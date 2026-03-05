Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ENG Semi Final: भारताच्या टीमकडे इतिहास रचण्याची संधी, श्रीलंकेनंतर ठरू शकते दुसरी टीम

जर टीम इंडियाने आजचा भारत आणि इंग्लंडमधील सामना जिंकला तर तो टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा दुसरा संघ बनेल, जो यजमान देश असूनही येथे पोहोचला आहे. जाणून घ्या कसे?

Updated On: Mar 05, 2026 | 08:56 PM
भारत रचणार इतिहास (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • भारतीय संघ रचणार नवा इतिहास 
  • श्रीलंकेनंतर मिळणार मान 
  • वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये जाणार ठरू शकते दुसरी यजमान टीम 
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा दुसरा उपांत्य सामना आज मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला जाणार आहे. न्यूझीलंडने पहिला उपांत्य सामना जिंकून अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दुसऱ्या संघाचा निर्णय आज होणार आहे. दरम्यान, टीम इंडियाला इतिहास रचण्याची संधी असेल. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात फक्त श्रीलंकेने ही कामगिरी केली आहे आणि आता टीम इंडियाकडे ही संधी आहे. जर टीम इंडियाने असे केले तर ते इतिहास रचेल असे आम्ही तुम्हाला सांगतो.

फक्त एकदाच यजमान देशाने टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत खेळले आहे

खरं तर, २००७ पासून झालेल्या सर्व टी-२० विश्वचषकांमध्ये, फक्त एकदाच यजमान देश स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. आता, टीम इंडियाला दुसऱ्यांदा असे करण्याची संधी आहे. २०१२ मध्ये, श्रीलंकेने टी-२० विश्वचषक आयोजित केला होता आणि शानदार कामगिरीसह अंतिम फेरीत पोहोचला होता. तथापि, जेव्हा त्यांचा अंतिम सामन्यात वेस्ट इंडिजशी सामना झाला तेव्हा त्यांना पराभव पत्करावा लागला. यजमान देश टी-२० विश्वचषक जिंकण्याच्या जवळ पोहोचण्याची ही एकमेव संधी होती, परंतु श्रीलंकेच्या संघाने ती हुकवली. भारताने मात्र २५४ धावांचे आव्हान ठेवत इंग्लंडची नक्कीच गळचेपी केली आहे. यानंतर भारत फायनलमध्ये पोहचण्याच्या मार्गावर आहे असंच म्हटलं जातंय. 

टीम इंडियाकडे इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची उत्तम संधी

जर टीम इंडियाने आज टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये इंग्लंडविरुद्धचा उपांत्य सामना जिंकला तर तो श्रीलंकेचा पराक्रम करणारा जगातील दुसरा संघ बनेल. तथापि, असे करण्यासाठी त्याला इंग्लंडवर मात करावी लागेल. जर टीम इंडिया अंतिम फेरीत पोहोचली आणि न्यूझीलंडला हरवून जेतेपद जिंकले तर तो असे करणारा जगातील पहिला संघ बनेल.

भारत हा जेतेपद जिंकणारा पहिला यजमान देश देखील बनू शकतो

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही यजमान देशाने ही स्पर्धा जिंकलेली नाही आणि आता भारताला अशी संधी मिळाली आहे. शिवाय, असे कधीही घडले नाही की एखाद्या संघाने टी-२० विश्वचषकात दोनदा जेतेपद जिंकले आहे. भारतालाही पहिल्यांदाच ही कामगिरी करण्याची संधी मिळेल. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व करत आहे. त्याने त्याच्या पदार्पणाच्या स्पर्धेतच त्याच्या संघाला उपांत्य फेरीत नेले आहे. त्याचा पुढचा प्रवास कुठे जातो हे पाहणे मनोरंजक असेल.

