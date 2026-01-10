श्रेयस अय्यरवर केला कुत्र्याने हल्ला, टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटपटू थोडक्यात बचावला! तुम्ही पाहिला का हा Video

Shreyas Iyer Video : भारत विरुद्ध न्यूझीलंडविरुद्ध यांच्यामध्ये पहिला एकदिवसीय सामना सुरू व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. या मालिकेमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचे पुनरागमन होणार आहे. तर भारताचा एकदिवसीय आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल त्याचबरोबर भारतीय संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर हे जखमी झाले होते. आता त्याचे पुनरागमन होणार आहे. त्यामुळे क्रिकेट चाहते यांना पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. श्रेयस अय्यरचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे, यामध्ये चाहत्याच्या पाळीव कुत्र्याने अचानक त्याला चावण्याचा प्रयत्न केला.
भारताचा धडाकेबाज फलंदाज श्रेयस अय्यर एका चाहत्याच्या पाळीव कुत्र्याने अचानक चावण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तो थोडक्यात बचावला. अय्यरने अलीकडेच भारतीय क्रिकेट संघात पुनरागमन केले आहे आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या ३ सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी त्याला संघात स्थान देण्यात आले आहे. प्लीहाच्या दुखापतीमुळे हा स्टार फलंदाज २ महिने क्रिकेटपासून दूर होता आणि त्याने सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मैदानावर शानदार पुनरागमन केले.
श्रेयस अय्यरने त्याची मॅच फिटनेस सिद्ध केली आहे आणि तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहे. तथापि, हा स्टार फलंदाज त्याच्या बहुप्रतिक्षित पुनरागमनापूर्वी आणखी एका दुर्घटनेतून थोडक्यात बचावला जेव्हा त्याला एका चाहत्याच्या कुत्र्याने चावा घेतला. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, अय्यर विमानतळावरून बाहेर पडताना दिसत होता जिथे एक महिला चाहती त्याच्याकडे ऑटोग्राफसाठी आली.
Dog tried to snatch Shreyas Iyer at the airport – he got surprised 😅 Sarpanch saab just returned fit — PLEASE protect him at all costs🙏😎 pic.twitter.com/TxtBRw9OlC — Jara (@JARA_Memer) January 9, 2026
एका महिला चाहत्याला आनंदाने ऑटोग्राफ दिल्यानंतर, श्रेयस अय्यरकडे एका महिलेने पोमेरेनियन कुत्र्याला मांडीवर घेतले होते. क्रिकेटपटूने कुत्र्याला पाळीव करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने लगेच प्रतिक्रिया दिली आणि त्याला चावण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, अय्यरने लगेचच त्याचे बोट काढून हसत निघून गेला.
श्रेयस अय्यरने सध्या सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये मुंबईकडून खेळला. हिमाचल प्रदेशविरुद्ध संघाचे नेतृत्व करताना आणि चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना त्याने ५३ चेंडूत ८२ धावा केल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, डावादरम्यान किंवा नंतर त्याला अस्वस्थतेचे कोणतेही लक्षण दिसले नाही.