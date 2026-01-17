विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

विजय हजारे ट्रॉफी आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, हा सामना विदर्भ विरुद्ध सौराष्ट्र यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. रविवार, १८ जानेवारी रोजी जेव्हा हर्ष दुबे यांच्या नेतृत्वाखालील विदर्भ संघ विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या अंतिम सामन्यात सौराष्ट्राशी सामना करेल, तेव्हा ते पुन्हा एकदा इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करतील. विदर्भ संघाने कधीही विजय हजारे ट्रॉफी जिंकलेली नाही. गेल्या हंगामात, संघ अंतिम फेरीत पोहोचला होता, परंतु कर्नाटककडून झालेल्या पराभवामुळे त्यांचे पहिले विजेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न भंगले.
पुन्हा एकदा ट्रॉफी जिंकण्याचे स्वप्न घेऊन, विदर्भ संघ विजय हजारे ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. दरम्यान, सौराष्ट्रने दोनदा विजय हजारे करंडक जिंकला आहे. त्यांनी शेवटचे विजेतेपद २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राला हरवून जिंकले होते, तर त्यांचा पहिला विजय २००७-०८ मध्ये झाला होता.
That moment when Saurashtra made it to the final of the #VijayHazareTrophy 🔥 Vishvarajsinh Jadeja fittingly hit the winning runs and remained not out on 165* 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/xkGgrl714z#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/SQJjH02gMN — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 16, 2026
विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात तामिळनाडू आणि कर्नाटक हे सर्वात यशस्वी संघ आहेत, परंतु यावेळी कोणताही संघ अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही. विदर्भाने उपांत्य फेरीत कर्नाटकचा पराभव केला आणि त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढले, तर तामिळनाडू यावेळी गट टप्प्यात बाहेर पडला आणि उपांत्यपूर्व फेरीतही पोहोचू शकला नाही.
विदर्भ संघ- शुभम दुबे, अमन मोखाडे, यश राठोड, रविकुमार समर्थ, ध्रुव शौरे, अक्षय वाडकर, हर्ष दुबे, नचिकेत भुते, पार्थ रेखडे, अथर्व तायडे, यश ठाकूर, प्रफुल्ल हिंगे, दर्शन नळकांडे, गणेश भोसले, शिवराम भोसले, दीपेश देशमुख, यशवंत देशमुख, यशवंत देशमुख. बिनकर.
सौराष्ट्र संघ : हार्विक देसाई, तरंग गोहेल, चिराग जानी, प्रेरक मंकड, युवराज चुडासामा, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, चेतन साकारिया, रुचित अहिर, पार्थ भुत, समर गज्जर, अंश गोसाई, विश्वराज जडेजा, जय गोहिल, हितेन कानबी, प्रेरक, हितेन कर्णिक, हेराविक. परस्वराज राणा, रवी