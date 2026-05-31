  • Instant Rava Dosa Recipe Healthy Quick South Indian Breakfast Marathi News

Rava Dosa: सकाळच्या नाश्त्याला झटपट बनवा कुरकुरीत रवा डोसा, जाणून घ्या सोपी रेसिपी

Updated On: May 31, 2026 | 08:39 PM IST
सारांश

Rava Dosa Recipe: जर तुम्हालाही सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी हेल्दी अन् टेस्टी बनवायेच असेल तर ही रवा डोसा रेसिपी नक्की ट्राय करा.

विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यासाठी काहीतरी हलके, चविष्ट आणि पटकन तयार होणारे खायचे असेल, तर रवा डोसा हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक डोश्यासाठी पीठ भिजवून ठेवावे लागते, मात्र रवा डोसा अगदी कमी वेळात तयार होतो. दही आणि रव्यापासून बनणारा हा डोसा डोसा सा हलका आणि पचायला सोपा जातो. दह्यामुळे शरीराला प्रोटीन आणि कॅल्शियम मिळते, तर रव्यामुळे ऊर्जा मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे हा पदार्थ मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी आरोग्यदायी मानला जातो. तुम्हालाही सकाळच्या नाश्त्याला झटपट टेस्टी पदार्थ बनवायचा असेल तर ही क्रिस्पी रवा डोसाची ही सोपी रेसिपी जाणून घ्या.

रवा डोसा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य

१कप बारीक रवा
अर्धा कप दही
अर्धा कप तांदळाचे पीठ
१बारीक चिरलेला कांदा
१-२ बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या
२ चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर
अर्धा चमचा जिरे
चवीनुसार मीठ
आवश्यकतेनुसार पाणी
डोसा भाजण्यासाठी तेल किंवा तूप

डोसा बनवण्याची पद्धत

सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात रवा, दही आणि तांदळाचे पीठ एकत्र मिसळा. त्यात पाणी घालून पातळसर पीठ तयार करा. गुठल्या राहणार नाही याची काळजी घ्या. त्यानंतर त्यात कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, जिरे आणि चवीनुसार मीठ घाला. हे मिश्रण १० ते १५ मिनिटे झाकून ठेवा, जेणेकरून रवा चांगला फुगेल. यानंतर तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा. तयार पीठ तव्यावर पातळ पसरवा आणि मध्यम आचेवर भाजा. डोसाच्या कडा सोनेरी आणि कुरकुरीत झाल्यानंतर तो पलटून दुसऱ्या बाजूनेही भाजून घ्या. गरमागरमा रवा डोसा नारळाची चटणी, टोमॅटो चटणी किंवा सांबारसोबत सर्व्ह करा. तुम्ही यामध्ये बटाट्याचा मसालाही भरु शकता, ज्यामुळे त्याची चव आणखी वाढते.

May 31, 2026 | 08:39 PM

