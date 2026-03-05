IND Vs Eng Semifinal Live: इंग्लंडकडून ‘दुगना लगान’ वसूल, टीम इंडियाकडून धुलाई; 254 धावांचे बलाढ्य आव्हान

भारताने 20 ओव्हर्समध्ये केल्या धावा
संजू सॅमसनने करून दिली जोरदार सुरुवात
मुंबईच्या वानखेडेवर सुरू आहे दुसरी सेमीफायनल
T20 World Cup 2026 Live India Vs England Semifinal: आज मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेची दुसरी सेमीफायनल खेळवली जात आहे. दरम्यान इंग्लंडने टॉस जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले. भारताने या संधीचा फायदा उचलून 20 ओव्हर्समध्ये 253 धावा केल्या. भारताने इंग्लंडला 254 धावांचे लक्ष्य दिले आहे. सेमीफायनल जिंकण्यासाठी दोन्ही संघांमध्ये जोरदार चुरस दिसून येत आहे.
भारताकडून संजू सॅमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या यांनी तूफान खेळी केली. संजू सॅमसनने 89 धावांची महत्वाची खेळी केली. त्यापाठोपाठ ईशान किशनने 17 चेंडूत 39 धावा केल्या. अभिषेक शर्माला चांगली खेळी करता आली नाही.
सूर्यकुमार यादव पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे. दरम्यान, हॅरी ब्रुक पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत इंग्लंडचे नेतृत्व करत आहे. कोणता कर्णधार पदार्पणातच त्यांच्या संघाला टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत नेण्यात यशस्वी होईल हे पाहणे बाकी आहे. एकंदरीत, आजचा सामना खूपच मनोरंजक असेल हे निश्चित दिसते.
ENG vs IND Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
भारत (प्लेइंग इलेव्हन): अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिळक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद