बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

RC बुक हरवले तर काय करावे? ‘डुप्लिकेट RC’ मिळवण्याची ऑनलाईन व ऑफलाईन सोपी प्रक्रिया काय आहे?

Updated On: Jul 01, 2026 | 09:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

आरसी बुक हरवल्यास सर्वप्रथम पोलिसांत तक्रार नोंदवून 'परिवहन' संकेतस्थळावर किंवा आरटीओ कार्यालयात फॉर्म २६ द्वारे अर्ज करावा लागतो. आवश्यक शुल्क आणि कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, नवीन डुप्लिकेट आरसी टपालाने घरपोच दिली जाते.

RC बुक हरवले तर काय करावे? ‘डुप्लिकेट RC’ मिळवण्याची ऑनलाईन व ऑफलाईन सोपी प्रक्रिया काय आहे?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्र म्हणजेच ‘RC बुक’ हे अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. वाहन चालवताना ते सोबत असणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. परंतु, जर तुमचे आरसी बुक कधी गहाळ झाले किंवा चोरीला गेले, तर घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तुम्ही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने ‘डुप्लिकेट आरसी’साठी सहज अर्ज करू शकता. ही प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी, याची टप्प्याटप्प्याने माहिती खालीलप्रमाणे आहे,

१. पहिली पायरी: पोलिसात तक्रार नोंदवणे

आरसी बुक हरवल्याचे समजताच सर्वात आधी जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) किंवा गहाळ झाल्याची तक्रार नोंदवा. ऑनलाईन पोलीस संकेतस्थळावरूनही तुम्ही कागदपत्र हरवल्याची तक्रार नोंदवू शकता. पोलिसांकडून मिळणारी ही तक्रारीची प्रत डुप्लिकेट आरसी मिळवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.

Maha TET Exam Online: महा टीईटी परीक्षा पुढच्या वर्षापासून ऑनलाईन होणार; पेपर लीकनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

२. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे

अर्ज करण्यापूर्वी खालील सर्व कागदपत्रे एकत्र करून ठेवा:

  • पोलीस तक्रारीची प्रत
  • मूळ आरसी बुकची प्रत
  • फॉर्म २६ (डुप्लिकेट आरसीसाठीचा अर्ज)
  • वाहनाचा वैध विमा
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी)
  • वाहनाचा चेसिस क्रमांक कोरलेली पेन्सिल प्रिंट
  • मालकाचे ओळखपत्र आणि पत्त्याचा पुरावा (आधार कार्ड, पॅन कार्ड इत्यादी)
  • जर वाहनावर कर्ज असेल, तर बँकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र
३. ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

आजकाल ‘परिवहन’ संकेतस्थळा मुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी झाली आहे.

  • सर्वप्रथम परिवहनच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
  • ‘वाहन संबंधित सेवा’ निवडून तुमचे राज्य आणि संबंधित आरटीओ कार्यालय निवडा.
  • तुमचा वाहन क्रमांक टाकून लॉगइन करा आणि ‘डुप्लिकेट आरसीसाठी अर्ज करा’ या पर्यायावर क्लिक करा.
  • त्यानंतर आवश्यक माहिती भरा, फॉर्म २६ आणि सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
  • ठरलेले ऑनलाईन शुल्क भरा आणि शुल्क भरल्याची पावती व अर्ज डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट काढा.
Passport Apply online : पासपोर्ट काढणं झालं सोपं! एजंटशिवाय मोबाईलवरून स्वतः करा अर्ज, काही मिनिटांत काम होईल पूर्ण, जाणून घ्या…

४. ऑफलाईन प्रक्रिया आणि आरटीओ भेट

जर तुम्हाला ऑनलाईन जमत नसेल, तर तुम्ही थेट तुमच्या आरटीओ कार्यालयात जाऊ शकता. वरील सर्व कागदपत्रे आणि फॉर्म २६ व्यवस्थित भरून आरटीओ कार्यालयातील खिडकीवर जमा करा. तेथे ठरलेले शुल्क भरून पावती घ्या.

कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, आरटीओ अधिकारी तुमच्या अर्जाला मंजुरी देतात. त्यानंतर काही दिवसांतच नवीन ‘डुप्लिकेट आरसी’ तुमच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपालाने पाठवली जाते किंवा तुम्ही ऑनलाईनही ती डाऊनलोड करू शकता.

Web Title: What to do if rc book lost automobile news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 09:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

किया इंडियाने लाँच केले सेल्टोसचे २ नवीन व्हेरिएंट्स; २१.५६ लाख रुपयांपासून किंमत सुरू!
1

किया इंडियाने लाँच केले सेल्टोसचे २ नवीन व्हेरिएंट्स; २१.५६ लाख रुपयांपासून किंमत सुरू!

CNG वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचे! दर तीन वर्षांनी CNG सिलेंडरची ‘हायड्रो-टेस्टिंग’ करणे अनिर्वार्य! ‘हे’ चुकवले तर बेतू शकते जीवावर
2

CNG वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचे! दर तीन वर्षांनी CNG सिलेंडरची ‘हायड्रो-टेस्टिंग’ करणे अनिर्वार्य! ‘हे’ चुकवले तर बेतू शकते जीवावर

टाटा मोटर्सची बहुप्रतिक्षित ‘सिएरा.इव्ही’ भारतात लाँच; ६६५ किमी रेंजसह नव्या रूपात पुनरागमन!
3

टाटा मोटर्सची बहुप्रतिक्षित ‘सिएरा.इव्ही’ भारतात लाँच; ६६५ किमी रेंजसह नव्या रूपात पुनरागमन!

गाडीत पेट्रोलऐवजी चुकून डिझेल भरलं तर काय करावं? जाणून घ्या तातडीने घ्यावयाची काळजी
4

गाडीत पेट्रोलऐवजी चुकून डिझेल भरलं तर काय करावं? जाणून घ्या तातडीने घ्यावयाची काळजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RC बुक हरवले तर काय करावे? ‘डुप्लिकेट RC’ मिळवण्याची ऑनलाईन व ऑफलाईन सोपी प्रक्रिया काय आहे?

RC बुक हरवले तर काय करावे? ‘डुप्लिकेट RC’ मिळवण्याची ऑनलाईन व ऑफलाईन सोपी प्रक्रिया काय आहे?

Jul 01, 2026 | 09:04 PM
Couple Travel: गर्लफ्रेंडसोबत ट्रिप प्लॅन करताय? सुरक्षित प्रवासासाठी ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी विसरू नका

Couple Travel: गर्लफ्रेंडसोबत ट्रिप प्लॅन करताय? सुरक्षित प्रवासासाठी ‘या’ महत्त्वाच्या गोष्टी विसरू नका

Jul 01, 2026 | 09:04 PM
Akola News : अकोल्यात पावसाचा तडाखा; तेल्हाऱ्यात तीन महसूल मंडळांत अतिवृष्टी, गुरुवारपर्यंत जोरदार पावसाचा इशारा

Akola News : अकोल्यात पावसाचा तडाखा; तेल्हाऱ्यात तीन महसूल मंडळांत अतिवृष्टी, गुरुवारपर्यंत जोरदार पावसाचा इशारा

Jul 01, 2026 | 08:47 PM
पावसाळ्यात फळे-भाज्या लवकर खराब होतात? ताज्या ठेवण्यासाठी वापरा ‘या’ सोप्या टिप्स

पावसाळ्यात फळे-भाज्या लवकर खराब होतात? ताज्या ठेवण्यासाठी वापरा ‘या’ सोप्या टिप्स

Jul 01, 2026 | 08:43 PM
Mumbai-Nashik Highway Traffic Jam: पावसाचा हाहाकार! मुंबई-नाशिक हायवेवर ८ किलोमीटर वाहतूक कोंडी; हजारो वाहने तासनतास अडकली

Mumbai-Nashik Highway Traffic Jam: पावसाचा हाहाकार! मुंबई-नाशिक हायवेवर ८ किलोमीटर वाहतूक कोंडी; हजारो वाहने तासनतास अडकली

Jul 01, 2026 | 08:33 PM
प्रार्थनेला आले यश! पुण्याच्या जलवाहिन्यांमध्ये अडकलेला रानगवा; झाली यशस्वी ‘घरवापसी’

प्रार्थनेला आले यश! पुण्याच्या जलवाहिन्यांमध्ये अडकलेला रानगवा; झाली यशस्वी ‘घरवापसी’

Jul 01, 2026 | 08:32 PM
चेहऱ्यावर 7 दिवस तांदळाचे पाणी लावल्यास काय होते? नैसर्गिक स्किन केअर उपाय की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या सत्य

चेहऱ्यावर 7 दिवस तांदळाचे पाणी लावल्यास काय होते? नैसर्गिक स्किन केअर उपाय की फक्त ट्रेंड? जाणून घ्या सत्य

Jul 01, 2026 | 08:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा