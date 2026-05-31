  • Tata Ipl 2026 Final In Ahmedabad Rcb Bhuvneshwar Kumar And Hezalwood Out Gill And Sudarshan Gujarat Titans

GT Vs RCB Final Live: गुजरात खिळखिळी! भुवी-हेझलवूडने सलामी जोडीला धाडलं घरी, आरसीबीने मिळवली पकड

Updated On: May 31, 2026 | 08:13 PM IST
सारांश

गुजरात टायटन्सकडून अंतिम सामन्यात डावाची सुरुवात करण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात उतरले. हे दोन्ही फलंदाज गुजरातचे प्रमुख आधार होते.

GT Vs RCB Final Live Streaming (फोटो- ians )

विस्तार

आरसीबीने फोडली गुजरातची मुख्य जोडी
रजत पाटीदारने पकडला गिलचा कॅच 
गुजरात टायटन्सला लागला मोठा धक्का

Tata IPL 2026 GT Vs RCB Final live Updates: अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूमध्ये आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना सुरू आहे. या सामन्यात आरसीबीने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. गुजरात टायटन्सने सुरुवात चांगली केली. मात्र आरसीबीला सलामीची जोडी फोडण्यात यश आले आहे.

गुजरात टायटन्सकडून अंतिम सामन्यात डावाची सुरुवात करण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात उतरले. हे दोन्ही फलंदाज गुजरातचे प्रमुख आधार होते. मात्र पहिले दोन ओव्हर गुजरातने चांगली सुरुवात केली. मात्र तिसऱ्या ओव्हरमध्ये जोश हेजलवूडने सामन्याचा रंग बदलून टाकला आहे. कर्णधार शुभमन गिल केवळ 10 रन्स करून आउट झाला. रजत पाटीदारने गिलचा कॅच पकडला. त्यामुळे गुजरातचा संघ थोडासा अडचणीत सापडला आहे. निशांत सिंधु आणि जोस बटलरने गुजरातचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र निशांत सिंधू 20 रन्स आउट झाला. 8 ओव्हरमध्ये गुजरातने आपल्या 3 विकेट्स गमावल्या आहेत.

त्यानंतर आरसीबीच्या गोलंदाजांनी गुजरातच्या धावसंख्येवर नियंत्रण मिळवले. साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिल हे आरसीबीसाठी घातक फलंदाज होते. मात्र हेजलवूड नंतर आरसीबीचा मुख्य वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने भेदक गोलंदाजी केली. साई सुदर्शनची विकेट भुवनेश्वर कुमारने घेतली.

हेड टू हेडमध्ये रेकॉर्ड?

आरसीबी आणि गुजरात यांच्यात आतापर्यंत ९ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी आरसीबीने ५ तर गुजरातने ४ सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे दोन्ही संघांमध्ये टक्कर अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे या हंगामात दोन्ही संघांनी उत्कृष्ट क्रिकेट खेळले असून अंतिम सामन्यात दबाव कोण चांगल्या प्रकारे हाताळतो यावर निकाल ठरणार आहे.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: व्यंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टीम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दार, जेकब डफी.

गुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

Published On: May 31, 2026 | 08:07 PM

Papaya Health Facts: कच्ची पपई खाणे फायदेशीर की हानिकारक? आरोग्यावर काय परिणाम होतो?

Maratha Reservation वर दादा भुसे यांचे वक्तव्य, "सरकार मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील"

