिल संघात परतले आहेत. मानेच्या जडपणामुळे गिल दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेला मुकला. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान अय्यरला दुखापत झाली होती. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेलाही अय्यर मुकण्याची शक्यता आहे, परंतु तंदुरुस्तीच्या चिंतेमुळे त्याला संघात स्थान देण्यात आले आहे, असे वृत्त होते. दरम्यान, वर्कलोड व्यवस्थापनामुळे हार्दिक पंड्या आणि जसप्रीत बुमराह यांना विश्रांती देण्यात आली आहे.

IND vs NZ : एकदिवसीय संघ जाहीर होण्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिल पडला आजारी, या सामन्यातून पडला बाहेर

ऋषभ पंतला संधी 

दुसरा यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून ऋषभ पंतला संधी देण्यात आली आहे. इशान किशन आणि सरफराज खान यांच्याशीही चर्चा झाली होती, परंतु बोर्डाने पंतवर विश्वास व्यक्त केला. अय्यरची उपकर्णधारपदी नियुक्ती झाल्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत शतक झळकावणारा ऋतुराज गायकवाड याला संघातून वगळण्यात आले आहे. ही मालिका ११ जानेवारी रोजी वडोदरा येथे सुरू होईल. दुसरा एकदिवसीय सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोट येथे आणि तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदूर येथे खेळला जाईल.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारताचा संघ:

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जयस्वाल.

Web Title: Selectors in india again ignore mohammed shami performance in india vs new zealand odi series fans angry on selectors agarkar and gambhir

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री
1

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…
2

Sports News: ‘टीम एक्स्ट्रीम’च्या खेळाडूंनी गाजवले ‘या’ स्पर्धेचे मैदान; 6 पदकांची कमाई करत…

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
3

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
4

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Jan 20, 2026 | 08:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM