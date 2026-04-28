Kolhapur News : खरीप हंगामापूर्वीच अडवणूक; खतविक्रेत्यांच्या संपामुळे शेतकरी सापडला कोंडीत

पंचायत समिती सदस्यांनी लक्ष वेधले
खतांची होणारी लिंकिंगचे पडसाद गडहिंग्लज पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उमटले. या संदर्भात पंचायत समिती सदस्य स्वप्निल इंगवले आणि शिवगौड पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. खत कंपन्यांकडून होणाऱ्या लिंकिंगच्या सक्तीने शेतकरीच अडचणीत आला आहे.
नियमांचा फटका
माफदाने म्हटले आहे की, नवीन नियम अडकगीचे ठरले आहेत. अवैध एच डी बी टी बियाणे विक्री याबाबत आक्षेप घेतले आहेत, कंपन्यांकडून होणारे लिंकिंग तसेच अवैद्य कीटकनाशके आणि खतांची अवैद्य एजन्सीकडून होणारी विक्री यासह साथी अॅपच्या माध्यमातून बियाणे विक्री अनिवार्य केल्याने खतविक्रेत्यांनी आंदोलन पुकारले आहे.
Kolhapur News : शिक्षकांना ऑनलाईन कामाचा अतिरिक्त ताण; गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा दर्जाच घसरल्याची खंत
तुटवडा, लिंकिंगमुळे शेतकरी अडचणीत
गेल्या काही दिवसांपासून बाजारपेठेत युरिया आणि डीपी खतांचा तुटवडा जाणवत आहे. अशातच खत कंपन्या, खतांसोबत इतर आवश्यक उत्पादने घेण्याची सक्ती अर्थात लिकिंग करत असल्याने शेतकरी अडवणीत सापडला आहे. विक्रेत्यांनीच दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने साठेबाजी वाढण्याची आणि खतांचे दर गगनाला भिडण्याची भीती देखील व्यक्त होत आहे. आधीच जागतिक युद्धामुळे खतांची आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये संताप
एप्रिल महिना संपत आला असून शेतकरी खरीप हंगामासाठी खते आणि बियाण्यांची जुळवा जुळव करत आहेत. मात्र नेमका याच वेळी पुकारलेल्या बंदमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. आधीच खत मिळेना आणि आता दुकानेही बंद, मग आम्ही पेरणी कशी करायची असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. माफदाने पुकारलेल्या राज्यभरातील कृषी विक्रेत्यांची दुकाने बंद राहणार आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. महाराष्ट्र फटीलायझर्स अँड पेस्टिसाइड, सीडॉलर्स असोसिएशन अर्थात माफदा संस्थेने बंदचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार सोमवारपासून बंद मध्ये खत विक्रेते सहभागी इवले आहेत.
Kolhapur News : दूध संस्थांच्या सुनावणीत दिरंगाई ; ‘गोकुळ’च्या ठरावांवरून राजकारण तापले