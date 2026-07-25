IND Vs ZIM Live: थरारक सामना होणार! सिकदंर रझाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय, वैभवच्या कामगिरीकडे लक्ष

भारत अन् झिम्बाब्वेचा संघ आज हरारे येथे दुसरा टी 20 सामना खेळवला जाणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ आज दुसऱ्या विजयासाठी मैदानात उतरणार आहे आजचा सामना जिंकल्यास भारत मालिका जिंकणार आहे. तर सामन्यात बरोबरी करण्यासाठी सिकंदर रझा आपल्या संघासह खेळताना दिसणार आहे.
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कर्णधार झाल्यापासून श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने दोन मालिका गमावल्या होत्या. तसेच तो कर्णधार म्हणून पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत होता. अखेर झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याच्या नेतृत्वात पहिला विजय मिळाला आहे. त्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने शानदार अर्धशतकी खेळी केली होती. इंग्लंड दौऱ्यात अपयशी ठरलेला वैभव झिम्बाब्वेविरुद्ध चांगली खेळी करताना दिसून आला. कमी वयात वेगवान इंटरनॅशनल अर्धशतक लगावत त्याने आपला फॉर्म दाखवून दिला आहे. तसेच गोलंदाजीत मयंक यादवने देखील चांगली कामगिरी केली. पहिल्या सामन्यात भेदक गोलंदाजी करत झिम्बाब्वे 125 रन्सवर रोखण्यात यशस्वी झाले होते.
हरारेच्या मैदानावर झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यादरम्यान, सुरुवातीच्या षटकांमध्ये खेळपट्टीने वेगवान गोलंदाजांना चांगला बाउन्स मिळाला आणि चेंडू स्विंग होण्यासही मदत झाली. यामुळे यजमान झिम्बाब्वेने सुरुवातीच्या षटकांमध्ये मोठ्या संख्येने विकेट्स गमावल्या. दुसऱ्या सामन्यात नाणेफेक महत्त्वाची भूमिका बजावेल, ज्यात जिंकणारा संघ सुरुवातीच्या षटकांमध्ये खेळपट्टीचा फायदा घेण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
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भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव
झिम्बाब्वे संघ: सिकंदर रझा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड इव्हान्स, वेस्ली मधवेरे, तादिवानाशे मारुमणी, वेलिंग्टन मसाबदझा, ब्लेसिंग मुझाराबानी, डायन मायर्स, रिचर्ड नगारावा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन तफा शुम्बा आणि शुम्बा.