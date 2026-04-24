IPL 2026: भर मैदानात तिलक वर्मा आणि जेमी ओवरटनमध्ये उडाला ‘खटका’, Live Match मध्ये करावी लागली मध्यस्थी, Viral Video

गुजरात टायटन्सविरुद्ध मुंबई इंडियन्ससाठी शतक झळकावणारा तिलक वर्मासुद्धा CSK च्या गोलंदाजांसमोर हतबल दिसला. या सामन्यात तिलक वर्मा २९ चेंडूंमध्ये ३७ धावांवर बाद झाला, त्याने आपल्या खेळीत केवळ पाच षटकार मारले. फलंदाजी करत असताना तिलकचा सीएसकेचा वेगवान गोलंदाज जेमी ओव्हरटनसोबत वादही झाला, ज्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
तिलक आणि ओव्हरटन यांच्यात काय घडले?
Heat. Pressure. Drama 😤 This rivalry never disappoints 🔥#TATAIPL 2026 | #MIvCSK | LIVE NOW
ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा तिलक वर्माने जेमी ओव्हरटनविरुद्ध दोन धावा काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु भक्कम क्षेत्ररक्षणामुळे तो अयशस्वी ठरला. टिळक आणि ओव्हरटन यांच्यात जोरदार वाद झाला. मात्र, या घटनेची सुरुवात ओव्हरटनने केली. ओव्हरटनने आधी तिलकला विचारले, “तू दोन धावांसाठी का नाही सांगितले?” त्यावर तिलक वर्मा म्हणाला, “तुला तिथला क्षेत्ररक्षक दिसत नाही का?”
ओव्हरटन म्हणाला, “क्षेत्ररक्षक इथून खूप मागे उभा आहे. तुम्ही सहज दोन धावांसाठी धावू शकला असता.” त्यावर तिलक म्हणाला की, क्षेत्ररक्षक वेगवान होता आणि आधीच धावून गेला होता. त्यावर ओव्हरटन म्हणाला, “माझ्याशी वाद घालू नकोस आणि जाऊन खेळ.” त्यावर तिलकचा राग अनावर झाला आणि तो ओव्हरटनला म्हणाला, “इथून चालता हो.” हा वाद विकोपाला पोचल्यामुळे अंपायरला यात मध्यस्थी करावी लागली होती. सध्या हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. तिलकने या सामन्यात चांगला खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो त्याची विकेट वाचवू शकला नाही आणि क्लिनबोल्ड झाला.
संजूच्या शतकामुळे CSK ने सामन्यात २०७ धावा केल्या
यष्टीरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सीएसकेसाठी शानदार खेळ केला. संजूने ५४ चेंडूंमध्ये १०१ धावा करून नाबाद राहत उत्कृष्ट फलंदाजी केली. त्याने आपल्या खेळीत १० चौकार आणि ६ षटकारही मारले. संजूच्या शतकाच्या जोरावर सीएसकेने निर्धारित २० षटकांत ६ गडी गमावून २०७ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, सूर्यकुमार यादवच्या ३६ धावांच्या खेळीमुळे मुंबईचा संघ १९ षटकांत १०४ धावांवरच थांबला.