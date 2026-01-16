U19 World Cup 2026 च्या उर्वरित सामन्यांमध्ये या स्टार भारतीय क्रिकेटपटूच्या सहभागाबद्दल सस्पेन्स! टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या

Aaron George Tennis Elbow Injury : भारताचा अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज आरोन जॉर्जला टेनिस एल्बो दुखापत झाली आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या आयसीसी पुरुष अंडर-१९ विश्वचषकातील उर्वरित सामन्यांमध्ये त्याचा सहभाग अनिश्चित आहे. अमेरिकेविरुद्धच्या स्पर्धेतील संघाच्या पहिल्या सामन्यात तो खेळू शकला नाही तेव्हा कर्णधार आयुष म्हात्रे यांने १९ वर्षीय खेळाडूबद्दल अपडेट दिले. जेव्हा अंतिम इलेव्हनची घोषणा करण्यात आली तेव्हा आरोनची अनुपस्थिती आश्चर्यकारक होती.
आयुष म्हात्रे म्हणाल की, “त्याला (आरोन) टेनिस एल्बो दुखापत झाली आहे, म्हणून आम्ही त्याला या सामन्यासाठी विश्रांती दिली आहे,” आयुष म्हात्रे यांनी रेव्हस्पोर्ट्सला सांगितले. भारतीय युवा क्रिकेट संघ १७ जानेवारी रोजी बांगलादेशशी खेळणार आहे. इतका कमी वेळ शिल्लक असल्याने, त्या सामन्यात आरोनचा सहभाग जवळजवळ निश्चित आहे. आरोनच्या दुखापतीच्या गंभीरतेबद्दल विचारले असता, म्हात्रे म्हणाले, “वैद्यकीय पथक आज त्याचे मूल्यांकन करेल आणि आज किंवा उद्यापर्यंत आम्हाला अपडेट मिळेल.”
आरोनच्या अनुपस्थितीत, वेदांत त्रिवेदी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला आणि त्याने १० चेंडूत फक्त २ धावा काढल्या. आरोन हा भारताच्या सर्वात फॉर्ममध्ये असलेल्या फलंदाजांपैकी एक आहे, त्याने त्याच्या गेल्या १० डावात ४ अर्धशतके आणि १ शतक झळकावले आहे. युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये, फक्त वैभव सूर्यवंशीने उजव्या हाताच्या फलंदाजापेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.
क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारताने अमेरिकेविरुद्धचा पहिला सामना जिंकला. भारताने ६ विकेट्सने विजय मिळवला आणि आरोनची अनुपस्थिती जाणवली नाही. वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रे फलंदाजीत अपयशी ठरल्यानंतर अभिज्ञान कुंडूने सर्वाधिक ४२ धावा केल्या. ९७ धावांचा पाठलाग करताना, वेगवान गोलंदाज आणि फिरकीपटू दोघांनाही अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर अमेरिकेच्या गोलंदाजांनी भारताला २५/३ अशी मर्यादा घातली.
आयुष म्हात्रे म्हणाला की, “परिस्थिती कठीण होती. आम्हाला या हवामानात खेळण्याची सवय नाही. खेळपट्टी अवघड होती. एका बाजूला अतिरिक्त उसळी होती आणि दुसऱ्या बाजूला कमी उसळी होती, पण आम्ही परिस्थितीनुसार चांगले खेळलो.” त्यांचा संघ कोणत्या प्रकारचे क्रिकेट खेळेल असे विचारले असता म्हात्रे म्हणाला की, “एक संघ म्हणून, आम्ही कोणत्याही निश्चित क्रिकेट शैलीचा अवलंब केलेला नाही. प्रत्येक सामन्यात, आम्ही परिस्थितीचे मूल्यांकन करू आणि त्यानुसार खेळू.”