Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Pakistan Press Freedom Crisis Journalists Safety Peca Law Crackdown 2026

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

Journalists in Danger: पाकिस्तानमध्ये, पत्रकारांविरुद्ध वाढत्या कायदेशीर खटल्या, सुरक्षा एजन्सींकडून येणारा दबाव आणि सेल्फ-सेन्सॉरशिपमुळे प्रेस स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, ज्यामुळे माध्यमांवरील विश्वास कमी झाला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:49 AM
pakistan press freedom crisis journalists safety peca law crackdown 2026

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात 'कलम' बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध १२,००० खटले दाखल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • लोकशाहीचा चौथा स्तंभ धोक्यात
  • महिला पत्रकारांना दुहेरी फटका
  • माहितीचा अधिकार आणि भीती

Press freedom in Pakistan 2026 report : पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी पत्रकारिता सध्या आपल्या अस्तित्वाच्या सर्वात मोठ्या संकटातून जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानात प्रेस स्वातंत्र्याची (Press Freedom) इतकी भीषण स्थिती झाली आहे की, सत्तेविरोधात बोलणे किंवा सुरक्षा दलांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे म्हणजे स्वतःच्या मृत्यूला किंवा तुरुंगवासाला निमंत्रण देणे ठरत आहे. ‘जर्नलिझम पाकिस्तान’ आणि विविध आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी दिलेल्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ मध्ये पाकिस्तानातील माध्यमांची अवस्था एखाद्या तुरुंगासारखी झाली आहे.

कायदेशीर कारवाईचा फास: PECA कायद्याचा गैरवापर

पाकिस्तानमधील माध्यमांना लगाम लावण्यासाठी तिथल्या सरकारने ‘प्रिव्हेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अ‍ॅक्ट’ (PECA) मध्ये २०२५ च्या शेवटी जे बदल केले, त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसू लागले आहेत. या कायद्यांतर्गत “फेक न्यूज” ची व्याख्या इतकी संदिग्ध ठेवली आहे की, कोणताही शोधनिबंध किंवा तपासी अहवाल ‘अफवा’ ठरवून पत्रकाराला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगात डांबले जाऊ शकते. गेल्या दोन आठवड्यांतच किमान १५ वरिष्ठ पत्रकारांवर या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे न्यूजरूममध्ये आता सत्यापेक्षा ‘सुरक्षितते’ला जास्त महत्त्व दिले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग

महिला पत्रकारांचा डिजिटल नरसंहार

पाकिस्तानात काम करणाऱ्या महिला पत्रकारांची परिस्थिती अधिकच भयावह आहे. केवळ राजकीय भूमिका घेतल्यामुळे महिला पत्रकारांना सोशल मीडियावर अश्लील भाषेत ट्रोल केले जाते. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे फोटो व्हायरल करून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात आहे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मते, हे हल्ले अनेकदा ‘कोऑर्डिनेटेड’ असतात आणि त्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलचा छुपा पाठिंबा असतो. या छळवणुकीमुळे अनेक अनुभवी महिला पत्रकारांनी पत्रकारिता सोडून दिली आहे किंवा त्या ‘सेल्फ-सेन्सॉरशिप’चा अवलंब करत आहेत.

credit – social media and Twitter

बलुचिस्तान आणि दुर्गम भागातील ‘डेथ झोन’

इस्लामाबाद आणि लाहोर सारख्या शहरांपेक्षा बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा आणि सिंधच्या ग्रामीण भागातील पत्रकारांना अधिक धोका आहे. येथे स्थानिक टोळीयुद्ध, सुरक्षा संस्था आणि दहशतवादी गट या तिघांच्या मधून पत्रकारिता करावी लागते. २०२५ मध्ये पाच पत्रकारांच्या हत्या झाल्यानंतर अद्याप एकाही प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झालेली नाही. ही ‘नॉन-पनिशमेंट’ संस्कृती (Culture of Impunity) गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवत आहे आणि सामान्य वार्ताहराची हिंमत तोडत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

जनतेचा माध्यमांवरील उडालेला विश्वास

जेव्हा मुख्य प्रवाहातील टीव्ही चॅनेल आणि वृत्तपत्रे महत्त्वाच्या बातम्या (उदा. महागाई, मानवाधिकार उल्लंघन) दडपतात, तेव्हा जनता सोशल मीडिया आणि असत्यापित स्रोतांकडे वळते. यामुळे पाकिस्तानात अफवांचे पीक आले असून समाजातील ध्रुवीकरण वाढले आहे. व्यावसायिक माध्यमांची विश्वासार्हता शून्यावर आली असून, तिथे आता केवळ ‘पीआर जर्नलिझम’ शिल्लक राहिल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पाकिस्तानात पत्रकारांना सर्वात मोठा धोका कोणता आहे?

    Ans: पाकिस्तानात सध्या PECA या सायबर कायद्याचा गैरवापर, सुरक्षा संस्थांचा दबाव आणि अज्ञात हल्लेखोरांकडून होणारे शारीरिक हल्ले हे सर्वात मोठे धोके आहेत.

  • Que: महिला पत्रकारांना कशा प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते?

    Ans: महिला पत्रकारांना लैंगिक छळ, ऑनलाइन रेप थ्रेट्स (Rape Threats) आणि त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारे समन्वित हल्ले (Trolling) यांना सामोरे जावे लागते.

  • Que: 'सेल्फ-सेन्सॉरशिप' म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा एखादा पत्रकार किंवा संपादक कायदेशीर कारवाई किंवा जीवाला धोका असल्याच्या भीतीने स्वतःहून बातम्यांमधील महत्त्वाचे भाग वगळतो किंवा माहिती लपवतो, त्याला 'सेल्फ-सेन्सॉरशिप' म्हणतात.

Web Title: Pakistan press freedom crisis journalists safety peca law crackdown 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 10:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ
1

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा
2

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?
3

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या ‘त्या’ गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला
4

काय आहे इराणचे Nuclear गुपित? अमेरिकेच्या ‘त्या’ गुप्त अहवालाने जगभरात खळबळ, इस्रायलही हादरला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

Jan 25, 2026 | 10:49 AM
Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Tech Tips: एक क्लिक… आणि सगळं गायब! फोन Factory Reset कधी करावा? तुमचे एक पाऊल ठरू शकते मोठी चूक

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीच्या दिवशी करू नका ‘ही’ चूक, अन्यथा पुण्यऐवजी होऊ शकते पाप

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
Nanded Crime : हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या; सूत्रधार निघाली सूनच, धक्कादायक कट उघड

Nanded Crime : हदगावमध्ये सरकारी महिला कर्मचाऱ्याची हत्या; सूत्रधार निघाली सूनच, धक्कादायक कट उघड

Jan 25, 2026 | 10:45 AM
हरणाची मान चोचीत पकडली अन् हवेतच गरुडाने केली थरारक शिकार, दृश्य असे की पाहून सर्वच हादरले; Video Viral

हरणाची मान चोचीत पकडली अन् हवेतच गरुडाने केली थरारक शिकार, दृश्य असे की पाहून सर्वच हादरले; Video Viral

Jan 25, 2026 | 10:30 AM
स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

Jan 25, 2026 | 10:28 AM
Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Jan 25, 2026 | 10:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM