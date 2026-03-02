Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • India Vs England Coincidentally India And England Will Clash For The Third Time In A Row Who Will Get The Final Ticket

India vs England : योगायोग सलग तिसऱ्यांदा भिडणार भारत आणि इंग्लंड! कोणाला मिळणार अंतिम सामन्याचे तिकीट?

सेमीफायनल २ मध्ये भारत ग्रुप २ मधील नंबर वन संघाशी सामना करेल. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील आमनेसामने सेमीफायनलची ही हॅट्रिक आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:40 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा दुसरा उपांत्य सामना टीम इंडिया आणि इंग्लंड यांच्यात होणार आहे. टीम इंडियाने त्यांच्या शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात वेस्ट इंडिजचा पराभव केला तेव्हा हे निश्चित झाले. या पराभवामुळे वेस्ट इंडिज स्पर्धेतून बाहेर पडले, तर भारताने सेमीफायनलचे तिकीट मिळवले. भारत ग्रुप १ मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. त्यामुळे, सेमीफायनल २ मध्ये भारत ग्रुप २ मधील नंबर वन संघाशी सामना करेल. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील आमनेसामने सेमीफायनलची ही हॅट्रिक आहे.

खरं तर, टीम इंडिया आणि इंग्लंड गेल्या दोन टी-२० विश्वचषकांच्या उपांत्य फेरीत एकमेकांसमोर आले आहेत. आता, सलग तिसऱ्यांदा, भारत आणि इंग्लंड अंतिम फेरीत आमनेसामने येतील. स्पर्धा देखील समान झाली आहे, कारण २०२२ मध्ये, इंग्लंडने टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत भारताचा पराभव केला होता, तर २०२४ मध्ये, टीम इंडियाने इंग्लंडचा सेमीफायनलमध्ये पराभव करून त्यांचा बदला घेतला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

IND vs WI : कॅप्टनने केला संजूवर कौतुकाचा वर्षाव! “आम्ही घाबरलो होतो…” सामना झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केला मोठा खुलासा

एवढेच नाही तर गेल्या दोन स्पर्धांमध्ये भारताविरुद्ध सेमीफायनल जिंकणारा संघ अंतिम फेरीतही पोहोचला. २०२४ मध्ये भारताचा सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडने पराभव केला आणि इंग्लंडने अंतिम फेरीतही विजय मिळवला. त्याचप्रमाणे २०२४ मध्ये भारताने सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडचा पराभव केला आणि टीम इंडियाने पुन्हा अंतिम फेरी जिंकली. हे सलग तिसऱ्यांदा आहे जेव्हा दोन्ही संघ सेमीफायनलमध्ये एकमेकांसमोर येतील.

भारत आणि इंग्लंड गेल्या १४ वर्षांपासून टी२० विश्वचषकाच्या लीग फेज किंवा सुपर ८ टप्प्यात आमनेसामने आले नसले तरी, दोन्ही संघ शेवटचे २०१२ मध्ये बाद फेरीपूर्वी भेटले होते. भारताने तो सामना जिंकला. एकूणच, भारत आणि इंग्लंड टी२० विश्वचषकात पाच वेळा एकमेकांसमोर आले आहेत, ज्यामध्ये भारताने तीन आणि इंग्लंडने दोन वेळा विजय मिळवला आहे.

Web Title: India vs england coincidentally india and england will clash for the third time in a row who will get the final ticket

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs WI : ‘लूज शॉट्स खेळणे बंद कर…’ सातत्याने खराब कामगिरीनंतर माजी भारतीय खेळाडू अभिषेक शर्मावर संतापला
1

IND vs WI : ‘लूज शॉट्स खेळणे बंद कर…’ सातत्याने खराब कामगिरीनंतर माजी भारतीय खेळाडू अभिषेक शर्मावर संतापला

IND vs AFG : विश्वचषकानंतर भारताच्या संघासमोर अफगाणिस्तानचे आव्हान, BCCI ने शेअर केले वेळापत्रक
2

IND vs AFG : विश्वचषकानंतर भारताच्या संघासमोर अफगाणिस्तानचे आव्हान, BCCI ने शेअर केले वेळापत्रक

वर्ल्ड कपमध्ये प्लाॅप… आता बाबर आणि शाहीनवर PCB करणार कारवाई! पाकिस्तान बोर्डची झाली तयारी सुरू
3

वर्ल्ड कपमध्ये प्लाॅप… आता बाबर आणि शाहीनवर PCB करणार कारवाई! पाकिस्तान बोर्डची झाली तयारी सुरू

Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव
4

Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India vs England : योगायोग सलग तिसऱ्यांदा भिडणार भारत आणि इंग्लंड! कोणाला मिळणार अंतिम सामन्याचे तिकीट?

India vs England : योगायोग सलग तिसऱ्यांदा भिडणार भारत आणि इंग्लंड! कोणाला मिळणार अंतिम सामन्याचे तिकीट?

Mar 02, 2026 | 02:40 PM
थंडीमुळे मोहर करपल्याने काजू पिकाला फटका; कोकणातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी

थंडीमुळे मोहर करपल्याने काजू पिकाला फटका; कोकणातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी

Mar 02, 2026 | 02:40 PM
‘तुंबाड 2’ची कथा अधिक रोमांचक होणार, बहुप्रतीक्षित सिक्वेलमध्ये झळकणार Nawazuddin Siddiqui; लवकरच चित्रिकरण सुरू

‘तुंबाड 2’ची कथा अधिक रोमांचक होणार, बहुप्रतीक्षित सिक्वेलमध्ये झळकणार Nawazuddin Siddiqui; लवकरच चित्रिकरण सुरू

Mar 02, 2026 | 02:30 PM
बँकेत अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! सेंट्रल बँकमध्ये २७५ जागांची मेगाभरती, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

बँकेत अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी! सेंट्रल बँकमध्ये २७५ जागांची मेगाभरती, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

Mar 02, 2026 | 02:29 PM
Ahmedabad Crime: होत्याचे नव्हते झाले! एकट्यात प्रेयसीला भेटण्याची ओढ, पण अचानक आले वडील; १२ वी च्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल

Ahmedabad Crime: होत्याचे नव्हते झाले! एकट्यात प्रेयसीला भेटण्याची ओढ, पण अचानक आले वडील; १२ वी च्या मुलाने उचलले टोकाचे पाऊल

Mar 02, 2026 | 02:24 PM
देवगिरी किल्ल्यावर ३०० रणरागिणींचे श्रमदान! विखे पाटील परिवाराच्या पुढाकाराने ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा अनोखा संदेश

देवगिरी किल्ल्यावर ३०० रणरागिणींचे श्रमदान! विखे पाटील परिवाराच्या पुढाकाराने ऐतिहासिक वारसा जपण्याचा अनोखा संदेश

Mar 02, 2026 | 02:21 PM
रक्तातील कावीळ कशामुळे होते? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी होईल मृत्यू

रक्तातील कावीळ कशामुळे होते? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष, अन्यथा कोणत्याही क्षणी होईल मृत्यू

Mar 02, 2026 | 02:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM