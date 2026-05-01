RR Vs DC Live: रियान परागचा दिल्ली कॅपिटल्सला धक्का; टॉस जिंकून थेट घेतला ‘हा’ निर्णय

मिचेल स्टार्क विरुद्ध वैभव सूर्यवंशीमध्ये रंगणार थरार
दिल्ली कॅपिटल्ससाठी असणार आजचा सामना महत्वाचा
राजस्थान रॉयल्सच्या कामगिरीकडे लक्ष
Tata IPL 2026 RR Vs DC Live Toss Updates: जयपूरच्या सवाई मानसिंग क्रिकेट स्टेडियमवर थोड्याच वेळात राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स भिडणार आहेत. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा असणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आजचा सामना करो या मरो स्थितीमधला असेल. टॉप 4 आणि प्ले ऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी दोन्ही संघ प्रयत्न करतील. दरम्यान आजच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी चांगली होत आहे. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल आणि ध्रुव जुरेल चांगली खेळी करत आहेत. रवी बिश्नोई , जोफरा असे गोलंदाजी अचूक आणि भेदक मारा करत आहेत. कर्णधार रियान परागला मात्र कर्णधारपदाला साजेशी खेळी अद्याप करता आलेली नाही. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स आतापर्यंत केवळ 3 सामने जिंकली आहे. केएल राहुल, डेव्हिड मिलर, स्टब्स, नितीश राणा चांगली खेळी करत आहेत. दिल्लीची गोलंदाजी पण चांगली आहे, आज प्रमुख गोलंदाज लुंगी एनगिडी खेळू शकणार नाहीये. त्यामुळे टी. नटराजन, कुलदीप यादव , अक्षर पटेल यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी असणार आहे.
हेड-टू-हेड रेकॉर्ड
आयपीएलच्या इतिहासात या दोन संघांमधील लढत नेहमीच चुरशीची ठरली आहे. राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स आतापर्यंत 30 वेळा आमनेसामने आले आहेत. त्यामध्ये दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 15 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांचे पारडे समान असले तरी, जयपूरच्या मैदानावर राजस्थानचा रेकॉर्ड दिल्लीपेक्षा चांगला आहे. गेल्या हंगामात दिल्लीने राजस्थानला सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत केले होते. त्यामुळे राजस्थानला गफील राहून चालणार नाही.
अक्षर पटेलच्या दिल्लीसाठी आजचा सामना ‘करा किंवा मरा’ असा असणार आहे. प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी आणि आयपीएलमधील आपले आव्हान कायम ठेवण्यासाठी दिल्लीला आजचा सामना जिंकणे गरजेचच असणार आहे. आतापर्यंत दिल्ली केवळ 3 सामने जिंकली आहे. गेल्या तीन सामन्यांतील पराभवाची मालिका खंडित करून पुनरागमन करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.
राजस्थान रॉयल्सची संभाव्य टीम: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, दसुन शनाका, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा
दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: साहिल पारख, के.एल. राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), मिचेल स्टार्क / दुष्मंथा चमीरा, काइल जेमीसन, कुलदीप यादव, टी. नटराजन