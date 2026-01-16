Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Suspense Over Indian Cricketer Aaron George Participation In The Remaining Matches Of The U19 World Cup 2026

U19 World Cup 2026 च्या उर्वरित सामन्यांमध्ये या स्टार भारतीय क्रिकेटपटूच्या सहभागाबद्दल सस्पेन्स! टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या

अमेरिकेविरुद्धच्या स्पर्धेतील संघाच्या पहिल्या सामन्यात आरोन जॉर्ज खेळू शकला नाही तेव्हा कर्णधार आयुष म्हात्रे यांने १९ वर्षीय खेळाडूबद्दल अपडेट दिले. जेव्हा अंतिम इलेव्हनची घोषणा करण्यात आली.

Updated On: Jan 16, 2026 | 10:09 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Aaron George Tennis Elbow Injury : भारताचा अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज आरोन जॉर्जला टेनिस एल्बो दुखापत झाली आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या आयसीसी पुरुष अंडर-१९ विश्वचषकातील उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याचा सहभाग अनिश्चित आहे. अमेरिकेविरुद्धच्या स्पर्धेतील संघाच्या पहिल्या सामन्यात तो खेळू शकला नाही तेव्हा कर्णधार आयुष म्हात्रे यांने १९ वर्षीय खेळाडूबद्दल अपडेट दिले. जेव्हा अंतिम इलेव्हनची घोषणा करण्यात आली तेव्हा आरोनची अनुपस्थिती आश्चर्यकारक होती.

आयुष म्हात्रे म्हणाल की, “त्याला (आरोन) टेनिस एल्बो दुखापत झाली आहे, म्हणून आम्ही त्याला या सामन्यासाठी विश्रांती दिली आहे,” आयुष म्हात्रे यांनी रेव्हस्पोर्ट्सला सांगितले. भारतीय युवा क्रिकेट संघ १७ जानेवारी रोजी बांगलादेशशी खेळणार आहे. इतका कमी वेळ शिल्लक असल्याने, त्या सामन्यात आरोनचा सहभाग जवळजवळ निश्चित आहे. आरोनच्या दुखापतीच्या गंभीरतेबद्दल विचारले असता, म्हात्रे म्हणाले, “वैद्यकीय पथक आज त्याचे मूल्यांकन करेल आणि आज किंवा उद्यापर्यंत आम्हाला अपडेट मिळेल.”

U19 World Cup Points Table : भारतासह या संघांनी उघडले आपले खाते! पाकिस्तान खेळणार आज पहिला सामना

आरोनच्या अनुपस्थितीत, वेदांत त्रिवेदी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला आणि त्याने १० चेंडूत फक्त २ धावा काढल्या. आरोन हा भारताच्या सर्वात फॉर्ममध्ये असलेल्या फलंदाजांपैकी एक आहे, त्याने त्याच्या गेल्या १० डावात ४ अर्धशतके आणि १ शतक झळकावले आहे. युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये, फक्त वैभव सूर्यवंशीने उजव्या हाताच्या फलंदाजापेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.

क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारताने अमेरिकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकला. भारताने ६ विकेट्सने विजय मिळवला आणि आरोनची अनुपस्थिती जाणवली नाही. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे फलंदाजीत अपयशी ठरल्यानंतर अभिज्ञान कुंडूने सर्वाधिक ४२ धावा केल्या. ९७ धावांचा पाठलाग करताना, वेगवान गोलंदाज आणि फिरकीपटू दोघांनाही अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर अमेरिकेच्या गोलंदाजांनी भारताला २५/३ अशी मर्यादा घातली.

आयुष म्हात्रे म्हणाला की, “परिस्थिती कठीण होती. आम्हाला या हवामानात खेळण्याची सवय नाही. खेळपट्टी अवघड होती. एका बाजूला अतिरिक्त उसळी होती आणि दुसऱ्या बाजूला कमी उसळी होती, पण आम्ही परिस्थितीनुसार चांगले खेळलो.” त्यांचा संघ कोणत्या प्रकारचे क्रिकेट खेळेल असे विचारले असता म्हात्रे म्हणाला की, “एक संघ म्हणून, आम्ही कोणत्याही निश्चित क्रिकेट शैलीचा अवलंब केलेला नाही. प्रत्येक सामन्यात, आम्ही परिस्थितीचे मूल्यांकन करू आणि त्यानुसार खेळू.”

Web Title: Suspense over indian cricketer aaron george participation in the remaining matches of the u19 world cup 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 10:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
1

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
2

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान
3

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…
4

IND vs NZ : Abhishek Sharma ने उडवली न्यूझीलंडची झोप! ग्लेन फिलिप्स म्हणाला – एखादा खेळाडू अशा फॉर्ममध्ये…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

Jan 22, 2026 | 03:09 PM
धक्कादायक ! 8 वर्षांच्या चिमुकलीचा शिक्षकानेच केला विनयभंग; केसांना, पाठीला हात लावला अन्…

धक्कादायक ! 8 वर्षांच्या चिमुकलीचा शिक्षकानेच केला विनयभंग; केसांना, पाठीला हात लावला अन्…

Jan 22, 2026 | 03:07 PM
अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

अनोखी परंपरा: नातेवाईकांचा मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्यांच्यासोबत खेळाला जातो हा भयानक खेळ; अंगाचा थरकाप उडवणारा Video Viral

Jan 22, 2026 | 03:06 PM
Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Jan 22, 2026 | 03:02 PM
O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

Jan 22, 2026 | 03:00 PM
रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

Jan 22, 2026 | 02:57 PM
राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

Jan 22, 2026 | 02:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM