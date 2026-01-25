Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Pakistan T20 World Cup 2026 Team Captain Changed 7 Changes Made In The Team

पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

या विश्वचषकासाठी पाकिस्तानच्या संघात सात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. बाबर आझम सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना कायम ठेवण्यात आले आहे, तर मोहम्मद रिझवान आणि हरिस रौफ सारख्या खेळाडूंना वगळण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 02:06 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Pakistan’s squad for T20 World Cup 2026 : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) आगामी टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी पाकिस्तान टी-२० संघाची घोषणा केली आहे. गेल्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानची कामगिरी निराशाजनक होती, त्यामुळे संघ गट टप्प्यातच बाहेर पडला होता. परिणामी, या विश्वचषकासाठी पाकिस्तानच्या संघात सात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. बाबर आझम सारख्या वरिष्ठ खेळाडूंना कायम ठेवण्यात आले आहे, तर मोहम्मद रिझवान आणि हरिस रौफ सारख्या खेळाडूंना वगळण्यात आले आहे.

यावेळी पाकिस्तानच्या टी-२० विश्वचषक संघात आझम खान, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी, मोहम्मद अमीर आणि मोहम्मद रिझवान यांचा समावेश नव्हता. हे सर्व २०२४ च्या विश्वचषक संघाचा भाग होते. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक संघात सलमान अली आघा, फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, साहिबजादा फरहान आणि उस्मान तारिक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सलमान अली आघा संघाचे नेतृत्व करतील.

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

मोहम्मद रिझवान हा पाकिस्तानच्या सर्वात यशस्वी फलंदाजांपैकी एक आहे. बाबर आझम आणि फखर जमान वगळता, फलंदाजी क्रमात सर्वजण नवीन आहेत. टी-२० विश्वचषकासारख्या मोठ्या स्पर्धेत त्यांच्यासाठी हे अडचणीचे ठरू शकते. अनुभवी मोहम्मद रिझवानला अंतिम संघात समाविष्ट करण्याची संधी त्यांच्याकडे होती, परंतु त्यांनी चूक केली.

2026 पाकिस्तान संघ: सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अश्रफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (यष्टीरक्षक), सैम अयुब, शाहीन शाह आफ्रिदी, शाहीन शाह आफ्रिदी, शाहीन खान, उरूस खान.

2024 पाकिस्तान संघ: बाबर आझम (कर्णधार), अबरार अहमद, आझम खान, फखर जमान, हारिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद रिझवान, नसीम शाह, सैम अयुब, शादाब खान, शाहीन शाह आफ्रिदी, उस्मान खान

या 7 खेळाडूंनी प्रवेश केला – सलमान अली आगा, फहीम अश्रफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्झा, साहिबजादा फरहान, उस्मान तारिक

या ७ खेळाडूंना वगळण्यात आले – आझम खान, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफ्रिदी, मोहम्मद अमीर, मोहम्मद रिजवान

Web Title: Pakistan t20 world cup 2026 team captain changed 7 changes made in the team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 02:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर
1

बांग्लादेशला बाहेर केल्यानंतर ICC ने स्कॉटलंडचे सामने केले निश्चित! T20 World Cup 2026 चे नवे वेळापत्रक जाहीर

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला
2

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान
3

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर बांग्लादेश कंगाल होण्याच्या मार्गावर! बोर्ड आणि खेळाडूंना होणार कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचे खिसे होणार रिकामे! T-20 विश्वचषकातून माघारीने गमवावे लागतील तब्बल ‘इतके’ कोटी; वाचा सविस्तर 
4

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचे खिसे होणार रिकामे! T-20 विश्वचषकातून माघारीने गमवावे लागतील तब्बल ‘इतके’ कोटी; वाचा सविस्तर 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

पाकिस्तानच्या T20 World Cup 2026 च्या संघात कर्णधार बदलला! टीममध्ये केले 7 बदल; या खेळाडूंनी जिंकला जॅकपॉट

Jan 25, 2026 | 02:06 PM
Saudi Crisis 2026: सौदी अरेबिया दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? जगातील सर्वात महागड्या प्रकल्पावर प्रिन्स सलमान यांनी मारली पलटी

Saudi Crisis 2026: सौदी अरेबिया दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? जगातील सर्वात महागड्या प्रकल्पावर प्रिन्स सलमान यांनी मारली पलटी

Jan 25, 2026 | 01:59 PM
Nagpur Crime : लग्नाचे दिवस ठरले होते, पण… नागपूर-भंडारा महामार्गावर अपघातात दोन सख्ख्या मामे-आते बहिणींचा मृत्यू

Nagpur Crime : लग्नाचे दिवस ठरले होते, पण… नागपूर-भंडारा महामार्गावर अपघातात दोन सख्ख्या मामे-आते बहिणींचा मृत्यू

Jan 25, 2026 | 01:58 PM
Raigad News: सत्ता बदलाची लाट! राष्ट्रवादीचा पराभव, महापालिकेत कमळ-धनुष्यबाणचा विजय

Raigad News: सत्ता बदलाची लाट! राष्ट्रवादीचा पराभव, महापालिकेत कमळ-धनुष्यबाणचा विजय

Jan 25, 2026 | 01:56 PM
कंगव्यात येणारा केसांचा गुंता पाहून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हे’ बारीक दाणे, महिनाभरात दिसेल बदल

कंगव्यात येणारा केसांचा गुंता पाहून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग खोबरेल तेलात मिक्स करा ‘हे’ बारीक दाणे, महिनाभरात दिसेल बदल

Jan 25, 2026 | 01:52 PM
नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान? नितीन नबीन राजकारणाच्या पटलावरचे ठरणार प्यादे की वजीर?

नरेंद्र मोदींनंतर कोण होणार पंतप्रधान? नितीन नबीन राजकारणाच्या पटलावरचे ठरणार प्यादे की वजीर?

Jan 25, 2026 | 01:51 PM
IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

IND vs NZ : तिसऱ्या सामन्यात भारताची नजर मालिकेच्या विजयावर! कधी आणि कुठे पाहता येणार सामन्याची Live Streaming

Jan 25, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM