बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Vaibhav Sooryavanshi Chance To Debyut Against England T20 Series Social Media Post Viral

आज भयानक स्कोअर होणार? Vaibhav Sooryavanshi इंग्लंडविरुद्ध डेब्यू करणार; ‘ती’ पोस्ट व्हायरल

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

वैभव सूर्यवंशीने नुकतीच एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वैभव सूर्यवंशीने पोस्टमध्ये 'ग्रेटफूल इन' असे म्हटले आहे. त्यामुळे त्याला आजच्या सामन्यात डेब्यू करण्याची संधी मिळणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

आज भयानक स्कोअर होणार? Vaibhav Sooryavanshi इंग्लंडविरुद्ध डेब्यू करणार; ‘ती’ पोस्ट व्हायरल

आज वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार का? (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशीच पोस्टने क्रिकेट क्षेत्रात चर्चेला उधाण 
  • आज भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना सुरू होणार 
  • भारतीय वेळेनुसा रात्री 10 वाजता सुरू होणार सामना 
India Vs England T20 Series: आजपासून भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात 5 सामन्यांची टी 20 सिरिज सुरू होणार आहे. दरम्यान आजच्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला स्थान म्हणजेच डेब्यू करण्याची संधी मिळणार का हे पहावे लागणार आहे. आयर्लंडविरुद्ध वैभवला संधी दिली गेली नव्हती. मात्र आज त्याला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याची एक पोस्ट सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली आहे.

आयर्लंडविरुद्ध दोन्ही सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला डेब्यू करण्याची संधी दिली गेली नव्हती. आयर्लंडने 2-0 ने भारताचा पराभव केला आहे. टीम मॅनेजमेंट विचार करून निर्णय घेईल असे कर्णधार श्रेयस अय्यरने स्पष्ट केले आहे. आमची प्लेइंग 11 काय असे हे आता सांगता येणार नाही असे त्याने म्हटले आहे. मात्र नुकतीच वैभव सूर्यवंशीची एक पोस्ट व्हायरल झाली आहे. त्यानुसार आजच्या सामन्यात त्याला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

वैभव सूर्यवंशीने नुकतीच एक पोस्ट शेयर केली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. वैभव सूर्यवंशीने पोस्टमध्ये ‘ग्रेटफूल इन’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे त्याला आजच्या सामन्यात डेब्यू करण्याची संधी मिळणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

आज इंग्लंडविरुद्ध वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करणार का? त्याला भारतीय क्रिकेट व्यवस्थापन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर आजच्या सामन्यात संधी देणार का हे पहावे लागणार आहे.

IND vs ENG: श्रेयर अय्यर अडून बसला, ‘मी तर असं काहीच नाही ऐकलं…’ Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?

Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?

भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यर बुधवारी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाच्या शक्यतेवर मौन बाळगून होता, पण काही महिन्यांपूर्वी टी-२० विश्वचषक जिंकलेल्या खेळाडूंना पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे, असे तो म्हणाला. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांसाठी संघात समावेश झाल्यापासून सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची मागणी वाढत आहे. मात्र, सर्व खेळाडूंसाठी सुरक्षित वातावरण असणे महत्त्वाचे आहे, असे अय्यर म्हणाला.

IND vs ENG: नव्याने सुरूवात! आता इंग्लंडला भिडणार Team India, पूर्ण शेड्युलची लिस्ट

१५ वर्षीय सूर्यवंशीला संघात घेण्यासाठी संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांची ‘ओ-पेअर’ तोडावी लागेल. पहिल्या टी-२० सामन्यापूर्वी अय्यर म्हणाला, “संघातील प्रत्येकाने चांगली कामगिरी केली आहे. केवळ एका खेळाडूची चांगली कामगिरी नाही.” तो पुढे म्हणाला, “आपल्याला संधी आणि सुरक्षितता दोन्ही देण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रत्येक खेळाडूचा आत्मविश्वास टिकून राहील. ज्या खेळाडूंनी मागचा विश्वचषक जिंकला, त्यांना टी-२० कसा खेळायचा हे माहीत आहे.” तो या फॉरमॅटमध्ये भारताच्या यशाचा सातत्याने आधारस्तंभ राहिला आहे आणि त्याला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Vaibhav sooryavanshi chance to debyut against england t20 series social media post viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 06:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG: ‘त्याला संधी मिळणार नाही…’, इंग्लंडविरूद्ध सामन्यासाठी वैभव सूर्यवंशीबाबत चेतेश्वर पुजाराचे मोठे विधान
1

