Shocking! पाकिस्तानचा ‘हा’ क्रिकेटर बलात्काराच्या आरोपात अटकेत, प्रसिद्ध वडिलांच्या नावे टेस्ट क्रिकेटमध्ये 236 विकेट्स

पाकिस्तान क्रिकेट संघाचे दिग्गज फिरकी गोलंदाज अब्दुल कादिर यांचा मुलगा सुलेमानला त्याच्या घरकाम करणाऱ्या मोलकरणीने लैंगिक छळाचा आरोप केल्यानंतर अटक करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 07:52 PM
मोलकरणीवर जबरदस्ती करत लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

मोलकरणीवर जबरदस्ती करत लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • स्थानिक क्रिकेट खेळणाऱ्या सुलेमान कादिरला अटक 
  • मोलकरणीने यौन शोषण केल्याचा केलाय आरोप
  • वडील आहेत प्रसिद्ध क्रिकेटर 
पाकिस्तानचे दिग्गज लेग-स्पिनर अब्दुल कादिर यांचा मुलगा सुलेमान कादिर याच्यावर त्याच्या घरातील मोलकरणीने लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी FIR नोंदवल्यानंतर सुलेमानला अटक केली आहे. मोलकरणीने आरोप केला आहे की ती सुलेमानच्या घरी काम करत असताना त्याने तिला त्याच्या फार्महाऊसवर नेले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. पोलिसांनी सांगितले की, महिलेला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. हे आरोप खरे आहेत की नाही हे अहवालात स्पष्ट होईल असेही सांगण्यात आले आहे. नक्की प्रकरण काय आहे आणि सुलेमान कादिर नक्की कोण आहे जाणून घ्या. 

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

सुलेमानने स्थानिक क्रिकेट खेळले आहे

४१ वर्षीय सुलेमान कादिर २००५ ते २०१३ पर्यंत प्रथम श्रेणी आणि लिस्ट ए क्रिकेट खेळला आहे. त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ८५६ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये एक शतक आणि लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ६१५ धावा आहेत. त्याचा भाऊ उस्मान कादिर याने पाकिस्तानसाठी एक एकदिवसीय आणि २५ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. अब्दुल कादिर हा क्रिकेट इतिहासातील महान लेग-स्पिनरपैकी एक मानला जातो. त्याने ६७ कसोटी सामन्यात २३६ बळी आणि १०४ एकदिवसीय सामन्यात १३२ बळी घेतले आहेत. २०१९ मध्ये वयाच्या ६३ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले.

ही घटना २२ जानेवारी रोजी घडली

महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती रोज सुलेमान कादिरच्या घरी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत घरकाम करत होती. तिने पोलिसांना सांगितले की २२ जानेवारी रोजी सुलेमानने तिला फोन करून दुसऱ्या दिवशी सकाळी फार्महाऊस साफ करायचे आहे असे सांगितले. महिलेने सांगितले की फार्महाऊसवर आल्यानंतर सुलेमानने तिचा विनयभंग करण्यास सुरुवात केली. त्याने तिच्यावर हल्ला केल्याचा आरोपही तिने यावेळी केला आहे. 

माजी क्रिकेटपटूच्या मुलाने तिच्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केल्याचे घरकाम करणाऱ्या महिलेने सांगितले आणि त्याच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी विनंतीही केली आहे. दरम्यान पाकिस्तानच्या क्रिकेट विश्वात या गोष्टीमुळे खळबळ उडाली आहे. याबाबत पोलिसांकडून माहिती मिळाली असून सुलेमानकडून कोणत्याही प्रकारची पुष्टी देण्यात आलेली नाही. त्याच्या कुटुंबीयांनी कोणतेही स्पष्टीकरण यावर दिलेले अजून समोर आलेले नाही. 

पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

Published On: Jan 25, 2026 | 07:52 PM

Shocking! पाकिस्तानचा 'हा' क्रिकेटर बलात्काराच्या आरोपात अटकेत, प्रसिद्ध वडिलांच्या नावे टेस्ट क्रिकेटमध्ये 236 विकेट्स

