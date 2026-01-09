IND vs NZ : न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेला 2 दिवस असताना श्रेयस अय्यरच्या तंदुरुस्तीबद्दल आली मोठी अपडेट, वाचा सविस्तर

Shreyas Iyer Health Update : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिकेला सुरूवात व्हायला दोन दिवस शिल्लक आहेत. पहिला सामना 11 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे, यासाठी बीसीसीआयने संघाची घोषणा केली होती. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. बीसीसीआयने या मालिकेसाठी संघ जाहीर केले आहेत. उपकर्णधार श्रेयस अय्यर संघात परतला आहे. तथापि, दुखापतीमुळे तो मैदानाबाहेर असल्याने त्याच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी उपलब्धतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान झेल घेताना श्रेयस अय्यरला दुखापत झाली होती, ज्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिका एकदिवसीय मालिकेतूनही बाहेर पडला होता. मालिका सुरू होण्यापूर्वी श्रेयस अय्यरच्या तंदुरुस्तीबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ESPNcricinfo नुसार, श्रेयस अय्यरला न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताच्या संघात सामील होण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला श्रेयसचा भारताच्या १५ सदस्यीय संघात समावेश करण्यात आला होता, परंतु तो त्याच्या फिटनेसच्या अधीन होता.
WPL 2026 : आजपासून महिला प्रीमियर लीग 2026 चा होणार शुभारंभ! नवी मुंबईत रंगणार MI vs RCB यांच्यात सामना
५० षटकांच्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याची मॅच फिटनेस सिद्ध केल्यानंतर, श्रेयस आता शुक्रवारी, वडोदरा येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्याच्या दोन दिवस आधी भारतीय संघात सामील होईल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपूर्वी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये श्रेयस अय्यरने आपली तंदुरुस्ती सिद्ध केली. मुंबईचे नेतृत्व करताना त्याने ८२ आणि ४५ अशा दोन प्रभावी धावा केल्या. २५ ऑक्टोबर रोजी सिडनी वनडेमध्ये कॅच पकडताना प्लीहाला दुखापत झाल्यानंतर भारताचा एकदिवसीय उपकर्णधार श्रेयस अय्यर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे.
प्लीहा फुटल्यामुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. भारताच्या बहुतेक एकदिवसीय संघाचे खेळाडू ७ जानेवारी रोजी वडोदरा येथे पोहोचले. वडोदरा येथे १५ वर्षांहून अधिक काळानंतर पहिलाच पुरुषांचा आंतरराष्ट्रीय सामना रविवारी होणार आहे. नव्याने बांधलेल्या कोटाम्बी स्टेडियममध्ये यापूर्वीच WPL आणि महिलांचे एकदिवसीय सामने झाले आहेत.
भारताचा एकदिवसीय संघ
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसीध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), अरविंद कुमार, अरविंद कुमार, यष्टिरक्षक.