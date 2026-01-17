Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Vidarbha Gets A Chance To Create History Which Teams Have Won The Most Vijay Hazare Trophy Read The Complete List

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

रविवार, १८ जानेवारी रोजी जेव्हा हर्ष दुबे यांच्या नेतृत्वाखालील विदर्भ संघ विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या अंतिम सामन्यात सौराष्ट्राशी सामना करेल, तेव्हा ते पुन्हा एकदा इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करतील.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:07 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

विजय हजारे ट्रॉफी आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, हा सामना विदर्भ विरुद्ध सौराष्ट्र यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. रविवार, १८ जानेवारी रोजी जेव्हा हर्ष दुबे यांच्या नेतृत्वाखालील विदर्भ संघ विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या अंतिम सामन्यात सौराष्ट्राशी सामना करेल, तेव्हा ते पुन्हा एकदा इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करतील. विदर्भ संघाने कधीही विजय हजारे ट्रॉफी जिंकलेली नाही. गेल्या हंगामात, संघ अंतिम फेरीत पोहोचला होता, परंतु कर्नाटककडून झालेल्या पराभवामुळे त्यांचे पहिले विजेतेपद जिंकण्याचे स्वप्न भंगले. 

पुन्हा एकदा ट्रॉफी जिंकण्याचे स्वप्न घेऊन, विदर्भ संघ विजय हजारे ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. दरम्यान, सौराष्ट्रने दोनदा विजय हजारे करंडक जिंकला आहे. त्यांनी शेवटचे विजेतेपद २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राला हरवून जिंकले होते, तर त्यांचा पहिला विजय २००७-०८ मध्ये झाला होता.

विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासात तामिळनाडू आणि कर्नाटक हे सर्वात यशस्वी संघ आहेत, परंतु यावेळी कोणताही संघ अंतिम फेरीत पोहोचू शकला नाही. विदर्भाने उपांत्य फेरीत कर्नाटकचा पराभव केला आणि त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढले, तर तामिळनाडू यावेळी गट टप्प्यात बाहेर पडला आणि उपांत्यपूर्व फेरीतही पोहोचू शकला नाही.

विजय हजारे ट्रॉफीच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • तामिळनाडू – ५
  • कर्नाटक – ५
  • मुंबई – ४
  • सौराष्ट्र – २
  • बंगाल – १
  • उत्तर प्रदेश – १
  • दिल्ली – १
  • रेल्वे – १
  • गुजरात – १
  • झारखंड – १
  • हिमाचल प्रदेश – १
  • हरियाणा – १
विदर्भाव्यतिरिक्त, पंजाब, राजस्थान, आसाम आणि महाराष्ट्र यांनीही कधीही विजय हजारे ट्रॉफी जिंकलेली नाही.

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग

विदर्भ संघ- शुभम दुबे, अमन मोखाडे, यश राठोड, रविकुमार समर्थ, ध्रुव शौरे, अक्षय वाडकर, हर्ष दुबे, नचिकेत भुते, पार्थ रेखडे, अथर्व तायडे, यश ठाकूर, प्रफुल्ल हिंगे, दर्शन नळकांडे, गणेश भोसले, शिवराम भोसले, दीपेश देशमुख, यशवंत देशमुख, यशवंत देशमुख. बिनकर.

सौराष्ट्र संघ : हार्विक देसाई, तरंग गोहेल, चिराग जानी, प्रेरक मंकड, युवराज चुडासामा, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, चेतन साकारिया, रुचित अहिर, पार्थ भुत, समर गज्जर, अंश गोसाई, विश्वराज जडेजा, जय गोहिल, हितेन कानबी, प्रेरक, हितेन कर्णिक, हेराविक. परस्वराज राणा, रवी

Web Title: Vidarbha gets a chance to create history which teams have won the most vijay hazare trophy read the complete list

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 02:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत
1

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?
2

Yuzvendra Chahal: चहलच्या आयुष्यात पुन्हा वादळ? आरजे महवशसोबतची मैत्री संपली? एकमेकांना केलं ‘अनफॉलो’; नेमकं प्रकरण काय?

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
3

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
4

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM
‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Jan 22, 2026 | 08:22 AM
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM