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Shani Vakri 2026: शनीची उलटी चाल सुरू! ११ डिसेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींवर राहणार संकटाची छाया?

Updated On: Jul 28, 2026 | 03:44 PM IST
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सारांश

Shani Vakri 2026: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार शनी ग्रहाला कर्म, जबाबदारी आणि न्यायाचे प्रतीक मानले जाते. २७ जुलै २०२६ पासून शनी मीन राशीत वक्री झाला असून ही स्थिती ११ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कायम राहणार आहे. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार या काळात काही राशींवर आर्थिक, कौटुंबिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात परिणाम जाणवू शकतात.

Shani Vakri 2026: शनीची उलटी चाल सुरू! ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

Shani Vakri 2026: शनीची उलटी चाल सुरू! ( Photo सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

Shani Vakri 2026:  वैदिक ज्योतिषशास्त्रात शनी ग्रहाला कर्म, जबाबदारी आणि न्यायाचे प्रतीक मानले जाते. शनी जेव्हा आपली चाल बदलतो किंवा वक्री अवस्थेत जातो, तेव्हा त्याचा प्रभाव अनेकांच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या स्वरूपात जाणवतो, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.

यावर्षी २७ जुलैपासून शनी मीन राशीत वक्री झाला असून ११ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ही स्थिती कायम राहणार आहे. या काळात काही राशींना आर्थिक, कौटुंबिक आणि व्यावसायिक बाबतीत अधिक सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला जात आहे.

मेष

मेष राशीच्या व्यक्तींनी पैशांच्या बाबतीत अधिक संयम बाळगावा. अचानक खर्च वाढू शकतो किंवा नियोजन बिघडू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांसोबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात मोठे निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्येक गोष्टीची नीट पडताळणी करणे फायदेशीर ठरेल. कोणालाही पैसे उधार देताना किंवा गुंतवणूक करताना घाई करू नका.

मिथुन

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ कामाच्या जबाबदाऱ्या वाढवणारा ठरू शकतो. सुरू असलेल्या कामांना अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. त्यामुळे मानसिक तणाव जाणवण्याची शक्यता आहे. पुरेशी विश्रांती, संतुलित आहार आणि नियमित दिनचर्या पाळणे महत्त्वाचे ठरेल. कोणताही निर्णय भावनेच्या भरात घेण्यापेक्षा विचारपूर्वक घ्या. (Shani Vakri 2026)

सिंह

सिंह राशीच्या व्यक्तींनी कुटुंबातील वातावरण शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. छोट्या कारणावरून वाद वाढू शकतात. आर्थिक व्यवहार करताना सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. व्यवसाय करणाऱ्यांनी स्पर्धकांच्या हालचालींकडे दुर्लक्ष करू नये. शांत स्वभाव आणि संयम अनेक अडचणी टाळू शकतो.

कन्या

कन्या राशीसाठी हा काळ नातेसंबंध आणि करिअर या दोन्ही आघाड्यांवर कसोटीचा ठरू शकतो. पती-पत्नी किंवा जोडीदारामध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नयेत यासाठी मोकळेपणाने संवाद साधणे गरजेचे आहे. कार्यालयात अतिरिक्त कामाची जबाबदारी मिळू शकते. वेळेचे योग्य नियोजन केल्यास ताण कमी होईल.

मीन

शनीची वक्री स्थिती मीन राशीतच असल्यामुळे या राशीच्या व्यक्तींना त्याचा प्रभाव अधिक जाणवू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रीय मत आहे. काही कामांमध्ये अपेक्षेपेक्षा उशीर होऊ शकतो. मनात अस्वस्थता किंवा संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेताना अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरेल. कोणावरही सहज विश्वास ठेवण्याऐवजी परिस्थिती समजून घ्या.

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‘या’ काळात काय काळजी घ्यावी?

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनीच्या वक्री काळात संयम, शिस्त आणि प्रामाणिकपणा यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. अनावश्यक खर्च टाळणे, रागावर नियंत्रण ठेवणे आणि कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयापूर्वी पुरेसा विचार करणे फायदेशीर मानले जाते. आरोग्य, आर्थिक नियोजन आणि कौटुंबिक नातेसंबंध याकडे दुर्लक्ष करू नका.

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पारंपरिक श्रद्धेनुसार काही उपाय

अनेकजण श्रद्धेनुसार शनिवारी हनुमान चालीसाचे पठण करतात किंवा शनिदेवांच्या मंत्राचा जप करतात. गरजूंना काळे तीळ, उडीद डाळ किंवा मोहरीचे तेल दान करणेही शुभ मानले जाते. तसेच शनिवारी संध्याकाळी पिंपळाच्या झाडाजवळ तेलाचा दिवा लावण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी पाळली जाते. हे उपाय धार्मिक श्रद्धेवर आधारित असून त्यांचे पालन करणे किंवा न करणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे.

Web Title: Will these 5 zodiac signs be under a shadow of trouble until december 11

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Published On: Jul 28, 2026 | 03:44 PM

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