IND vs ENG: ‘त्याला संधी मिळणार नाही…’, इंग्लंडविरूद्ध सामन्यासाठी वैभव सूर्यवंशीबाबत चेतेश्वर पुजाराचे मोठे विधान

भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का! इंग्लंडविरुद्ध ‘हा’ ऑल राऊंडर खेळाडू मुकणार? वाचा सविस्तर
2

भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का! इंग्लंडविरुद्ध ‘हा’ ऑल राऊंडर खेळाडू मुकणार? वाचा सविस्तर

IND Vs ENG: अभिषेक शर्मा मोडीत काढणार हार्दिकचा ‘तो’ रेकॉर्ड? इंग्लंडविरुद्ध बरसणार षटकारांचा पाऊस
3

IND Vs ENG: अभिषेक शर्मा मोडीत काढणार हार्दिकचा ‘तो’ रेकॉर्ड? इंग्लंडविरुद्ध बरसणार षटकारांचा पाऊस

IND Vs ENG Live: ‘…तर ५ वर्षांनंतर भारत करणार ‘त्या’ लाजिरवाण्या रेकॉर्डची नोंद’; अय्यरची अग्निपरीक्षा
4

IND Vs ENG Live: ‘…तर ५ वर्षांनंतर भारत करणार ‘त्या’ लाजिरवाण्या रेकॉर्डची नोंद’; अय्यरची अग्निपरीक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आज भयानक स्कोअर होणार? Vaibhav Sooryavanshi इंग्लंडविरुद्ध डेब्यू करणार; ‘ती’ पोस्ट व्हायरल

आज भयानक स्कोअर होणार? Vaibhav Sooryavanshi इंग्लंडविरुद्ध डेब्यू करणार; ‘ती’ पोस्ट व्हायरल

Jul 01, 2026 | 06:22 PM
Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

Salman Khan Fashion: भाईजानचा फॅशन जलवा! हॅलो किटी ते ड्रॅगन बॉल Z; सलमानच्या हटके ट्राउझर्सचा नवा ट्रेंड!

Jul 01, 2026 | 06:18 PM
EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत

EV Policy Delhi: दिल्लीत नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी; ईव्ही खरेदीवर मिळणार 1 लाख रुपयांपर्यंतची मोठी सवलत

Jul 01, 2026 | 06:15 PM
Navi Mumbai News : नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Navi Mumbai News : नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Jul 01, 2026 | 06:15 PM
मराठी रंगभूमीवरच्या बाईंसाठी पंतप्रधानांचे भावुक बोल! Vijaya Mehta यांच्या आठवणीत मोदींची पोस्ट

मराठी रंगभूमीवरच्या बाईंसाठी पंतप्रधानांचे भावुक बोल! Vijaya Mehta यांच्या आठवणीत मोदींची पोस्ट

Jul 01, 2026 | 06:06 PM
Raj Thackeray on BJP: ‘भाजपचा हा राजकीय जुगार अंगलट येणार, सत्तेचा बंगला कोसळणार’; फोडाफोडीच्या राजकारणावर राज ठाकरेंचा हल्लबोल

Raj Thackeray on BJP: ‘भाजपचा हा राजकीय जुगार अंगलट येणार, सत्तेचा बंगला कोसळणार’; फोडाफोडीच्या राजकारणावर राज ठाकरेंचा हल्लबोल

Jul 01, 2026 | 06:02 PM
Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सुरुवातीला ८ तास, पुढे १२ तास दिवसा वीज देणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! सुरुवातीला ८ तास, पुढे १२ तास दिवसा वीज देणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Jul 01, 2026 | 06:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा