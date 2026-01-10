Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Shreyas Iyer Attacked By A Dog Team India Star Cricketer Narrowly Escaped Have You Seen This Video

श्रेयस अय्यरवर केला कुत्र्याने हल्ला, टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटपटू थोडक्यात बचावला! तुम्ही पाहिला का हा Video

भारताचा धडाकेबाज फलंदाज श्रेयस अय्यर एका चाहत्याच्या पाळीव कुत्र्याने अचानक चावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तो थोडक्यात बचावला. श्रेयसचा हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 01:14 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Shreyas Iyer Video : भारत विरुद्ध न्यूझीलंडविरुद्ध यांच्यामध्ये पहिला एकदिवसीय सामना सुरू व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. या मालिकेमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे पुनरागमन होणार आहे. तर भारताचा एकदिवसीय आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल त्याचबरोबर भारतीय संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर हे जखमी झाले होते. आता त्याचे पुनरागमन होणार आहे. त्यामुळे क्रिकेट चाहते यांना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. श्रेयस अय्यरचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये चाहत्याच्या पाळीव कुत्र्याने अचानक त्याला चावण्याचा प्रयत्न केला.

भारताचा धडाकेबाज फलंदाज श्रेयस अय्यर एका चाहत्याच्या पाळीव कुत्र्याने अचानक चावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तो थोडक्यात बचावला. अय्यरने अलीकडेच भारतीय क्रिकेट संघात पुनरागमन केले आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या ३ सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याला संघात स्थान देण्यात आले आहे. प्लीहाच्या दुखापतीमुळे हा स्टार फलंदाज २ महिने क्रिकेटपासून दूर होता आणि त्याने सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मैदानावर शानदार पुनरागमन केले.

IND vs NZ Playing-11 : पहिल्या सामन्यातून गिल शतकवीराला वगळणार? पंतचा देखील पत्ता कट, कशी असेल भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग-11

अय्यर चाहत्यांसोबत दिसला विमानतळावर 

श्रेयस अय्यरने त्याची मॅच फिटनेस सिद्ध केली आहे आणि तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहे. तथापि, हा स्टार फलंदाज त्याच्या बहुप्रतिक्षित पुनरागमनापूर्वी आणखी एका दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावला जेव्हा त्याला एका चाहत्याच्या कुत्र्याने चावा घेतला. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, अय्यर विमानतळावरून बाहेर पडताना दिसत होता जिथे एक महिला चाहती त्याच्याकडे ऑटोग्राफसाठी आली.

एका महिला चाहत्याला आनंदाने ऑटोग्राफ दिल्यानंतर, श्रेयस अय्यरकडे एका महिलेने पोमेरेनियन कुत्र्याला मांडीवर घेतले होते. क्रिकेटपटूने कुत्र्याला पाळीव करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने लगेच प्रतिक्रिया दिली आणि त्याला चावण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, अय्यरने लगेचच त्याचे बोट काढून हसत निघून गेला.

श्रेयस अय्यरने सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईकडून खेळला. हिमाचल प्रदेशविरुद्ध संघाचे नेतृत्व करताना आणि चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने ५३ चेंडूत ८२ धावा केल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डावादरम्यान किंवा नंतर त्याला अस्वस्थतेचे कोणतेही लक्षण दिसले नाही.

 

Web Title: Shreyas iyer attacked by a dog team india star cricketer narrowly escaped have you seen this video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 01:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज
1

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?
2

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 
3

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 
4

IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

Jan 21, 2026 | 09:43 PM
नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

नैसर्गिक वायू वापराला गती देण्यासाठी बीपीसीएल सज्ज! राष्ट्रीय स्तरावर ‘पीएनजी व सीएनजी ड्राइव्ह २.०’ची घोषणा

Jan 21, 2026 | 09:05 PM
Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Explainer: महिलांपेक्षा पुरुषांवर Attack का करतात कुत्रे? कसा वाचवाल जीव

Jan 21, 2026 | 09:04 PM
झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

झोपण्यापूर्वीचा Mental Detox : शांत झोपेसाठी आधी मनाची करा स्वच्छता, अशी झोप लागेल की…

Jan 21, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM