RC बुक हरवले तर काय करावे? ‘डुप्लिकेट RC’ मिळवण्याची ऑनलाईन व ऑफलाईन सोपी प्रक्रिया काय आहे?

गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणजेच ‘RC बुक’ हे अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. वाहन चालवताना ते सोबत असणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. परंतु, जर तुमचे आरसी बुक कधी गहाळ झाले किंवा चोरीला गेले, तर घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तुम्ही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने ‘डुप्लिकेट आरसी’साठी सहज अर्ज करू शकता. ही प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी, याची टप्प्याटप्प्याने माहिती खालीलप्रमाणे आहे,
१. पहिली पायरी: पोलिसात तक्रार नोंदवणे
आरसी बुक हरवल्याचे समजताच सर्वात आधी जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) किंवा गहाळ झाल्याची तक्रार नोंदवा. ऑनलाईन पोलीस संकेतस्थळावरूनही तुम्ही कागदपत्र हरवल्याची तक्रार नोंदवू शकता. पोलिसांकडून मिळणारी ही तक्रारीची प्रत डुप्लिकेट आरसी मिळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.
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२. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे
अर्ज करण्यापूर्वी खालील सर्व कागदपत्रे एकत्र करून ठेवा:
आजकाल ‘परिवहन’ संकेतस्थळा मुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी झाली आहे.
४. ऑफलाईन प्रक्रिया आणि आरटीओ भेट
जर तुम्हाला ऑनलाईन जमत नसेल, तर तुम्ही थेट तुमच्या आरटीओ कार्यालयात जाऊ शकता. वरील सर्व कागदपत्रे आणि फॉर्म २६ व्यवस्थित भरून आरटीओ कार्यालयातील खिडकीवर जमा करा. तेथे ठरलेले शुल्क भरून पावती घ्या.
कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, आरटीओ अधिकारी तुमच्या अर्जाला मंजुरी देतात. त्यानंतर काही दिवसांतच नवीन ‘डुप्लिकेट आरसी’ तुमच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपालाने पाठवली जाते किंवा तुम्ही ऑनलाईनही ती डाऊनलोड करू शकता.