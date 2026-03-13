Turkey Earthquake: तुर्कस्तानमध्ये मध्यरात्री शक्तिशाली भूकंप; इमारतींना तडे, कडाक्याच्या थंडीत लोक कारमध्ये आश्रयाला

Turkey Earthquake Today : मध्य तुर्कस्तानमध्ये (Turkey Earthquake Today) शुक्रवारी (दि. 13 मार्च 2026) पहाटेचा प्रहर लोकांच्या आयुष्यातील सर्वात भीतीदायक ठरला. जेव्हा संपूर्ण देश गाढ झोपेत होता, तेव्हा अचानक जमिनीने रौद्र रूप धारण केले. रिश्टर स्केलवर ५.५ तीव्रतेच्या भूकंपाने टोकत प्रांतातील निक्सार शहरासह आजूबाजूच्या परिसराला पार हादरवून टाकले. निसर्गाच्या या प्रकोपाने तुर्कस्तानमधील नागरिकांच्या मनात २०२३ च्या त्या विनाशकारी आठवणी पुन्हा ताज्या केल्या आहेत.
पहाटे ३:३५ च्या सुमारास अचानक घरांच्या खिडक्या आणि दरवाजे जोरात वाजू लागले. कपाटातील वस्तू खाली पडू लागल्याने लोकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. बाहेर उणे तापमानाची कडाक्याची थंडी असतानाही, नागरिकांनी आपल्या तान्ह्या बाळांना आणि वृद्ध आई-वडिलांना घेऊन घराबाहेर धाव घेतली. निक्सारमधील रहिवाशांच्या मते, हा धक्का इतका जोरात होता की इमारती पत्ते कोसळाव्यात तशा डगमगत होत्या. भीतीपोटी लोक मोकळ्या मैदानांवर आणि स्वतःच्या कारमध्ये आश्रय घेऊन रात्रभर जागत राहिले.
तुर्कस्तानची आपत्ती व्यवस्थापन संस्था ‘AFAD’ ने दिलेल्या माहितीनुसार, या भूकंपाची तीव्रता ५.५ रिश्टर स्केल इतकी मोजली गेली. सर्वात महत्त्वाची आणि चिंताजनक बाब म्हणजे भूकंपाचे केंद्र जमिनीखाली केवळ ६.४ किलोमीटर खोलीवर होते. भूगर्भशास्त्रानुसार, भूकंपाची खोली जेवढी कमी असते, तेवढी त्याची विध्वंसक शक्ती जास्त असते. यामुळेच ५.५ ही मध्यम तीव्रता असूनही भूकंपाचे हादरे निक्सारमध्ये एखाद्या प्रलयासारखे भासले.
AFAD: A 5.5 magnitude earthquake struck Niksar district, Tokat province, Turkey, at 03:35 local time (UTC 00:35) on March 13, 2026, at a shallow depth of 6 km. #deprem #sismo Felt in Samsun, Amasya, Ordu, Sivas, and nearby areas, it prompted residents to rush outdoors but caused… pic.twitter.com/T64DnAvu7G — GeoTechWar (@geotechwar) March 13, 2026
भूकंपाचा धक्का बसताच तुर्कस्तान सरकारने तातडीने बाधित भागात बचाव पथके (Rescue Teams) रवाना केली आहेत. सुदैवाने, प्राथमिक माहितीनुसार कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठ्या प्रमाणावर इमारत कोसळल्याचे वृत्त नाही. मात्र, ग्रामीण भागातील जुन्या घरांना तडे गेल्याची शक्यता असून पथके प्रत्येक गल्लीचे आणि घराचे सर्वेक्षण करत आहेत. थंडीत रस्त्यावर उभ्या असलेल्या लोकांसाठी प्रशासनाने गरम कपडे, ब्लँकेट आणि खाद्यान्नाची व्यवस्था करण्यास सुरुवात केली आहे.
तुर्कस्तानच्या जनतेसाठी कोणताही भूकंप हा एका मोठ्या जखमेसारखा आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आलेल्या ७.८ रिश्टर स्केलच्या महाभयंकर भूकंपात ५३ हजारांहून अधिक लोकांचा बळी गेला होता. त्या भीषण दुर्घटनेत लाखो कुटुंबे उध्वस्त झाली होती. आजच्या या धक्क्याने पुन्हा एकदा लोकांच्या मनात तोच भीतीचा गोळा निर्माण केला आहे. “आम्ही सुरक्षित आहोत, पण घराच्या आत जाण्याची हिंमत होत नाहीये,” अशी भावना एका स्थानिक नागरिकाने व्यक्त केली.
Ans: शुक्रवारी सकाळी तुर्कस्तानच्या टोकत प्रांतात ५.५ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला.
Ans: भूकंपाचे केंद्र जमिनीखाली केवळ ६.४ किलोमीटर खोलीवर होते, ज्यामुळे धक्के जास्त तीव्र जाणवले.
Ans: प्राथमिक अहवालानुसार कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र मालमत्तेच्या नुकसानीचा आढावा घेतला जात आहे.