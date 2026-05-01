Vastu Tips : वास्तुपुरुष म्हणजे नेमकं कोण ? शुभकार्याला याची पूजा का करतात ?

हिंदू धर्मात वास्तूशास्त्रात मोठं महत्व आहे. त्यामुळे वास्तुपुरुषाची पूजा ही करावीच लागते. आता हा वास्तूपुरुष म्हणजे नेमका कोण आणि त्याची शुभकार्याच्या वेळी पूजा का करतात ते जाणून घेऊयात.

Updated On: May 01, 2026 | 09:48 PM
Vastu Shastra: घर, ऑफिस किंवा व्यवसायाची एखादी जागा याला वास्तू असं म्हटलं जातं. हिंदू धर्मात वास्तूशास्त्रात मोठं महत्व आहे. त्यामुळे वास्तुपुरुषाची पूजा ही करावीच लागते. आता हा वास्तूपुरुष म्हणजे नेमका कोण आणि त्याची शुभकार्याच्या वेळी पूजा का करतात ते जाणून घेऊयात.

कोणत्याही वास्तूत आनंद, सकारात्मक ऊर्जा आणि मानसिक शांती टिकवून ठेवण्यासाठी वास्तू देवतेची पूजा करणे आवश्यक मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, जे लोक वास्तू पूजेकडे दुर्लक्ष करतात त्यांना अनेकदा कौटुंबिक कलह आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असं म्हटलं जाातं. त्यामुळे नव्या वास्तूची वास्तुशांती करणे आवश्यक मानले जाते, विशेषतः गृहप्रवेश समारंभात किंवा कोणत्याही शुभ प्रसंगी असे मानले जाते की, ज्या घरात शुभ आणि मंगल प्रसंगी वास्तुदेवतेची पूजा केली जाते, ते घर सुख आणि समृद्धीने परिपूर्ण होते. असं जरी असलं तरी प्रश्न पडतो की, हा वास्तुपुरुष नेमका आहे तरी कोण, त्याची पूजा का केल्याने असं कोणते फायदे मिळतात, हे जाणून घेऊया.

वास्तु पुरुष कोण आहेत?

पौराणिक कथेनुसार, भगवान शिव आणि अंधकासुर यांच्यात युद्ध झालं होतं. त्यावेळी महादेवाच्या कपाळावरील घामाचे काही थेंब पृथ्वीवर पडले.यातून वास्तुपुरुषाची निर्मिती झाली असं म्हणतात. ब्रह्मदेवाने वास्तुपुरुषाला असा वर दिला की, जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची वास्तू (घर, दुकान किंवा मंदिर) बांधणाऱ्या प्रत्येकाने वास्तुदेवाची पूजा केली तर त्या व्यक्तीचं सगळं मंगल होईल.

वास्तुपूजा कधी करावी ?
घराचा पाया घालण्यापासून ते मुख्य दरवाजा (दाराची चौकट) बांधण्यापर्यंत आणि जुन्या, मोडकळीस आलेल्या घरांची दुरुस्ती करण्यापर्यंत, वास्तू दोष दूर करण्यासाठी आणि घरात समृद्धी आणण्यासाठी वास्तुपूजा अत्यंत महत्त्वाची आहे. जर एखादे घर विजेच्या किंवा आगीच्या अपघातामुळे बाधित झाले असेल, तर त्यात पुन्हा राहण्यापूर्वी वास्तुपूजा करणे आवश्यक आहे.

याव्यतिरिक्त, जर एखादे घर बऱ्याच काळापासून पडीक असेल आणि तिथे साप किंवा घुबड यांसारख्या प्राण्यांनी वास्तव्य केले असेल, तर ही पूजा करणे अत्यावश्यक आहे.याव्यतिरिक्त, ज्या घरात रात्री जंगली प्राण्यांचे किंवा मांजरांच्या ओरडण्याचे किंवा भांडण्याचे आवाज ऐकू येतात, किंवा जिथे दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ कावळ्यांचा वावर जास्त दिसतो, किंवा जिथे कुटुंबातील सदस्य विनाकारण भांडतात, घरात सतत दुःखाचे वातावरण असते, किंवा जिथे जंगली कबुतरांनी घरटे बांधले आहे, असे घर शुभ मानले जाते. शिवाय, मुलाच्या जन्मानंतर, लग्नानंतर किंवा तीर्थयात्रेवरून परतल्यानंतर घर शुद्ध करण्यासाठी वास्तुपूजा करणं शुभ मानली जातं.

वास्तुपुरुषाच्या पूजेचे फायदे
वास्तुपुरुषाचा आशीर्वाद मिळाल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते. याशिवाय, धन आणि समृद्धीचे वरदान प्राप्त होते. इतकेच नाही, तर कुटुंबात आनंद, शांती आणि समृद्धी नांदते. असे म्हटले जाते की, इमारत बांधताना केलेले यज्ञ आणि दान हे वास्तुदेव अन्नाप्रमाणे थेट स्वीकारतात, ज्यामुळे ते प्रसन्न होतात आणि घराला समृद्धीचा आशीर्वाद देतात.

