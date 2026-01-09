Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Virat Kohli Takes A Surprising Step After 2 Years Special Post Creates A Stir On Social Media

2 वर्षांनंतर विराट कोहलीने उचलले आश्चर्यकारक पाऊल, खास पोस्टने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ!

आता, विराट कोहली न्यूझीलंडविरुद्धही धावांचा पाऊस पाडण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. कोहलीने स्वतः त्याच्या सराव सत्राचा एक फोटो पोस्ट केला आहे, जो चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:31 PM
फोटो सौजन्य - Instagram सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Instagram सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli’s post goes viral : न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होण्यासाठी फक्त दोन दिवस शिल्लक असताना, या मालिकेत सर्वांच्या नजरा विराट कोहलीवर आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय मालिकेत तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता आणि त्याला मालिकावीर म्हणून निवडण्यात आले होते. आता, तो न्यूझीलंडविरुद्धही धावांचा पाऊस पाडण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. कोहलीने स्वतः त्याच्या सराव सत्राचा एक फोटो पोस्ट केला आहे, जो चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.

विराट कोहलीच्या पोस्टने खळबळ उडाली

विराट कोहलीने न्यूझीलंड वनडे मालिकेसाठीच्या त्याच्या सराव सत्रातील तीन फोटो इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले, ज्यामुळे चाहत्यांना आश्चर्य वाटले. गेल्या दोन वर्षांपासून विराट सोशल मीडियावर मर्यादित पोस्ट करत होता. त्याने फक्त जाहिराती, त्याची पत्नी अनुष्का शर्मासोबतचे फोटो किंवा भारताच्या विजयांशी संबंधित फोटो पोस्ट केले. कोहलीने सोशल मीडियावर इतर क्रिकेटशी संबंधित फोटो पोस्ट न केल्याने अनेक चाहते निराश झाले. जेव्हा कोहलीने या सर्व गोष्टींव्यतिरिक्त त्याच्या सराव सत्रातील फोटो पोस्ट केले तेव्हा चाहत्यांना खूप आनंद झाला.

T20 World Cup 2026 : ICC स्पर्धांमधील रस होतोय कमी! भारताच्या ‘या’ माजी फलंदाजाने खंत व्यक्त करत दिला ‘हा’ सल्ला

काही दिवसांपूर्वी विराट कोहली पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी वडोदरा येथे पोहोचला होता. त्याने पोहोचताच तयारी सुरू केली. केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, हर्षित राणा आणि यशस्वी जयस्वाल यांच्यासह टीम इंडियाचे इतर खेळाडू देखील एकदिवसीय मालिकेपूर्वी कसरत करताना दिसले. विराटचे वडोदरा येथे भव्य स्वागत करण्यात आले आणि त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

गेल्या चार एकदिवसीय सामन्यांमधील कोहलीची कामगिरी

विराट कोहलीने गेल्या चार एकदिवसीय सामन्यांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. २५ नोव्हेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने नाबाद ७४ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यात त्याने शतके आणि तिसऱ्या सामन्यात नाबाद ६५ धावा केल्या. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने दोन सामने खेळले, ज्यात त्याने १३१ आणि ७७ धावा केल्या.

Web Title: Virat kohli takes a surprising step after 2 years special post creates a stir on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
1

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
2

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
3

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ
4

Saina Nehwal Retirement : ऑलिम्पिक पदक विजेती सायना नेहवालने केली निवृत्तीची घोषणा, धक्कादायक विधनाने सोशल मिडियावर खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM
Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

Jan 20, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM