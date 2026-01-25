T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातून बांगलादेशच्या बाहेर पडल्यानंतर, पाकिस्तान आता त्यांच्या मागे जाण्याची धमकी देत आहे. आयसीसीने बांगलादेशला वगळून स्कॉटलंडची निवड करण्याची घोषणा केल्यानंतर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी या स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने आता याबाबत इशारा दिला आहे. मोहसीनचे विधान आयसीसीला पसंत पडले नाही आणि जर पाकिस्तानने टी-२० विश्वचषकातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला तर पाकिस्तानवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते ज्यामुळे त्यांचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट देखील उद्ध्वस्त होऊ शकते.
नक्वी यांनी बांगलादेशला वगळण्याच्या आयसीसीच्या निर्णयावर टीका केली होती आणि त्यावर दुटप्पीपणाचा आरोप केला होता. बांगलादेशला पाठिंबा देत नक्वी म्हणाले की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी-२० विश्वचषकावरही बहिष्कार टाकू शकते. एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की आयसीसी नक्वी यांच्या विधानावर नाराज आहे. जर पाकिस्तानने टी-२० विश्वचषकातून माघार घेतली तर आयसीसी अशी पावले उचलण्यास तयार आहे ज्यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पूर्णपणे वेगळे केले जाईल.
यामध्ये त्यांना सर्व द्विपक्षीय मालिका, आशिया कपमधून वगळणे आणि परदेशी खेळाडूंना पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी आयसीसी बोर्ड सदस्यांना त्यांच्या खेळाडूंना एनओसी नाकारण्याची आवश्यकता असलेले धोरण लागू करणे समाविष्ट आहे. अशा निर्बंधांमुळे पीसीबीच्या प्राथमिक उत्पन्नावरच नव्हे तर देशांतर्गत क्रिकेटमधील व्यावसायिक मूल्यावरही मोठा परिणाम होईल. यामुळे पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संघाला आयसीसीच्या प्रमुख स्पर्धांव्यतिरिक्त इतर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय सामने खेळता येणार नाहीत.
पाकिस्तानने अद्याप टी-२० विश्वचषकातून माघार घेतलेली नाही, परंतु नक्वी यांनी तसे करण्याची धमकी दिली आहे. त्यांनी सांगितले की अंतिम निर्णय पाकिस्तान सरकारचा आहे आणि सरकार त्यांना जे काही निर्देश देईल ते ते पाळतील. पत्रकारांशी बोलताना नक्वी म्हणाले, “बांगलादेशवर अन्याय झाला आहे. एक देश जेव्हा वाटेल तेव्हा कोणताही निर्णय घेऊ शकतो. दुसऱ्या देशाच्या बाबतीत उलट आहे. बांगलादेश हा एक मोठा भागधारक आहे आणि असा अन्याय होता कामा नये.”
ते म्हणाले, “पाकिस्तानप्रमाणेच बांगलादेश हा पूर्ण सदस्य आहे. जर पाकिस्तान आणि भारताला काही सवलती दिल्या जात असतील तर बांगलादेशलाही तीच सवलत दिली पाहिजे. एक देश दुसऱ्या देशाच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.”