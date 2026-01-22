Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेश भारतात खेळण्यास सतत नकार देत होता, त्यानंतर आयसीसीने त्यांना स्पष्टपणे सांगितले की ठिकाण बदलले जाणार नाही. आता बांगलादेशने भारतात विश्वचषक न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 05:10 PM
  • मोठी बातमी!
  • बांगलादेश संघ टी-२० वर्ल्ड कपमधून बाहेर
  • ICC ने मोठा दणका दिल्याने क्रिकेट विश्वात खळबळ
ICC T20 World Cup 2026: बांगलादेशकडून मोठी बातमी येत आहे. बांगलादेशने टी-२० विश्वचषकासाठी भारतात येण्यास नकार दिला आहे. यासह, बांगलादेश विश्वचषकात सहभागी होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. बांगलादेश भारतात खेळण्यास सतत नकार देत होता, त्यानंतर आयसीसीने त्यांना स्पष्टपणे सांगितले की ठिकाण बदलले जाणार नाही. आता बांगलादेशने भारतात विश्वचषक न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२६ चा टी-२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारीपासून भारत आणि श्रीलंकेत खेळला जाणार आहे. टी-२० विश्वचषकावर बहिष्कार टाकल्यानंतर, आता बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून एक मोठे विधान आले आहे.

बांगलादेशने एक निवेदन जारी केले

बांगलादेशने आपल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, “आयसीसीने आमचे सामने भारताबाहेर हलवण्यास नकार दिला आहे. आम्हाला क्रिकेटच्या भविष्याबद्दल चिंता आहे, कारण त्याची लोकप्रियता दररोज कमी होत आहे आणि २० कोटी लोकांना या खेळापासून वगळण्यात येत आहे. जर आमचा देश ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश असूनही ऑलिंपिकमध्ये खेळला नाही तर तो आयसीसीचा पराभव असेल.

आम्हाला विश्वचषक खेळायचा आहे आणि आयसीसीशी आमची चर्चा सुरू ठेवू, परंतु आम्ही भारतात विश्वचषक खेळणार नाही. आम्ही आमचा लढा सुरू ठेवू कारण बैठकीत घेतलेले निर्णय धक्कादायक होते. मुस्तफिजूरचा खटला हा एक वेगळा मुद्दा नाही; सर्व निर्णय केवळ भारतानेच घेतले होते.”

 PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट; चाहत्यांनी उडवली खिल्ली; पहा VIDEO

नेमंका वाद काय आहे?

मोठ्या विरोधानंतर, बीसीसीआयने केकेआरला मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ मधून वगळण्याचे निर्देश दिले, त्यानंतर फ्रँचायझीने त्याला सोडले. मुस्तफिजूरच्या वगळण्याने बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतप्त झाले, ज्यामुळे बांगलादेशने भारतात २०२६ चा टी२० विश्वचषक न खेळण्याचा निर्णय घेतला. पण २१ जानेवारी रोजी आयसीसीने बांगलादेशला स्पष्टपणे सांगितले की त्यांनी वेळापत्रकानुसार भारतात त्यांचे सामने खेळावेत, अन्यथा त्यांना माघार घ्यावी लागेल. आता, बांगलादेशने भारतात खेळण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. परिणामी, बांगलादेश टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 04:56 PM

