भारताचा स्टार क्रिकेटर तरीही न्यूझीलंडविरूद्ध टीमबाहेर, Hardik Pandya ला का नाही निवडले? BCCI ने सांगितले कारण

भारतीय टी-२० संघाचा एक्स-फॅक्टर हार्दिक पंड्याची न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी निवड झाली नाही. BCCI च्या निवडकर्त्यांनी पंड्याला एकदिवसीय मालिकेतून वगळण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:27 PM
हार्दिक पंड्या संघात नसण्याचे काय आहे कारण (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

हार्दिक पंड्या संघात नसण्याचे काय आहे कारण (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • हार्दिक पंड्याला न्यूझीलंडविरूद्धच्या एकदिवसीय सामन्याच्या सिरीजमधून वगळले
  • वगळण्याचे कारण बीसीसीआयने केले स्पष्ट 
  • स्टार क्रिकेटर का खेळणार नाही 
भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी एकदिवसीय मालिकेसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या १५ सदस्यीय संघातून वगळण्यात आले आहे. या अष्टपैलू खेळाडूने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये शेवटचा ५० षटकांचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता आणि त्यानंतर तो फक्त टी-२० सामने खेळला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून पंड्याला वगळण्याचे कारण सांगितले आहे.

बीसीसीआयने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) येथे हार्दिक पंड्या १० षटके टाकण्यास अयोग्य आढळला. अष्टपैलू खेळाडूबाबतचा हा निर्णय २०२६ चा टी-२० विश्वचषक लक्षात घेऊन घेण्यात आला. बोर्डाने म्हटले आहे की, हा हार्दिक पंड्याच्या वर्कलोड व्यवस्थापनाचा भाग होता. पंड्याला शेवटचे विजय हजारे ट्रॉफी २०२५/२६ च्या पाचव्या फेरीत खेळताना पाहिले होते, जिथे त्याने ९२ चेंडूत १३३ धावा केल्या होत्या. तथापि, या लिस्ट ए सामन्यात त्याने फक्त दोन षटके टाकली.

IND vs NZ : एकदिवसीय संघ जाहीर होण्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिल पडला आजारी, या सामन्यातून पडला बाहेर

टी-२० विश्वचषकापूर्वी पंड्याचा कामाचा ताण कमी केला जात आहे

BCCI च्या मते, आगामी आयसीसी टी-२० विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर हार्दिक पंड्याचा कामाचा ताण व्यवस्थापित केला जात आहे. २०२५ च्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत पंड्या पुन्हा मैदानात उतरला. त्या स्पर्धेपूर्वी, आशिया कप २०२५ दरम्यान झालेल्या क्वाड्रिसेप्स दुखापतीमुळे हार्दिक दोन महिने बाहेर होता. खेळाच्या सर्वात लहान स्वरूपात तो भारताचा मुख्य अष्टपैलू खेळाडू असल्याने, भारताने या अष्टपैलू खेळाडूचा कामाचा ताण काळजीपूर्वक व्यवस्थापित करणे शहाणपणाचे आहे.

श्रेयस अय्यर उपकर्णधार म्हणून परतला

न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी श्रेयस अय्यर उपकर्णधार म्हणून परतला. गेल्या वर्षीच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दुखापत झाल्यानंतर अय्यरचा संघात हा पहिलाच समावेश आहे. तथापि, मालिकेतील त्याचा सहभाग अद्याप निश्चित झालेला नाही. बीसीसीआयने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की श्रेयस अय्यरची उपलब्धता बीसीसीआय सीओईच्या फिटनेस क्लिअरन्सवर अवलंबून असेल.

IND vs NZ : सचिन तेंडुलकरचा ‘विश्वविक्रम’ धोक्यात! 2026 मध्ये विराट कोहली करणार ‘महापराक्रम’; वाचा सविस्तर

न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ पुढीलप्रमाणेः

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार)*, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक, अरविश कुमार, यष्टिरक्षक रेड्डी), अरविष जडेजा.

Published On: Jan 03, 2026 | 08:27 PM

