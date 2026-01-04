मुस्तफिजूर रहमानला IPL 2026 मधून वगळल्याबद्दल काय म्हणाले मोहम्मद अझरुद्दीन? म्हटले – बोर्डाने काहीही…

भारत आणि बांगलादेशमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, बीसीसीआयने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ च्या लिलावातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ च्या लिलावात मुस्तफिजूर रहमानला ९.२ कोटी रुपयांना खरेदी केले होते, परंतु बीसीसीआयच्या निर्णयानंतर त्यांना बांगलादेशी खेळाडूला सोडावे लागले. बीसीसीआयच्या या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. माजी भारतीय कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन यांनीही या प्रकरणावर आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात की बीसीसीआयने जे केले आहे ते योग्य आहे आणि बीसीसीआयने काहीही चुकीचे केलेले नाही.
मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी एएनआयला सांगितले की, “बोर्डने काहीही चुकीचे केलेले नाही. बांगलादेशमध्ये जे घडत आहे ते चांगले नाही. पण खेळांमध्ये गोष्टी वेगळ्या आहेत. तथापि, बोर्डाने जो काही निर्णय घेतला आहे तो परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला असावा.” मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळल्याने बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड हादरले आहे. ते आता पुढील कारवाईचा विचार करत आहे.
भारत आणि श्रीलंकेत होणारा टी-२० विश्वचषक या महिन्यात सुरू होणार आहे. बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड आता आपल्या खेळाडूंच्या सुरक्षेचा हवाला देत आयसीसीला पत्र लिहिण्याचा विचार करत आहे, जेणेकरून त्यांचे सामने भारतातून श्रीलंकेत हलवले जातील. तथापि, इतक्या कमी वेळात हे शक्य नाही. बांगलादेश संघ भारतात गटातील सर्व चारही सामने खेळेल. त्यांचे पहिले तीन सामने कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर होतील, तर अंतिम सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होईल.
वृत्तानुसार, बांगलादेशच्या क्रीडामंत्र्यांनी बीसीबीला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी आयसीसीला त्यांचे टी-२० विश्वचषक सामने भारताऐवजी श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती करावी. या निर्णयामागील मुख्य कारण म्हणजे मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळणे, तसेच बीसीसीआयने या वर्षी ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या व्हाईट-बॉल दौऱ्याला स्थगिती देणे. टीओआयच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयच्या कृतींवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने ३ जानेवारी रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावली.
२०२६ चा टी-२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान होणार आहे. वेळापत्रकानुसार, बांगलादेश भारतात चार सामने खेळेल, त्यापैकी तीन कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर आणि एक मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल. बांगलादेशचा पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहे. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी ते इटलीविरुद्ध खेळतील आणि १४ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा तिसरा सामना इंग्लंडविरुद्ध होईल. तिन्ही सामने ईडन गार्डन्सवर खेळले जातील. त्यांचा चौथा गट सामना, नेपाळविरुद्ध, १७ फेब्रुवारी रोजी वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाईल.