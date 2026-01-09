2 वर्षांनंतर विराट कोहलीने उचलले आश्चर्यकारक पाऊल, खास पोस्टने सोशल मीडियावर उडवली खळबळ!

Virat Kohli’s post goes viral : न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होण्यासाठी फक्त दोन दिवस शिल्लक असताना, या मालिकेत सर्वांच्या नजरा विराट कोहलीवर आहेत. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या एकदिवसीय मालिकेत तो सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता आणि त्याला मालिकावीर म्हणून निवडण्यात आले होते. आता, तो न्यूझीलंडविरुद्धही धावांचा पाऊस पाडण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. कोहलीने स्वतः त्याच्या सराव सत्राचा एक फोटो पोस्ट केला आहे, जो चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
विराट कोहलीने न्यूझीलंड वनडे मालिकेसाठीच्या त्याच्या सराव सत्रातील तीन फोटो इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले, ज्यामुळे चाहत्यांना आश्चर्य वाटले. गेल्या दोन वर्षांपासून विराट सोशल मीडियावर मर्यादित पोस्ट करत होता. त्याने फक्त जाहिराती, त्याची पत्नी अनुष्का शर्मासोबतचे फोटो किंवा भारताच्या विजयांशी संबंधित फोटो पोस्ट केले. कोहलीने सोशल मीडियावर इतर क्रिकेटशी संबंधित फोटो पोस्ट न केल्याने अनेक चाहते निराश झाले. जेव्हा कोहलीने या सर्व गोष्टींव्यतिरिक्त त्याच्या सराव सत्रातील फोटो पोस्ट केले तेव्हा चाहत्यांना खूप आनंद झाला.
काही दिवसांपूर्वी विराट कोहली पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी वडोदरा येथे पोहोचला होता. त्याने पोहोचताच तयारी सुरू केली. केएल राहुल, यशस्वी जयस्वाल, हर्षित राणा आणि यशस्वी जयस्वाल यांच्यासह टीम इंडियाचे इतर खेळाडू देखील एकदिवसीय मालिकेपूर्वी कसरत करताना दिसले. विराटचे वडोदरा येथे भव्य स्वागत करण्यात आले आणि त्याला पाहण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी जमली होती. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला.
विराट कोहलीने गेल्या चार एकदिवसीय सामन्यांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. २५ नोव्हेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने नाबाद ७४ धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या दोन एकदिवसीय सामन्यात त्याने शतके आणि तिसऱ्या सामन्यात नाबाद ६५ धावा केल्या. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने दोन सामने खेळले, ज्यात त्याने १३१ आणि ७७ धावा केल्या.