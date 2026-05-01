  • Ian Bishop Challenged Vaibhav Sooryavanshi To Hit Six On First Ball Of Mitchell Starc In Ipl 2026 Rr Vs Dcc Match

IPL 2026: ‘बुमराहप्रमाणे मिचेल स्टार्कला पहिल्याच बॉलवर सिक्स मारून दाखव’, वैभव सूर्यवंशीला खुले आव्हान

वैभव सूर्यवंशी या हंगामात आतापर्यंत जगातील अव्वल गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक राहिला असून, त्याने चौकार आणि षटकार ठोकले आहेत. पण आज वैभवचा सामना मिचेल स्टार्कशी होणार आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 07:00 PM
वैभव सूर्यवंशीसमोर नवे आव्हान (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • इयान बिशपचे वैभव सूर्यवंशीला आव्हान 
  • मिशेल स्टार्कला पहिल्या चेंडूवर सिक्स मारून दाखवण्यासाठी उकसवले
  • आज रंगणार राजस्थान रॉयल्स विरूद्ध दिल्ली कॅपिटल्स सामना 
आयपीएल २०२६ मध्ये, राजस्थान रॉयल्सचा युवा स्टार वैभव सूर्यवंशीने आपल्या निर्भीड फलंदाजीने क्रिकेट जगताला चकित केले आहे. जगातील आघाडीच्या गोलंदाजांविरुद्ध चौकार किंवा षटकार मारून आपल्या खात्याची सुरुवात करण्याच्या त्याच्या सवयीने त्याला रातोरात स्टार बनवले आहे. क्रिकेटचा यॉर्कर किंग, जसप्रीत बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून त्याने आपला इरादा स्पष्ट केला होता. तथापि, दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या शुक्रवारच्या सामन्यापूर्वी, वेस्ट इंडिजचे दिग्गज इयान बिशप यांनी आता वैभव सूर्यवंशीला कडक इशारा दिला आहे आणि इतकंच नाही तर त्यांनी वैभवला एकप्रकारे आव्हानच दिले आहे. 

आज सूर्यवंशीसमोर स्टार्कचे आव्हान

इयान बिशप यांचा विश्वास आहे की, राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील सामन्यात मिचेल स्टार्कविरुद्ध खेळणे वैभवला कठीण जाईल. ईएसपीएन क्रिकइन्फोशी बोलताना बिशप म्हणाले, “मला वाटते की तुम्हाला मिचेल स्टार्कला श्रेय द्यावे लागेल. तो अधिक चांगल्या रणनीतीसह मैदानात उतरेल; आणि तो जसप्रीत बुमराहसारख्या चुका करणार नाही.”

वैभव सूर्यवंशी प्रत्येक गोलंदाजासाठी एक कठीण प्रतिस्पर्धी ठरत आहे. बिशप यांचे विधान हे या होतकरू तरुण फलंदाजासाठी एका आव्हानापेक्षा कमी नाही, ज्याने ट्रेंट बोल्ट आणि जोश हेझलवूडसारख्या दिग्गज गोलंदाजांना आधीच नामोहरम केले आहे. क्रिकेट तज्ज्ञ सूर्यवंशीच्या फलंदाजीच्या तंत्राबद्दल खूप उत्साही आहेत. बिशप यांनी त्याच्या मानसिक सामर्थ्याची प्रशंसा करत म्हटले की, वैभवची बॅट स्विंग एखाद्या बेसबॉल खेळाडूसारखी आहे. अनेकदा, तरुण फलंदाजांच्या कमकुवत बाजू लवकर उघड होतात, पण वैभवच्या बाबतीत तसे होत नाही. 

जेव्हा त्याची लेंथ चुकते, तेव्हा सिक्स

बिशप म्हणाले, “त्याची खरी कमजोरी काय आहे हे पाहणे खूप कठीण आहे. १९ वर्षांखालील विश्वचषकात आणि सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध बॅक-ऑफ-लेंथ चेंडूंमुळे त्याला काही अडचणी आल्या, पण जर तुमची लेंथ अचूक नसेल, तर तेच चेंडू स्टेडियमच्या बाहेर सहजपणे जाऊ शकतात.” बिशप यांच्या मते, वैभवच्या क्षमतेचा अंदाज यावरून लावता येतो की, दिग्गज गोलंदाजांनाही त्याच्याविरुद्ध ए, बी, सी ते ई, एफ आणि जी अशा अनेक योजना वापरून पाहाव्या लागतात.

Published On: May 01, 2026 | 07:00 PM

