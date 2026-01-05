UP Warriorz ने नवीन कर्णधाराची केली घोषणा, दीप्ती शर्मा नाही तर या दिग्गज खेळाडूकडे संघाची कमान

WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२५ सुरू व्हायला काही दिवस शिल्लक आहेत. पहिला सामना मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राॅयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना 9 जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. महिला प्रीमियर लीग २०२५ साठी पाचही संघ सज्ज आहेत. आगामी हंगामासाठी, UP वॉरियर्सने ऑस्ट्रेलियन दिग्गज मेग लॅनिंगची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे. आगामी हंगामासाठी दीप्ती शर्माला कर्णधारपद दिले जाईल अशी अटकळ असताना, तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
मेग लॅनिंगने तिन्ही महिला प्रीमियर लीग फायनलमध्ये खेळले आहे. यापूर्वी, ती दिल्ली कॅपिटल्सची कर्णधार होती. मेग लॅनिंगने महिला प्रिमियर लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सची कर्णधारपद सांभाळले होते. तिने दिल्ली कॅपिटल्सला तीन वेळा फायनलमध्ये पोहोचवले आहे पण संघ अजूनपर्यत एकही ट्राॅफी जिंकू शकला नाही.
Mustafizur Rahman: मुस्तफिजुरच्या ‘रिलीज’वरून भारत-बांगलादेश क्रिकेटमध्ये ठिणगी; बांगलादेश सरकार कडक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत
यूपी वॉरियर्सने सोशल मीडियावर त्यांच्या नवीन कर्णधाराची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाची लॅनिंग गेल्या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळली. तिने तीन वर्षे फ्रँचायझीची सेवा केली आहे. तिच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीने तीन वेळा अंतिम फेरीतही खेळले आहे. यूपीने अद्याप महिला प्रीमियर लीगचे विजेतेपद जिंकलेले नाही. २०२३ मध्ये संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचला. दुसऱ्या हंगामात ते चौथ्या स्थानावर राहिले, तर २०२५ मध्ये, यूपीने त्यांच्या आठ सामन्यांपैकी फक्त तीन सामने जिंकले.
The Blueprint of Success. The Icon of Leadership. Captain 𝐌𝐄𝐆 👑💛#UPWarriorz #UttarDega #TATAWPL #MegLanning pic.twitter.com/hJho7auTc4 — UP Warriorz (@UPWarriorz) January 4, 2026
तथापि, या हंगामात, संघ त्यांचे पहिले विजेतेपद जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. २०२६ च्या WPL लिलावात UP ने लॅनिंगला ₹१.९० कोटींना विकत घेतले. तिने WPL मध्ये आतापर्यंत २७ सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व केले आहे, ज्यामध्ये १७ जिंकले आहेत आणि १० गमावले आहेत. लॅनिंगने तिच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाला सात विजेतेपदे जिंकून दिली आहेत.
मेग लॅनिंग (कर्णधार), श्वेता सेहरावत, दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टन, फोबी लिचफील्ड, किरण नवगिरे, हरलीन देओल, क्रांती गॉड, आशा शोबाना, डिआंड्रा डॉटिन, शिखा पांडे, क्लो ट्रायॉन, शिप्रा गिरी, सिमरन शेख, चार्ली नॉट, सुमन त्रिशैवाल, प्रगा त्रिशूल, प्रगा राशावाल.