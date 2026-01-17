WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग

Mumbai Indians vs UP Warriors Match Preview : मुंबई इंडियन्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स यांच्यामध्ये एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा आमनेसामने असणार आहेत. यूपी वॉरियर्सने अखेर १५ जानेवारी रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सचा पराभव करून WPL २०२६ मध्ये आपले खाते उघडले. आता, त्याच ठिकाणी आणि त्याच प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध, मेग लॅनिंगच्या यूपीडब्ल्यूला १७ जानेवारी रोजी पुन्हा हरमनप्रीत कौरच्या एमआयशी सामना करताना लीगमधील त्यांचा दुसरा विजय नोंदवण्याची संधी आहे.
समोरासमोरील सामन्यांच्या बाबतीत, मुंबई इंडियन्सचा वरचष्मा आहे, परंतु उत्तर प्रदेशने या मैदानावर दोनदा मुंबईला हरवले आहे आणि एकदा पराभव पत्करला आहे. आतापर्यंत चार सामन्यांमध्ये फक्त एक विजय मिळवला आहे, जर उत्तर प्रदेशने आणखी काही सामने गमावले तर त्यांना प्लेऑफ स्पर्धेत राहणे जवळजवळ अशक्य होईल. म्हणूनच, नवीन आत्मविश्वासाने, कर्णधार लॅनिंग सातत्यपूर्ण विजय मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवेल.
दरम्यान, मुंबई इंडियन्सचा संघ नवी मुंबई लेगमध्ये काही फिटनेसच्या समस्या असूनही चांगल्या कामगिरीने संपवण्याचा प्रयत्न करेल. विजयामुळे त्यांच्या प्लेऑफच्या संधी बळकट होतील, परंतु वडोदरा लेगमध्ये पराभवामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची होऊ शकते.
नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवरील खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजीसाठी चांगली मानली जाते, विशेषतः या स्पर्धेत पाठलाग करणाऱ्या संघासाठी, कारण रात्रीच्या वेळी दव फायदेशीर ठरू शकते.
नवी मुंबईतील हवामान आज स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे, पावसाचा अंदाज नाही. तापमान १८ ते ३० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे. १० ते २० किलोमीटर प्रति तास वेगाने वारे वाहण्याची अपेक्षा आहे.
जी त्रिशा, मेग लॅनिंग (कर्णधार), फोबी लिचफील्ड, हरलीन देओल, श्वेता सेहरावत (यष्टीरक्षक), क्लो ट्रायॉन, दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोबाना, शिखा पांडे, क्रांती गौड.
जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), एमिली केर, नॅट सायव्हर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), निकोला केरी, सजीवन सजना, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता, सायका इशाक.
स्थळ: डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई
सामना सुरू होण्याची वेळ: १७ जानेवारी, दुपारी ३:०० वाजता (IST)
लाईव्ह कुठे पहायचे?: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, जिओहॉटर