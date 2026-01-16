Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

U19 World Cup Points Table : भारतासह या संघांनी उघडले आपले खाते! पाकिस्तान खेळणार आज पहिला सामना

वेस्ट इंडिज अंडर १९ संघाने टांझानियाचा पराभव केला, तर झिम्बाब्वे आणि स्कॉटलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाला. चला १९ वर्षांखालील विश्वचषक गुणतालिकेवर एक नजर टाकूया.

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:46 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

भारताच्या संघाने विश्वचषकाचा काल शुभारंभ विजयाने केला आहे. भारतीय संघाचा पहिला सामना ही यूएसविरुद्ध पार पडला या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने हा सामना डीएसएल पद्धतीने जिंकला आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजांची कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली आहे. आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील भारतीय १९ वर्षांखालील संघाने २०२६ च्या अंडर १९ विश्वचषक मोहिमेची सुरुवात विजयाने केली. पावसाच्या व्यत्ययामुळे झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने अमेरिकेचा सहा विकेट्सने पराभव केला. प्रथम गोलंदाजी करताना भारताने अमेरिकेचा १०७ धावांमध्ये पराभव केला. पावसामुळे षटकांमध्ये कपात झाली. 

डीएलएस पद्धतीने भारतासमोर ३७ षटकांत ९६ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. टीम इंडियाने हे लक्ष्य १७.२ षटकांत सहा विकेट्स गमावून पूर्ण केले आणि विजय मिळवला. भारताव्यतिरिक्त, वेस्ट इंडिज, स्कॉटलंड आणि झिम्बाब्वेनेही गुणतालिकेत आपले खाते उघडण्यात यश मिळवले. वेस्ट इंडिज अंडर १९ संघाने टांझानियाचा पराभव केला, तर झिम्बाब्वे आणि स्कॉटलंड यांच्यातील सामना पावसामुळे रद्द झाला. चला १९ वर्षांखालील विश्वचषक गुणतालिकेवर एक नजर टाकूया:

USA क्रिकेट संघ आशियाई वंशाच्या खेळाडूंच्या भरोशावर! Team india ने पहिल्या सामन्यात केलं पराभूत

आयसीसी अंडर 19 विश्वचषक गट अ पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
भारत 1 1 0 0 2 +3.144
न्यूझीलंड 0 0 0 0 0 0
बांग्लादेश 0 0 0 0 0 0
अमेरिका 1 0 1 0 0 -3.144

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
जिम्बाब्वे 1 0 0 1 0 0
स्कॉटलंड 1 0 0 1 0 0
इंग्लड 0 0 0 0 0 0
पाकिस्तान 0 0 0 0 0 0

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
आयर्लंड 0 0 0 0 0 0
श्रीलंका 0 0 0 0 0 0
ऑस्ट्रेलिया 0 0 0 0 0 0
जपान 0 0 0 0 0 0

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

संघ सामने विजय पराभव निकाल लागला नाही गुण रन रेट
वेस्ट इंडिज 1 1 0 0 2 +3.465
दक्षिण आफ्रिका 0 0 0 0 0 0
अफगाणिस्तान 0 0 0 0 0 0
टांझानिया 1 0 1 0 0 -3.465

भारतीय संघाचा पुढील सामना हा बांग्लादेशविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. हा सामना 17 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर संघ आता दुसऱ्या विजयावर लक्ष असणार आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 09:52 AM

