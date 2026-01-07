Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • The Nepal Squad For The 2026 T20 World Cup Has Been Announced Under The Captaincy Of Rohit Paudel

2026 च्या टी-२० विश्वचषकासाठी नेपाळ संघाची घोषणा! ‘या’ खेळाडूंची लागली लॉटरी; रोहित पौडेल करणार नेतृत्व 

आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी नेपाळने १५ सदस्यीय संघ जाहीर केले आहे. नेपाळ संघाचे रोहित पौडेलकडे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. तर दीपेंद्र सिंग ऐरीकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 05:44 PM
Nepal's squad announced for the 2026 T20 World Cup! These players have hit the jackpot; Rohit Paudel will lead the team.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी नेपाळ संघाची घोषणा(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Nepal has announced its squad for the 2026 T20 World Cup : २०२६ च्या आयसीसी टी-२० विश्वचषकासाठी एक महिना बाकी असताना नेपाळने या मोठ्या स्पर्धेसाठी १५ सदस्यीय संघ घोषित केला आहे. रोहित पौडेलकडे नेपाळ संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. तर दीपेंद्र सिंग ऐरी उपकर्णधार असणार आहे.

२३ वर्षीय अष्टपैलू रोहित पौडेलने आपल्या कामगिरीने संघाला मदत करत नेपाळच्या क्रिकेट विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या विश्वचषकामध्ये त्याला दीपेंद्र सिंग ऐरीची साथ मिळणार आहे. क्रिकेटच्या सर्वात लहान स्वरूपात नेपाळला योग्य संतुलन प्रदान करण्यासाठी दीपेंद्रची अष्टपैलू क्षमता देखील महत्त्वाची असणार आहे. नेपाळ संघाची २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकातील निराशाजनक कामगिरी राहिली होती. आता या स्पर्धेत संघ सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल.

हेही वाचा : IND U19 vs SA U19: 2026 मध्येही वैभव सूर्यवंशीचा धुमाकूळ कायम! 63 चेंडूत ठोकले शतक

संदीप लामिछाने फिरकीचे नेतृत्व

जगभरात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव असलेला संदीप लामिछाने फिरकी गोलंदाजीचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. त्याला डावखुरा फिरकी गोलंदाज ललित राजबोंगशी साथ मिळेल. त्याला सहकारी फिरकी गोलंदाज दीपेंद्र सिंग ऐरी आणि बसीर अहमद यांचेही सहकार्य लाभेल. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून दीपेंद्र, गुलशन झा, आरिफ शेख आणि सोमपाल कामी हे संघात असणा आहेत.

फलंदाजीत समतोल

कुशल भुर्तेल संघाला सुरुवातीच्या षटकांमध्ये चांगली सुरुवात करून देण्याची जबाबदारी घेणार आहे.  यष्टींमागे आसिफ शेख ताकद आणि स्थिरता प्रदान करण्यात महत्वाची भूमिका बाजावेल. लोकेश मधल्या फळीला स्थिर करण्यास आणि आधार देण्यास मदत करताना दिसणार आहे. संदीप जोरा आणि नंदन यादव फलंदाजीची अधिक खोली प्रदान करतील. सोमपाल कामी आणि करण केसी जलदगती गोलंदाजीचे नेतृत्व करताना दिसणार आहेत.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026: टी-२० विश्वचषकासाठी न्यूझीलंड संघाची घोषणा! ‘या’ खेळाडूच्या खांद्यावर नेतृत्वाची धुरा

 नेपाळचा ‘क’ गटात समावेश

२०२६ च्या पुरुष टी२० विश्वचषकासाठी नेपाळ गट क मध्ये समाविष्ट आहे. नेपाळ ८ फेब्रुवारी रोजी इंग्लंडशी, त्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी इटलीशी सामना करणार आहे. संघ १५ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजशी आणि १७ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशविरुद्ध सामना असणार आहे.

टी२० विश्वचषकासाठी नेपाळचा संघ खालीलप्रमाणे

रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग ऐरी, संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बसीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजवंशी, शेर मल्ला, लोकेश बाम.

Web Title: The nepal squad for the 2026 t20 world cup has been announced under the captaincy of rohit paudel

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 05:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा 
1

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा 

Ind vs NZ, 1st T20 match: आज भारतीय संघ नागपुरात पोहचणार; चाहत्यांची होणार विमानतळावर गर्दी 
2

Ind vs NZ, 1st T20 match: आज भारतीय संघ नागपुरात पोहचणार; चाहत्यांची होणार विमानतळावर गर्दी 

IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी
3

IND vs NZ, T20 series : टी-२० विश्वचषकापूर्वी श्रेयस अय्यरला लॉटरी!भारतीय टी-२० संघात मिळाली जागा, सुंदरऐवजी ‘या’ खेळाडूला संधी

इंग्लंडच्या T20 World Cup 2026 तयारीत मोठा अडथळा! भारत सरकारकडून ‘या’ दोन पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना अद्याप व्हिसा नाही 
4

इंग्लंडच्या T20 World Cup 2026 तयारीत मोठा अडथळा! भारत सरकारकडून ‘या’ दोन पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना अद्याप व्हिसा नाही 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM