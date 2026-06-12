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IND vs AFG: शुभमन गिलसमोर इतिहास रचण्याची संधी! अफगाणिस्तानविरुद्ध फक्त ‘इतक्या’ धावांची गरज

Updated On: Jun 12, 2026 | 06:27 PM IST
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सारांश

Shubman Gill Could Make History Of Fastest 3000 Runs Against AFG: भारतीय कर्णधार शुभमन गिलकडे इतिहास रचण्याची संधी आहे. फक्त ४७ धावा पूर्ण करताच तो वेगवान ३००० धावा पूर्ण करणारा भारतीय खेळाडू बनेल.

IND vs AFG: शुभमन गिलसमोर इतिहास रचण्याची संधी! अफगाणिस्तानविरुद्ध फक्त ‘इतक्या’ धावांची गरज
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विस्तार
  • गिलसमोर इतिहास रचण्याची संधी
  • फक्त इतक्या धावांची गरज
  • भारत-विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील वनडे मालिकेला १३ जूनपासून धर्मशाळा येथे सुरुवात होत आहे. या मालिकेत भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल केवळ संघाला विजय मिळवून देण्यासह एक मोठा विक्रम प्रस्थापित करू शकतो. तो शिखर धवनचा १० वर्षे जुना विक्रम मोडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. तसेच, तो वनडे सामन्यांमध्ये ३००० धावा पूर्ण करणारा जगातील दुसरा सर्वात वेगवान खेळाडू बनण्याच्याही जवळ आहे. अवघ्या ४७ धावा करताच गिल वनडे क्रिकेटमध्ये ३००० धावांचा टप्पा गाठेल आणि त्यासोबतच जागतिक क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचू शकतो.

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शुभमन गिलचीकडे इतिहास रचण्याची संधी

भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने ६१ एकदिवसीय सामन्यांच्या ६१ डावांमध्ये ८ शतके आणि १७ अर्धशतकांसह २९५३ धावा केल्या आहेत. ३००० धावा पूर्ण करण्यासाठी त्याला अजून ४७ धावांची गरज आहे. शाई होपचा विक्रम मोडण्यासाठी त्याच्याकडे सहा डाव शिल्लक आहेत. हा विक्रम मोडला जाण्याची दाट शक्यता आहे, पण धर्मशाळा येथील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यातही तो मोडला जाऊ शकतो.गिलने यापूर्वी वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान २००० आणि २५०० धावा पूर्ण करण्याचे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. त्यामुळे ३००० धावांचा टप्पाही तो विक्रमी पद्धतीने पार करण्याची शक्यता आहे. भारतीय क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारख्या दिग्गजांच्या यादीत गिल आणखी एक महत्त्वाचा विक्रम जोडू शकतो.

३००० धावांचा विक्रम कोणाच्या नावावर?

वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने ३००० धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेच्या हाशिम आमलाच्या नावावर आहे. आमलाने हा टप्पा ५७ डावांत गाठला होता. शुभमन गिलने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्याच सामन्यात ४७ किंवा त्यापेक्षा अधिक धावा केल्यास तो ६३ व्या डावात ३०००धावा पूर्ण करेल आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात वेगवान फलंदाज बनेल. सध्या, शाई होप या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याने २२ डिसेंबर २०१९ रोजी भारताविरुद्धच्या सामन्यात हा टप्पा गाठला होता. त्याने ६७ डावांमध्ये ३,००० धावा पूर्ण केल्या.

 जलद ३००० धावा करणारा भारतीय खेळाडू कोण ?

वनडे सामन्यांमध्ये सर्वात कमी डावांमध्ये ३,००० धावा करण्याचा विक्रम भारतीय फलंदाज शिखर धवनच्या नावावर आहे. त्याने २०१६ मध्ये ७२व्या डावात ३,००० धावा पूर्ण केल्या. गिलदेखील एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद ३,००० धावा करणारा भारतीय फलंदाज बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

भारत-विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान पहिला वनडे सामना शनिवारी, १३ जून रोजी धर्मशाला येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल आणि नाणेफेक दुपारी १ वाजता होईल. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल. जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवरही थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल.

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Web Title: Shubman gill need 47 runs against afghanistan 1st odi to reach 3000 odi runs milestone

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Published On: Jun 12, 2026 | 06:27 PM

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