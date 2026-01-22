🚨 NO BANGLADESH IN T20 WORLD CUP 🚨 – Bangladesh Government has announced that their team is boycotting the World Cup. [Vikrant Gupta] pic.twitter.com/f0AklgNzGX — Johns. (@CricCrazyJohns) January 22, 2026
बांगलादेशने आपल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, “आयसीसीने आमचे सामने भारताबाहेर हलवण्यास नकार दिला आहे. आम्हाला क्रिकेटच्या भविष्याबद्दल चिंता आहे, कारण त्याची लोकप्रियता दररोज कमी होत आहे आणि २० कोटी लोकांना या खेळापासून वगळण्यात येत आहे. जर आमचा देश ऑलिंपिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश असूनही ऑलिंपिकमध्ये खेळला नाही तर तो आयसीसीचा पराभव असेल.
आम्हाला विश्वचषक खेळायचा आहे आणि आयसीसीशी आमची चर्चा सुरू ठेवू, परंतु आम्ही भारतात विश्वचषक खेळणार नाही. आम्ही आमचा लढा सुरू ठेवू कारण बैठकीत घेतलेले निर्णय धक्कादायक होते. मुस्तफिजूरचा खटला हा एक वेगळा मुद्दा नाही; सर्व निर्णय केवळ भारतानेच घेतले होते.”
मोठ्या विरोधानंतर, बीसीसीआयने केकेआरला मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ मधून वगळण्याचे निर्देश दिले, त्यानंतर फ्रँचायझीने त्याला सोडले. मुस्तफिजूरच्या वगळण्याने बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड संतप्त झाले, ज्यामुळे बांगलादेशने भारतात २०२६ चा टी२० विश्वचषक न खेळण्याचा निर्णय घेतला. पण २१ जानेवारी रोजी आयसीसीने बांगलादेशला स्पष्टपणे सांगितले की त्यांनी वेळापत्रकानुसार भारतात त्यांचे सामने खेळावेत, अन्यथा त्यांना माघार घ्यावी लागेल. आता, बांगलादेशने भारतात खेळण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. परिणामी, बांगलादेश टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे.