IPL 2026: भर मैदानात तिलक वर्मा आणि जेमी ओवरटनमध्ये उडाला ‘खटका’, Live Match मध्ये करावी लागली मध्यस्थी, Viral Video

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ च्या ३३ व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सचा १०३ धावांनी मोठा पराभव केला. या सामन्यात मुंबईकडून फलंदाजी करणाऱ्या तिलक वर्माचा जेमी ओव्हरटनशी झाला वाद

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:04 AM
तिलक आणि ओव्हरटनच्या वादाचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो सौजन्य - X.com)

  • तिलक वर्मा आणि जेमी ओवरटनमध्ये वाद 
  • करावी लागली मैदानातच मध्यस्थी
  • व्हिडिओ झाला व्हायरल, नक्की काय घडले 
हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली, पाच वेळचा चॅम्पियन असणारा मुंबई इंडियन्सचा संघ आयपीएल २०२६ मध्ये कठीण परिस्थितीतून जात आहे. या मोसमात संघाने आतापर्यंत एकूण सात सामने खेळले असून, त्यापैकी पाच सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. या निराशाजनक कामगिरीमुळे त्यांचा प्लेऑफचा मार्ग कठीण झाला आहे. मुंबईने आपला शेवटचा सामना चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध १०३ धावांच्या मोठ्या फरकाने गमावला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्सची फलंदाजी पूर्णपणे निराशाजनक ठरली. यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्येही त्यांना आता खालची जागा मिळाली आहे. 

गुजरात टायटन्सविरुद्ध मुंबई इंडियन्ससाठी शतक झळकावणारा तिलक वर्मासुद्धा CSK च्या गोलंदाजांसमोर हतबल दिसला. या सामन्यात तिलक वर्मा २९ चेंडूंमध्ये ३७ धावांवर बाद झाला, त्याने आपल्या खेळीत केवळ पाच षटकार मारले. फलंदाजी करत असताना तिलकचा सीएसकेचा वेगवान गोलंदाज जेमी ओव्हरटनसोबत वादही झाला, ज्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

तिलक आणि ओव्हरटन यांच्यात काय घडले?

ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा तिलक वर्माने जेमी ओव्हरटनविरुद्ध दोन धावा काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भक्कम क्षेत्ररक्षणामुळे तो अयशस्वी ठरला. टिळक आणि ओव्हरटन यांच्यात जोरदार वाद झाला. मात्र, या घटनेची सुरुवात ओव्हरटनने केली. ओव्हरटनने आधी तिलकला विचारले, “तू  दोन धावांसाठी का नाही सांगितले?” त्यावर तिलक वर्मा म्हणाला, “तुला तिथला क्षेत्ररक्षक दिसत नाही का?”

ओव्हरटन म्हणाला, “क्षेत्ररक्षक इथून खूप मागे उभा आहे. तुम्ही सहज दोन धावांसाठी धावू शकला असता.” त्यावर तिलक म्हणाला की, क्षेत्ररक्षक वेगवान होता आणि आधीच धावून गेला होता. त्यावर ओव्हरटन म्हणाला, “माझ्याशी वाद घालू नकोस आणि जाऊन खेळ.” त्यावर तिलकचा राग अनावर झाला आणि तो ओव्हरटनला म्हणाला, “इथून चालता हो.” हा वाद विकोपाला पोचल्यामुळे अंपायरला यात मध्यस्थी करावी लागली होती. सध्या हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. तिलकने या सामन्यात चांगला खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो त्याची विकेट वाचवू शकला नाही आणि क्लिनबोल्ड झाला. 

संजूच्या शतकामुळे CSK ने सामन्यात २०७ धावा केल्या

यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सीएसकेसाठी शानदार खेळ केला. संजूने ५४ चेंडूंमध्ये १०१ धावा करून नाबाद राहत उत्कृष्ट फलंदाजी केली. त्याने आपल्या खेळीत १० चौकार आणि ६ षटकारही मारले. संजूच्या शतकाच्या जोरावर सीएसकेने निर्धारित २० षटकांत ६ गडी गमावून २०७ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, सूर्यकुमार यादवच्या ३६ धावांच्या खेळीमुळे मुंबईचा संघ १९ षटकांत १०४ धावांवरच थांबला.

Published On: Apr 24, 2026 | 11:03 AM

PM Modi Foreign Visit : UAE ते इटली…; PM Modi चे मिशन युरोप; ‘या’ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष, वाचा सविस्तर

May 12, 2026 | 01:38 PM
Google Down: सर्च इंजिन अचानक झाले डाऊन, स्क्रीनवर दिसला ‘सर्वर एरर’ मेसेज

अत्याचारग्रस्त मुलीच्या शिक्षणासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार मदत

May 12, 2026 | 01:36 PM
6 लाख कोटी रुपये पाण्यात, Share Market मध्ये विक्रीचा सपाटा थांबेना, गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण

बॉलिवूडच्या या प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा होणार घटस्फोट ? नवरा दुबईत अन्…, ‘या’ कारणांमुळे सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

May 12, 2026 | 01:28 PM
उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

NEET UG 2026 Cancelled : नीट परीक्षा रद्द; पेपरफुटीनंतर NTA चा मोठा निर्णय, आता विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार?

May 12, 2026 | 01:08 PM

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM