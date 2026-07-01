आज भयानक स्कोअर होणार? Vaibhav Sooryavanshi इंग्लंडविरुद्ध डेब्यू करणार; ‘ती’ पोस्ट व्हायरल

आयर्लंडविरुद्ध दोन्ही सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू करण्याची संधी दिली गेली नव्हती. आयर्लंडने 2-0 ने भारताचा पराभव केला आहे. टीम मॅनेजमेंट विचार करून निर्णय घेईल असे कर्णधार श्रेयस अय्यरने स्पष्ट केले आहे. आमची प्लेइंग 11 काय असे हे आता सांगता येणार नाही असे त्याने म्हटले आहे. मात्र नुकतीच वैभव सूर्यवंशीची एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. त्यानुसार आजच्या सामन्यात त्याला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
वैभव सूर्यवंशीने नुकतीच एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वैभव सूर्यवंशीने पोस्टमध्ये ‘ग्रेटफूल इन’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे त्याला आजच्या सामन्यात डेब्यू करण्याची संधी मिळणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
Grateful 🙏🇮🇳 ⏳ pic.twitter.com/YkVdNAl74s — Vaibhav Sooryavanshi (@Vaibhavsooryava) June 30, 2026
आज इंग्लंडविरुद्ध वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करणार का? त्याला भारतीय क्रिकेट व्यवस्थापन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर आजच्या सामन्यात संधी देणार का हे पहावे लागणार आहे.
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Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?
भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यर बुधवारी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाच्या शक्यतेवर मौन बाळगून होता, पण काही महिन्यांपूर्वी टी-२० विश्वचषक जिंकलेल्या खेळाडूंना पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे, असे तो म्हणाला. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांसाठी संघात समावेश झाल्यापासून सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची मागणी वाढत आहे. मात्र, सर्व खेळाडूंसाठी सुरक्षित वातावरण असणे महत्त्वाचे आहे, असे अय्यर म्हणाला.
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१५ वर्षीय सूर्यवंशीला संघात घेण्यासाठी संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांची ‘ओ-पेअर’ तोडावी लागेल. पहिल्या टी-२० सामन्यापूर्वी अय्यर म्हणाला, “संघातील प्रत्येकाने चांगली कामगिरी केली आहे. केवळ एका खेळाडूची चांगली कामगिरी नाही.” तो पुढे म्हणाला, “आपल्याला संधी आणि सुरक्षितता दोन्ही देण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रत्येक खेळाडूचा आत्मविश्वास टिकून राहील. ज्या खेळाडूंनी मागचा विश्वचषक जिंकला, त्यांना टी-२० कसा खेळायचा हे माहीत आहे.” तो या फॉरमॅटमध्ये भारताच्या यशाचा सातत्याने आधारस्तंभ राहिला आहे आणि त्याला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे.