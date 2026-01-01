शेरफेन रदरफोर्ड आणि डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यांचा तूफानी शो…सहा चेंडूत ठोकले सलग सहा षटकार; Video Viral

शेरफेन रदरफोर्ड (४७* आणि ४ विकेट्स) आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिस (३६*) यांच्या नेतृत्वाखाली प्रिटोरिया कॅपिटल्सने त्यांचा पहिला SA20 विजय मिळवला. बुधवारी SA20 मध्ये प्रिटोरिया कॅपिटल्सने MI केपटाऊनचा ८५ धावांनी मोठ्या फरकाने पराभव केला. प्रिटोरियाचा हा तीन सामन्यांतील पहिलाच विजय होता. या विजयाचा खरा हिरो शेरफेन रदरफोर्ड होता, ज्याने १५ चेंडूत सहा षटकारांसह नाबाद ४७ धावा केल्या आणि नंतर २४ धावांत चार बळी घेत शानदार गोलंदाजी केली. त्याच्या अष्टपैलू कामगिरीसाठी रदरफोर्डला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आले.
शेरफेन रदरफोर्ड आणि डेवॉल्ड ब्रेव्हिस यांनी त्यांच्या स्फोटक कामगिरीने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. दोन्ही फलंदाजांनी मारलेल्या सहा षटकारांची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. खरं तर, हे सहा षटकार डावाच्या १८ व्या षटकात सुरू झाले. कॉर्बिन बॉशच्या षटकातील पाचव्या आणि सहाव्या चेंडूवर डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने सलग दोन षटकार मारले. त्यानंतर रदरफोर्डने १९व्या षटकातील पहिल्या चार चेंडूंवर सलग चार षटकार मारले.
T20 World Cup 2026 साठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, 3 जखमी खेळाडूंचा संघात समावेश; मार्शकडे असणार संघाची कमान
१८ व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर बॉशने फुल टॉस टाकला, ज्यावर ब्रेव्हिसने लाँग ऑफवर षटकार मारला. त्यानंतर, बॉशने ऑफच्या बाहेर एक शॉर्ट चेंडू टाकला, ज्यावर ब्रेव्हिसने थर्ड मॅनवर षटकार मारला.
त्यानंतर १९ वे षटक टाकण्यासाठी ड्वेन प्रिटोरियस आला. पहिला चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर हळू चेंडू टाकला. रदरफोर्डने लाँग ऑफवर पूर्ण ताकदीने षटकार मारला. प्रिटोरियसने दुसरा चेंडू हळू बाउन्सर मारला, जो फलंदाजाने स्क्वेअर लेगवर षटकार मारला. तिसऱ्या चेंडूवर, प्रिटोरियसने आपला अँगल बदलला आणि विकेट भोवती आला. त्याने यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण तो शॉर्ट फुल टॉस ठरला. रदरफोर्डने डीप कव्हरवर ७४ मीटरचा षटकार मारला. प्रिटोरियसने चौथ्या चेंडूवर लेंथ बॉल टाकला. रदरफोर्डने पुढे येऊन लाँग ऑफवर एक मोठा षटकार मारला. कॅपिटल्ससाठी सलग सहा षटकार मारले.
Rutherford and Brevis – a six-hitting exhibition 🔥🔥🔥#BetwaySA20 #MICTvPC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/BAsLwJ91jv — Betway SA20 (@SA20_League) December 31, 2025
मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, ब्रेव्हिस-रुदरफोर्ड जोडीने शेवटच्या तीन षटकांत प्रचंड धावसंख्या उभारली आणि प्रिटोरिया कॅपिटल्सला मोठी धावसंख्या उभारण्यास भाग पाडले. कॅपिटल्सने १७ षटकांत ५ बाद १४८ धावा केल्या. या दोन्ही फलंदाजांनी शेवटच्या १८ चेंडूंत ७२ धावा जोडल्या आणि कॅपिटल्सने २० षटकांत ५ बाद २२० धावसंख्या गाठली.
शेरफेन रदरफोर्डने त्याच्या डावात सलग सहा षटकार मारले. ब्रेव्हिसने एक चौकार आणि चार षटकार मारले. प्रत्युत्तरात एमआय केपटाऊनचा संघ १४.२ षटकांत १३५ धावांवर गारद झाला. अशाप्रकारे, कॅपिटल्सने ८५ धावांच्या मोठ्या फरकाने सामना जिंकला.