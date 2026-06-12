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IND-W vs PAK-W: महामुकाबला! भारत-पाक भिडणार; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स

Updated On: Jun 12, 2026 | 05:05 PM IST
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सारांश

ICC Women's T20 World Cup India vs Pakistan Match: महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १४ जून रोजी हायव्होल्टेज सामना रंगणार आहे. एकदिवसीय विश्वचषक विजयानंतर भारतीय संघ आपली टी-20 मोहीम कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध सुरू करणार आहे.

IND-W vs PAK-W: महामुकाबला! भारत-पाक भिडणार; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स
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विस्तार
  • भारत-पाक महासंग्राम
  • कधी अन् कुठे पाहाल सामना?
  • हेड टू हेड रेकॉर्ड
क्रिकेटच्या मैदानावर पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान भिडणार आहेत. महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हायव्होटेज सामना १४ जून रोजी इंग्लंडमधील एड्जबॅस्टन बर्मिंगहॅम येथे खेळवला जाणार आहे. पुन्हा एकदा, दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी आमनेसामने येणार आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पहिल्यांदा एकदिवसीय विश्वचषक जिंकल्यानंतर, भारतीय महिला संघ आता आपल्या पहिल्या टी-२० विजेतेपदासाठी मैदानात उतरेल. तर पाकिस्तानही भारताला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करेल. आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ शुक्रवार, १२ जूनपासून इंग्लंडमध्ये सुरू होत आहे. या विश्वचषकात एकूण १२ संघ सहभागी होत आहेत, त्यापैकी काही संघ विजेतेपदाचे दावेदार आहेत. यापैकी एक संघ म्हणजे हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ, जो एकदिवसीय विश्वचषक जिंकल्यानंतर मोठ्या उत्साहात आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना पाकिस्तानविरुद्ध आहे. हा सामना तुम्ही कधी, केव्हा अन् कुठे पाहू शकता, जाणून घ्या.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

महिला क्रिकेटमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील लढतींमध्ये भारतीय संघाचे पारडे नेहमीच जड राहिले आहे. २००९ पासून दोन्ही संघांमध्ये एकूण १६ सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये भारताने पाकिस्तानला १३ वेळा पराभूत केले आहे, तर पाकिस्तानला केवळ ३ वेळा यश मिळाले आहे.

भारत-पाकिस्तानचा इतिहास

भारतीय आणि पाकिस्तानी महिला संघ एड्जबॅस्टनवर फक्त एकदाच आमनेसामने आले आहेत. २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत झालेल्या या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ८ विकेट्सने पराभूत केले होते. त्याव्यतिरिक्त, या मैदानावर भारताची कामगिरी चांगली राहिली आहे. भारतीय संघाने एडजबॅस्टनवर सर्व संघांविरुद्ध सहा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून, त्यात तीन जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत. दुसरीकडे, पाकिस्तानने तिथे खेळलेले तिन्ही सामने गमावले आहेत.

एडग्बास्टन मैदानाचे टी-20 आकडे

बर्मिंगहॅममधील एड्जबॅस्टन हे फलंदाजांसाठी अनुकूल मैदान मानले जाते. येथे महिला टी-20 सामन्यांमध्ये धावांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाला आहे. या मैदानावर पहिल्या डावाची सरासरी धावसंख्या सुमारे १४५ तर दुसऱ्या डावाची सरासरी १२६ धावा आहे. तसेच येथे २२१ धावांचा सर्वोच्च स्कोअर नोंदवला गेला आहे.

सामना किती वाजता सुरू होईल?

भारतीय आणि पाकिस्तानी महिला संघांमधील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. नाणेफेक अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी ६:३० वाजता होईल.

कुठे पाहाला सामना?

जर तुम्हाला भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील महिला टी-२० विश्वचषक सामना टीव्हीवर पाहायचा असेल, तर तुम्ही तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क वाहिनीवर पाहू शकता. तसेच, भारत-पाकिस्तान सामन्यासह महिला टी-२० विश्वचषकातील प्रत्येक सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टारवर असेल, जे तुम्ही त्यांच्या वेबसाइट किंवा मोबाइल ॲपवर पाहू शकता.

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Web Title: Where to watch india women vs pakistan women t20 world cup edgbaston live streaming head to head

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Published On: Jun 12, 2026 | 05:05 PM

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