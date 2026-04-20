Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Virat-Anushka पुन्हा Premanand Maharaj यांच्या भेटीला; सामान्य भक्तांसोबत बसून प्रवचनातील प्रत्येक शब्द मनात साठवला

वृंदावनमधील विराट आणि अनुष्काच्या अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत आणि सध्या ते लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. प्रेमानंद महाराजांची विराट आणि अनुष्का यांची ही पाचवी भेट ठरली आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 06:53 PM
Virat-Anushka पुन्हा Premanand Maharaj यांच्या भेटीला (Photo Credit- X)

Virat-Anushka पुन्हा Premanand Maharaj यांच्या भेटीला (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • Virat-Anushka पुन्हा Premanand Maharaj यांच्या भेटीला
  • सामान्य भक्तांसोबत बसून प्रवचनातील प्रत्येक शब्द मनात साठवला
Virat Kohli-Anushka Sharma Video: भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या वारंवार चर्चेत येत आहे. अलीकडेच, त्याने एका ‘इन्फ्लुएन्सर’ची सोशल मीडिया पोस्ट ‘लाईक’ केली होती; या कृतीमुळे त्याला त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर ‘ट्रोल’ केले गेले. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा  हे दोघेही प्रेमानंद महाराज यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले आहेत. वृंदावनमधील विराट आणि अनुष्काच्या अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत आणि सध्या ते लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. प्रेमानंद महाराजांची विराट आणि अनुष्का यांची ही पाचवी भेट ठरली आहे. महाराजजींच्या ‘दरबारात’ पोहोचल्यावर, या जोडप्याने सामान्य जनतेच्या सोबतीने बसून त्यांचे आध्यात्मिक प्रवचन ऐकले. सोशल मीडियावर लोक विराट आणि अनुष्काच्या नम्रतेचे आणि साधेपणाचे भरभरून कौतुक करत आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)


अनुष्का शर्मा आणि विराट कोहली सोमवारी, २० एप्रिल रोजी वृंदावनमध्ये दाखल झाले आणि त्यांनी वराह घाटावर स्थित ‘श्री हित राधा केली कुंज आश्रमात’ प्रेमानंद महाराज यांची भेट घेतली. विराट आणि अनुष्का यांचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर समोर आली आहेत, ज्यामध्ये हे जोडपे लोकांच्या गर्दीत शांतपणे बसून आध्यात्मिक प्रवचन ऐकताना दिसत आहे. गेल्या पाच महिन्यांत, अनुष्का आणि विराटने प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमाला अनेकदा भेट दिली आहे.

RCB Vs DC Live: दिल्लीच्या गोलंदाजांना ‘सॉल्ट’ झोंबला; कॅपिटल्सला विजयासाठी ‘इतक्या’ रन्सची गरज

विराट आणि अनुष्का यांची प्रेमानंद महाराजांशी भेट

विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा सोमवारी सकाळी वृंदावनमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी प्रेमानंद महाराज यांचे आशीर्वाद घेतले. या भेटीदरम्यान, त्यांनी महाराजजींचे प्रवचन अत्यंत श्रद्धेने ऐकले. प्रेमानंद महाराजांवर विराट आणि अनुष्का यांची असलेली गाढ श्रद्धा कोणापासूनही लपलेली नाही. या भेटीपूर्वी, या जोडप्याने याच वर्षाच्या सुरुवातीला, 20 फेब्रुवारी रोजी देखील वृंदावनला भेट दिली होती.

आता, अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तानंतर, विराट आणि अनुष्का यांनी वृंदावनमधील या आध्यात्मिक सत्संगात सहभाग घेतला आणि महाराजजींचे आशीर्वाद अत्यंत आदराने घेतले. या कार्यक्रमातील एका व्हायरल व्हिडिओमध्ये, ‘किंग कोहली’च्या गळ्यात तुळशीची माळ घातलेली दिसून आली, तर अनुष्का शर्मा एका साध्या, पांढऱ्या रंगाच्या पारंपरिक वेशभूषेत दिसली.

RCB कडून Virat Kohli ने घेतली LSG च्या बॉलर्सची शाळा; 5 विकेट्सने केला दणदणीत पराभव

Web Title: Virat anushka reuniting with premanand maharaj

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 06:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू
1

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज
2

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री
3

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर
4

IPL 2026: Virat Kohli ने रचला इतिहास! T20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय क्रिकेटर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM