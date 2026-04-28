  • Kolhapur News Obstruction Before The Kharif Season Farmers Found In Dilemma Due To Fertilizer Sellers Strike

Kolhapur News : खरीप हंगामापूर्वीच अडवणूक; खतविक्रेत्यांच्या संपामुळे शेतकरी सापडला कोंडीत

Updated On: Apr 28, 2026 | 06:17 PM
  • खरीप हंगामापूर्वीच अडवणूक
  • खतविक्रेत्यांच्या संपामुळे शेतकरी सापडला कोंडीत
कोल्हापूर : खत कंपन्यांकडून लिंकिंगची शेतकऱ्यांना होणारी सक्ती यावरून गडहिंग्लज पंचायत समितीच्या सर्व साधारण सभेत पडसाद उमटले. खत लिंकिंगमुळे शेतकऱ्यांना भुर्दंड बसत आहे. शेतकऱ्यांना कोणी वाली आहे की नाही? अशी विचारणा पंचायत समिती सदस्यांनी केली. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यात एकीकडे रासायनिक खांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने शेतकरी चिंतेत असतानाच आता खत विक्रेत्यांनी बेमुदत बंद पुकारल्याने खळबळ उडाली आहे. खत कंपन्यांकडून होणारी लिंकिंगची सक्ती आणि प्रशासकीय जाचक अटीविरुद्ध सखत विक्रेत्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खत टंचाई आणि खत विक्री केंद्रांना पडलेले टाळे यामुळे शेतकरी कोंडीत सापडला आहे.

पंचायत समिती सदस्यांनी लक्ष वेधले
खतांची होणारी लिंकिंगचे पडसाद गडहिंग्लज पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उमटले. या संदर्भात पंचायत समिती सदस्य स्वप्निल इंगवले आणि शिवगौड पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. खत कंपन्यांकडून होणाऱ्या लिंकिंगच्या सक्तीने शेतकरीच अडचणीत आला आहे.

नियमांचा फटका
माफदाने म्हटले आहे की, नवीन नियम अडकगीचे ठरले आहेत. अवैध एच डी बी टी बियाणे विक्री याबाबत आक्षेप घेतले आहेत, कंपन्यांकडून होणारे लिंकिंग तसेच अवैद्य कीटकनाशके आणि खतांची अवैद्य एजन्सीकडून होणारी विक्री यासह साथी अ‍ॅपच्या माध्यमातून बियाणे विक्री अनिवार्य केल्याने खतविक्रेत्यांनी आंदोलन पुकारले आहे.

तुटवडा, लिंकिंगमुळे शेतकरी अडचणीत
गेल्या काही दिवसांपासून बाजारपेठेत युरिया आणि डीपी खतांचा तुटवडा जाणवत आहे. अशातच खत कंपन्या, खतांसोबत इतर आवश्यक उत्पादने घेण्याची सक्ती अर्थात लिकिंग करत असल्याने शेतकरी अडवणीत सापडला आहे. विक्रेत्यांनीच दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने साठेबाजी वाढण्याची आणि खतांचे दर गगनाला भिडण्याची भीती देखील व्यक्त होत आहे. आधीच जागतिक युद्धामुळे खतांची आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये संताप
एप्रिल महिना संपत आला असून शेतकरी खरीप हंगामासाठी खते आणि बियाण्यांची जुळवा जुळव करत आहेत. मात्र नेमका याच वेळी पुकारलेल्या बंदमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. आधीच खत मिळेना आणि आता दुकानेही बंद, मग आम्ही पेरणी कशी करायची असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत. त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. माफदाने पुकारलेल्या राज्यभरातील कृषी विक्रेत्यांची दुकाने बंद राहणार आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. महाराष्ट्र फटीलायझर्स अँड पेस्टिसाइड, सीडॉलर्स असोसिएशन अर्थात माफदा संस्थेने बंदचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार सोमवारपासून बंद मध्ये खत विक्रेते सहभागी इवले आहेत.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM

