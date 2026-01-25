पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

Pakistan’s squad for T20 World Cup 2026 : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) आगामी टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी पाकिस्तान टी-२० संघाची घोषणा केली आहे. गेल्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानची कामगिरी निराशाजनक होती, त्यामुळे संघ गट टप्प्यातच बाहेर पडला होता. परिणामी, या विश्वचषकासाठी पाकिस्तानच्या संघात सात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. बाबर आझम सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना कायम ठेवण्यात आले आहे, तर मोहम्मद रिझवान आणि हरिस रौफ सारख्या खेळाडूंना वगळण्यात आले आहे.
यावेळी पाकिस्तानच्या टी-२० विश्वचषक संघात आझम खान, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी, मोहम्मद अमीर आणि मोहम्मद रिझवान यांचा समावेश नव्हता. हे सर्व २०२४ च्या विश्वचषक संघाचा भाग होते. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक संघात सलमान अली आघा, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, साहिबजादा फरहान आणि उस्मान तारिक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सलमान अली आघा संघाचे नेतृत्व करतील.
मोहम्मद रिझवान हा पाकिस्तानच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक आहे. बाबर आझम आणि फखर जमान वगळता, फलंदाजी क्रमात सर्वजण नवीन आहेत. टी-२० विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेत त्यांच्यासाठी हे अडचणीचे ठरू शकते. अनुभवी मोहम्मद रिझवानला अंतिम संघात समाविष्ट करण्याची संधी त्यांच्याकडे होती, परंतु त्यांनी चूक केली.
🚨 PAKISTAN SQUAD FOR THE T20 WORLD CUP 🚨 Salman Ali (C), Abrar, Babar, Faheem, Fakhar, Khawaja Mohammad Nafay, Nawaz, Salman Mirza, Naseem, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Shaheen, Shadab, Usman Khan, Usman Tariq. pic.twitter.com/44yP9tzt81 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 25, 2026
2026 पाकिस्तान संघ: सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अश्रफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (यष्टीरक्षक), सैम अयुब, शाहीन शाह आफ्रिदी, शाहीन शाह आफ्रिदी, शाहीन खान, उरूस खान.
2024 पाकिस्तान संघ: बाबर आझम (कर्णधार), अबरार अहमद, आझम खान, फखर जमान, हारिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद रिझवान, नसीम शाह, सैम अयुब, शादाब खान, शाहीन शाह आफ्रिदी, उस्मान खान
या 7 खेळाडूंनी प्रवेश केला – सलमान अली आगा, फहीम अश्रफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक
या ७ खेळाडूंना वगळण्यात आले – आझम खान, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद रिजवान