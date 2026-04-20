Virat-Anushka पुन्हा Premanand Maharaj यांच्या भेटीला; सामान्य भक्तांसोबत बसून प्रवचनातील प्रत्येक शब्द मनात साठवला

अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली सोमवारी, २० एप्रिल रोजी वृंदावनमध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी वराह घाटावर स्थित ‘श्री हित राधा केली कुंज आश्रमात’ प्रेमानंद महाराज यांची भेट घेतली. विराट आणि अनुष्का यांचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर समोर आली आहेत, ज्यामध्ये हे जोडपे लोकांच्या गर्दीत शांतपणे बसून आध्यात्मिक प्रवचन ऐकताना दिसत आहे. गेल्या पाच महिन्यांत, अनुष्का आणि विराटने प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमाला अनेकदा भेट दिली आहे.
विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा सोमवारी सकाळी वृंदावनमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी प्रेमानंद महाराज यांचे आशीर्वाद घेतले. या भेटीदरम्यान, त्यांनी महाराजजींचे प्रवचन अत्यंत श्रद्धेने ऐकले. प्रेमानंद महाराजांवर विराट आणि अनुष्का यांची असलेली गाढ श्रद्धा कोणापासूनही लपलेली नाही. या भेटीपूर्वी, या जोडप्याने याच वर्षाच्या सुरुवातीला, 20 फेब्रुवारी रोजी देखील वृंदावनला भेट दिली होती.
आता, अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तानंतर, विराट आणि अनुष्का यांनी वृंदावनमधील या आध्यात्मिक सत्संगात सहभाग घेतला आणि महाराजजींचे आशीर्वाद अत्यंत आदराने घेतले. या कार्यक्रमातील एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये, ‘किंग कोहली’च्या गळ्यात तुळशीची माळ घातलेली दिसून आली, तर अनुष्का शर्मा एका साध्या, पांढऱ्या रंगाच्या पारंपरिक वेशभूषेत दिसली.
