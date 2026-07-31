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Commonwealth Games 2026: अस्मिता डे ने रचला इतिहास, Judo मध्ये कमावले पहिले Gold Medal; भारताची मान उंचावली

Updated On: Jul 31, 2026 | 10:36 PM IST
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सारांश

Commonwealth Games 2026: त्रिपुराच्या २३ वर्षीय अस्मिता डे हिने महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटात कॅनडाच्या हेडी क्वाचला गोल्डन स्कोअरमध्ये पराभूत करून सुवर्णपदक जिंकले.

२३ वर्षीय अस्मिता डे ची कमालीची कामगिरी (फोटो सौजन्य - X.com)

२३ वर्षीय अस्मिता डे ची कमालीची कामगिरी (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • अस्मिता डे ची सुवर्ण कामगिरी 
  • कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ मध्ये भारताची मान उंचावली 
  • ज्युडो फायनलमध्ये कमावले मेडल 
यावेळी भारतीय खेळाडूंनी Commonwealth Games 2026 मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे. दरम्यान त्रिपुराची २३ वर्षीय ज्युडोपटू अस्मिता डे हिने शुक्रवारी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला आहे. महिलांच्या ४८ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात उल्लेखनीय पुनरागमन करत अस्मिताने कॅनडाच्या हेडी क्वाचचा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकले. यासह, अस्मिता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारताची पहिली ज्युडो सुवर्णपदक विजेती ठरली.

सुरुवातीला मागे पडल्यानंतरही अस्मिताने दृढनिश्चय दाखवला. अंतिम सामना अस्मितासाठी अत्यंत आव्हानात्मक सुरू झाला. कॅनेडियन प्रतिस्पर्धी हेडी क्वाचने सुरुवातीलाच एक युको गुण मिळवला आणि अस्मिताला शिडो पेनल्टीही लागली. तथापि, भारतीय खेळाडू डगमगली नाही आणि आक्रमक पवित्रा घेत तिने मध्यंतरी सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. त्यानंतर निर्धारित वेळेत दोन्हीपैकी कोणताही खेळाडू निर्णायक गुण मिळवू शकला नाही, ज्यामुळे सामना गोल्डन स्कोअरमध्ये गेला.

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गोल्डन स्कोअरमध्ये एका अचूक खेळीने ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले

या अत्यंत तणावपूर्ण गोल्डन स्कोअरच्या काळात, अस्मिताने आपले लक्ष केंद्रित ठेवले आणि योग्य संधीची वाट पाहिली. एका शानदार आणि अचूक हल्ल्याने, अस्मिताने आपला दुसरा युको पॉइंट मिळवून सामना आणि सुवर्णपदक जिंकले. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी तिने यापूर्वी स्कॉटलंडच्या इव्हा इविंग आणि समर शॉ यांचा पराभव केला होता.

भारतीय ज्युडो संघासाठी एका सुवर्णयुगाची सुरुवात

अस्मिता डेच्या सुवर्ण यशाने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय ज्युडो संघासाठी एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. अस्मिताच्या या ऐतिहासिक सुवर्णपदकानंतर, भारताचे लक्ष आता हर्ष सिंग आणि यामिनी मौर्य यांच्यातील आगामी अंतिम सामन्यावर लागले आहे, जिथे देशाला आणखी सुवर्णपदके जिंकण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय आजच्या बॉक्सिंगच्या सामन्यातही २ पदकं भारताला मिळाली असून आता तिथेही सुवर्णपदकाकडे भारत कूच करत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी भारतीय खेळाडूंनी खूपच चांगली कामगिरी केली असल्याचं समोर येतंय. 

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Web Title: Commonwealth games 2026 asmita dey historic gold medal for india in judo

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Published On: Jul 31, 2026 | 10:36 PM

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