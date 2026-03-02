India vs England : योगायोग सलग तिसऱ्यांदा भिडणार भारत आणि इंग्लंड! कोणाला मिळणार अंतिम सामन्याचे तिकीट?

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा दुसरा उपांत्य सामना टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यात होणार आहे. टीम इंडियाने त्यांच्या शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात वेस्ट इंडिजचा पराभव केला तेव्हा हे निश्चित झाले. या पराभवामुळे वेस्ट इंडिज स्पर्धेतून बाहेर पडले, तर भारताने सेमीफायनलचे तिकीट मिळवले. भारत ग्रुप १ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. त्यामुळे, सेमीफायनल २ मध्ये भारत ग्रुप २ मधील नंबर वन संघाशी सामना करेल. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील आमनेसामने सेमीफायनलची ही हॅट्रिक आहे.
खरं तर, टीम इंडिया आणि इंग्लंड गेल्या दोन टी-२० विश्वचषकांच्या उपांत्य फेरीत एकमेकांसमोर आले आहेत. आता, सलग तिसऱ्यांदा, भारत आणि इंग्लंड अंतिम फेरीत आमनेसामने येतील. स्पर्धा देखील समान झाली आहे, कारण २०२२ मध्ये, इंग्लंडने टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत भारताचा पराभव केला होता, तर २०२४ मध्ये, टीम इंडियाने इंग्लंडचा सेमीफायनलमध्ये पराभव करून त्यांचा बदला घेतला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
एवढेच नाही तर गेल्या दोन स्पर्धांमध्ये भारताविरुद्ध सेमीफायनल जिंकणारा संघ अंतिम फेरीतही पोहोचला. २०२४ मध्ये भारताचा सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडने पराभव केला आणि इंग्लंडने अंतिम फेरीतही विजय मिळवला. त्याचप्रमाणे २०२४ मध्ये भारताने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडचा पराभव केला आणि टीम इंडियाने पुन्हा अंतिम फेरी जिंकली. हे सलग तिसऱ्यांदा आहे जेव्हा दोन्ही संघ सेमीफायनलमध्ये एकमेकांसमोर येतील.
Make way for #TeamIndia! 👏💙 England ✅
South Africa ✅
New Zealand ✅
India ✅ The defending champions make the ICC Men’s T20 WC semi-finals for the 6th time 😍 ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 6 PM pic.twitter.com/cSJWeOLh0F — Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026
भारत आणि इंग्लंड गेल्या १४ वर्षांपासून टी२० विश्वचषकाच्या लीग फेज किंवा सुपर ८ टप्प्यात आमनेसामने आले नसले तरी, दोन्ही संघ शेवटचे २०१२ मध्ये बाद फेरीपूर्वी भेटले होते. भारताने तो सामना जिंकला. एकूणच, भारत आणि इंग्लंड टी२० विश्वचषकात पाच वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, ज्यामध्ये भारताने तीन आणि इंग्लंडने दोन वेळा विजय मिळवला आहे.